Il Cuore Napoli Basket sconfitto

nettamente a Casale Monferrato

di Mario Triggiani

Niente da fare per il Cuore Napoli Basket, che perde l'ennesima gara in questo avvio di stagione.L'avversario di stasera sarebbe stato anche teoricamente dei più ostici, trattandosi di una trasferta in casa della capolista imbattuta, ma nelle immediate ore precedenti al match tra le fila dei piemontesi dà forfait il miglior realizzatore, quel Sanders che finora ha viaggiato intorno ai 20 punti di media e che rappresentava certamente il principale pericolo per i partenopei.La gara inizia anche bene, grazie alla strenua difesa degli azzurri che limitano molto bene gli attacchi avversari e realizzano punti facili in contropiede.Purtroppo la grinta dura poco, con Casale che ricuce lo strappo già sul finire del primo quarto per poi scappare nel secondo, grazie ad una supremazia a rimbalzo a tratti imbarazzante.La gara si trascina con Casale avanti sempre di circa dieci lunghezze prima dell'ultimo quarto, quando Napoli crolla senza appello consentendo agli avversari di scappare e fissare il punteggio sul 79-56 finale.Tra i napoletani difficile trovare qualcuno da salvare, anche se Sorrentino e Mastroianni sono apparsi sempre quantomeno combattivi, a differenza di tanti compagni, Basabe in primis, che magari non hanno sfigurato dal punto di vista statistico, ma non hanno mai dato l'impressione di volersela realmente giocare, anche quando il punteggio avrebbe consentito di sperare nella rimonta.Adesso la classifica comincia a farsi preoccupante per il Cuore Napoli Basket, ancorato in fondo alla graduatoria e con una sola vittoria conquistata sinora.Il mese di dicembre proporrà agli azzurri ben quattro gare in Campania, con i partenopei che ospiteranno Cagliari e Rieti nelle prossime due settimane al PalaBarbuto prima di andare a Scafati la domenica successiva e chiudere la serie affrontando Agrigento a Fuorigrotta venerdì 23 dicembre.Appare oramai evidente che sia necessario conquistare punti al più presto. Già stasera la situazione appare disperata.Solo qualche vittoria nelle prossime gare potrebbe risollevare il morale di giocatori apparsi svogliati e dei tifosi che prima o poi si stancheranno di concedere alibi ad una squadra che non sembra davvero averne più nessuno.Aleksandar Marcius 21 (10/11, 0/0), Brett alan Blizzard 14 (3/8, 2/4), Giovanni Tomassini 13 (2/7, 3/6), Niccolò Martinoni 9 (3/6, 1/3), Simone Bellan 6 (0/2, 2/7), Fabio Valentini 6 (0/0, 2/7), Luca Severini 4 (1/1, 0/2), Riccardo Cattapan 4 (2/3, 0/0), Alberto Ielmini 2 (1/1, 0/2), Federico Banchero 0 (0/0, 0/0), Gregorio Nicora 0 (0/0, 0/0)5 / 738 14 + 24 (Aleksandar Marcius 11)20 (Giovanni Tomassini 9)Gennaro Sorrentino 20 (5/6, 2/5), Kerry Carter 16 (1/6, 3/6), Melsahn Basabe 8 (3/6, 0/3), Mattia Mastroianni 6 (0/0, 2/4), Stefan Nikolic 4 (0/3, 1/3), Matteo Fioravanti 2 (1/1, 0/0), Bruno Mascolo 0 (0/4, 0/1), Alessio Ronconi 0 (0/0, 0/0), Roberto Maggio 0 (0/0, 0/1), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0)12 / 2026 7 + 19 (Melsahn Basabe 13)12 (Kerry Carter 6)