Il centro del Cuore Napoli torna in nazionale

di Mario Triggiani

È stata davvero una settimana perfetta per il giovane centro del Cuore Napoli Basket Nikolay Vangelov.Dopo aver giocato domenica scorsa la sua migliore gara stagionale, che gli è valsa numerosi elogi in conferenza stampa da parte di coach Ponticiello, è notizia di stamattina l'annuncio da parte di Lyubor Minchev, coach della nazionale bulgara, della lista dei 24 giocatori pre-convocati per le gare di qualificazione al prossimo mondiale che si disputerà in Cina nel 2019.Tra i nomi, oltre che quelli dei due giocatori di Barcellona e Zalgiris Alexander Vezenkov e Dee Bost, spicca agli occhi dei tifosi partenopei quello di Vangelov, che torna dunque a vestire la canotta della nazionale dopo aver preso parte al Torneo di Pre-Qualificazione della scorsa estate, quando la nazionale bulgara ha chiuso a punteggio pieno il girone che comprendeva anche Portogallo e Bielorussia (2 punti e 4 rimbalzi in due gare per Vangelov).Sebbene la rosa definitiva si saprà solo nel weekend, ci sono buone possibilità che, qualora dovesse confermare le buone prestazioni recenti, Vangelov prenda parte alla spedizione che difenderà i colori bulgari venerdì prossimo in casa contro la Finlandia e lunedì 27 in Islanda.Proprio nella domenica tra i due impegni della Bulgaria sarebbe prevista la gara tra Casale Monferrato e Cuore Napoli Basket, con la formazione partenopea che dovrebbe scendere non potendo contare, a meno di uno spostamento della data dell'incontro, sul suo centro che tanto bene sta facendo in queste settimane.