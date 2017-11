Lorenzo, l’angelo azzurro

diventa il killer del Diavolo

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 18.11.2017)

Inganniamo l’attesa e l’ansia della partita al San Paolo contro il Milan di Montella, un compaesano, spulciando i vecchi appunti di risultati, imprese e prodezze.Quello che ne ricaviamo è che Mertens, il nostro saettante centravanti, non ha ancora segnato al Milan; che Insigne è il cannoniere azzurro in attività che ha segnato più gol ai rossoneri, cinque, compresa una doppietta a San Siro; che Callejon i suoi gol al Milan li ha fatti, tre, con una doppietta al San Paolo; che Hamsik segnò un gol favoloso nove anni fa a Fuorigrotta, ed era il Milan di Ancelotti con Kakà e Pato, e ha poi segnato ancora due anni fa nella porta di Diego Lopez e nel 3-0 a Fuorigrotta.E, vivaddio, anche Allan ha messo un pallone nella porta del Milan, a San Siro, due campionati fa, sbloccando il risultato su lancio di Insigne e poi fu un sonante 4-0 per gli azzurri di Sarri.Chi si farà avanti stavolta? Si fa avanti Insigne, elementare Watson. Dalla nazionale con furore. Insigne che batte Donnarumma e il Var. Implacabili le linee del Var sul campo.È Romagnoli a tenere in gioco Insigne. Gol valido, validissimo. E siamo a sei gol di Lorenzo al Milan. Il killer dei rossoneri. Il terzo a Donnarumma dopo quelli rifilati ad Abbiati e i due a Diego Lopez.L’escluso di Ventura, il ragazzo che sognava di portare l’Italia al Mondiale in Russia e in Russia non c’è andato perché non ha avuto la possibilità di giocare appieno il doppio spareggio con la Svezia, il magico Insigne, il più bel talento italiano dei nostri tempi, rientra in campionato e fa il botto.Si avventa sul lancio lungo di Jorginho (dov’è Musacchio-pistacchio?) ed è gol davanti a quella piovra umana che è Gigio Donnarumma, 1,96, due metri di apertura delle braccia, 90 chili esplosivi e 18 anni di magnifica gioventù.Insigne scatenato. Non lo tiene Musacchio, raddoppia inutilmente Borini. L’angelo azzurro è imprendibile. Non aggancia il primo pallone utile scodellatogli da Mertens su punizione (18’).Perde palla (21’), ma è sempre pronto a scattare sulla fascia, a rientrare, a prepararsi il tiro a giro (41’ parato). Insigne che vola in solitudine sul lancio lungo di Reina e colpisce il palo, ma era in offside. Nei minuti di recupero del primo tempo, costringe Donnarumma a volare smanacciando in corner l’irresistibile tiro ad arcobaleno.La partita a tratti è equilibrata, ma Insigne la spacca, la vince, tiene il Napoli alto, sempre primo in classifica. Nella ripresa, l’argento vivo è ancora vivissimo nelle gambe di Lorenzo quando duetta con Mertens e mette il belga davanti a Donnarumma che copre la porta e salva con una mano (48’).Di nuovo in fuorigioco, poco dopo. Difende (65’ rovesciata nell’area azzurra) col Napoli chiuso dal Milan negli ultimi venti metri.La partita corre sul filo sottile del vantaggio di Insigne. È poco. Si rischia. E, allora, sempre lui, Lorenzo Insigne prende la palla nella metà campo del Napoli e lancia Mertens che serve Zielinski, appena entrato (69’ per Hamsik), il polacco corre a sinistra in posizione regolare e mette la palla del raddoppio in rete tra le gambe di Donnarumma (73’).Lorenzo finisce la partita in ripiegamento su Abate che spinge. C’è il gol di Romagnoli nel recupero e, voilà, brividi finali. Ma è proprio fatta. E Insigne ha spianato la strada.Cominciò a bersagliare il Milan con quel primo centro, dopo la rete di Inler, nel 2-2 al San Paolo (sabato 17 novembre 2012, El Shaarawy pareggiò con una doppietta), Abbiati portiere.Poi la fantastica doppietta nella notte stellata di San Siro, il 4-0 del Napoli del 4 ottobre 2015. Prima Lorenzo fa l’assist per il gol apri-partita di Allan, poi batte due volte Diego Lopez sugli assist di Higuain.Suo anche il gol dell’1-1 al San Paolo, al ritorno, portiere Donnarumma, su assist di Ghoulam (poi pareggiò Bonaventura), 22 febbraio 2016, si giocò di lunedì alle 21.Infine, un altro successo a San Siro, il 2-1, ancora Donnarumma in porta, assist di Mertens, controllo di destro e battuta vincente di sinistro di Lorenzo il Magnifico (21 gennaio 2017).Insigne (sei doppiette in azzurro) ha giocato sinora 233 partite col Napoli (56 gol). Sono 44 le reti in campionato. Quest’anno già sette gol all’attivo: quattro in campionato, tre in Champions. Il suo primo gol in azzrro lo segnò contro il Parma (16 settembre 2012).Ciao Milan, firmato Lorenzo Insigne.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (65’ Maggio); Allan, Jorginho, Hamsik (69’ Zielinski); Callejon (78’ Rog), Mertens, Insigne.Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini (77’ Abate), Kessie, Montolivo (85’ Biglia), Bonaventura; Suso (45’+2’ André Silva), Locatelli; Kalinic.Doveri (Roma).33’ Insigne, 73’ Zielinski, 91’ Romagnoli.Roma-Lazio 2-1, Napoli-Milan 2-1.Crotone-Genoa 0-1, Benevento-Sassuolo 1-2, Sampdoria-Juventus 3-2, Spal-Fiorentina 1-1, Torino-Chievo 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Inter-Atalanta 2-0.Verona-Bologna.Napoli 35; Inter 32; Juventus 31; Roma 30; Lazio 28; Sampdoria 26; Milan 19; Torino 18; Fiorentina, Atalanta e Chievo 17; Cagliari 19, Bologna 14; Udinese e Crotone 12; Sassuolo 11; Spal 10; Genoa 9; Verona 6; Benevento 0.*Lazio, Roma, Sampdoria, Udinese una partita in meno.Chievo-Spal, Sassuolo-Verona, Cagliari-Inter.Genoa-Roma, Milan-Torino, Udinese-Napoli, Lazio-Fiorentina, Juventus-Crotone.Bologna-Sampdoria, Atalanta-Benevento.Napoli-Shakhtar, Manchester City-Feyenoord.12 Manchester City (12-3 gol); 9 Shakhtar (7-5); 3 Napoli (7-9); 0 Feyenoord (3-12).