Il Cuore Napoli Basket perde

senza appello a Treviglio

di Mario Triggiani

È forse il peggior Cuore Napoli Basket della stagione quello che è sceso ieri in campo al PalaFacchetti di Treviglio.Una squadra azzurra distratta ed imprecisa non è apparsa infatti mai in partita, e se il punteggio non è stato mai eccessivamente punitivo fino agli ultimi minuti di gioco è stato più per demeriti di Treviglio, in giornata di grazia da tre ma con tantissimi errori facili da sotto, che per meriti dei partenopei.Napoli era partita anche bene quando nei primi minuti, trascinata da Nikolic, stava dando filo da torcere alla difesa lombarda.Purtroppo è durato poco e Treviglio ha presto cominciato a segnare ripetutamente da tre (52% al termine della gara) con Napoli che non è mai riuscita a reagire alle sfuriate dalla lunga distanza degli avversari.Gli americani sono gli unici che riescono a trovare la via del canestro, chiudendo entrambi a quota 24 punti, anche se a Basabe, autore di una doppia doppia con 17 rimbalzi, può essere imputata una certa dose di testardaggine nel cercare troppo spesso la soluzione personale con tiri contestati e molti dei punti di Carter arrivano a fine gara con il risultato non più in discussione.Napoli ieri ha anche dominato a rimbalzo, principale problema nelle gare precedenti, ma i giocatori non sono sembrati abbastanza affamati e grintosi per poter creare problemi ad una Treviglio che con il minimo sforzo vince la gara per 90-76.Queste le dichiarazioni di coach Ponticiello:".Il prossimo impegno del Cuore Napoli Basket sarà domenica prossima, 26 novembre, in trasferta in casa della capolista Casale Monferrato. Napoli dovrà, a meno di cambi di data, fare a meno del centro riserva Nikolay Vangelov convocato dalla nazionale bulgara per le gare di qualificazione per il campionato mondiale Cina 2019.90-76 (20-19, 26-17, 20-21, 24-19)Tommaso Marino 19 (2/2, 5/10), Alan Voskuil 17 (1/3, 5/10), Bryce Douvier 14 (4/7, 2/2), Andrea Pecchia 13 (6/7, 0/1), Andrea Mezzanotte 9 (1/7, 2/2), Emanuele Rossi 8 (3/4, 0/0), Luca Cesana 5 (1/2, 1/3), Mattia Palumbo 5 (0/1, 1/2), Ursulo D’almeida 0 (0/0, 0/0), Nicholas Dessì 0 (0/0, 0/1), Tommaso Carnovali 0 (0/0, 0/0)6 / 1226 6 + 20 (Andrea Mezzanotte 7)24 (Tommaso Marino 11)Melsahn Basabe 24 (9/17, 1/3), Kerry Carter 24 (6/8, 4/10), Stefan Nikolic 10 (4/5, 0/0), Bruno Mascolo 7 (2/6, 0/0), Gennaro Sorrentino 4 (1/2, 0/2), Nikolay Vangelov 4 (2/5, 0/0), Matteo Fioravanti 3 (0/2, 1/1), Mattia Mastroianni 0 (0/1, 0/1), Alessio Ronconi 0 (0/0, 0/0), Roberto Maggio 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0)10 / 1534 10 + 24 (Melsahn Basabe 17)16 (Kerry Carter 4)