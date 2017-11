Donne famose nella storia

di Giovanna D'Arbitrio

Studiando la storia, spesso ci chiediamo come alcune donne siano giunte al potere nel corso dei secoli e soprattutto se le versioni “ufficiali” forniscano un ritratto veritiero oppure falsato da un’ottica maschilista che non rende loro giustizia.Il libro di Claudia Gold, “” è centrato su regine, imperatrici, presidenti o primi ministri, che hanno raggiunto il massimo potere politico, attraverso successione dinastica, elezioni democratiche o semplicemente come amanti di uomini potenti.Il testo presenta senz’altro alcune delle più influenti e carismatiche figure femminili della storia del mondo, offrendo vividi ritratti di 50 donne straordinarie che hanno occupato posizioni di potere nella storia. Ogni profilo biografico, inoltre, è inquadrato chiaramente nel contesto del suo tempo, un’affascinante versione alternativa degli ultimi 3500 anni di storia.Nel leggerlo incuriosisce in particolare il personaggio di Caterina Dei Medici della quale di solito si ha davvero un’immagine negativa derivante da studi scolastici o da alcuni vecchi film. Nel libro la sua figura appare in parte rivalutata per qualità in lei mai messe in rilievo.Se si desidera approfondire il personaggio, potrebbe essere consigliabile la lettura del libro di C. W. Gortner, un autore americano di successo a livello internazionale: “” (Ed. Corbaccio), un testo davvero avvincente che fa rivivere la storia presentando i personaggi in modo realistico ed intrigante.Ecco la descrizione della casa editrice:In entrambi i libri colpisce Il modo in cui principesse e nobildonne venivano “vendute” come oggetti in matrimoni combinati, senza alcun rispetto per la loro volontà e soprattutto per i loro sentimenti. Unico obiettivo perseguito: creare alleanze politiche per rafforzare il potere di uno regno o per espanderne i confini.Doppiamente meritevoli, dunque, quelle donne, poche in verità, che non divennero potenti imitando gli uomini, ma che riuscirono a lasciare comunque la loro impronta prettamente femminile e costruttiva nella storia.