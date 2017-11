I calci di rigore? Altro che lotteria

di Adriano Cisternino

Undici metri, una distanza breve e infinita. È la distanza che separa l'attaccante dal portiere quando il risultato di una partita di calcio dev'essere deciso dalla cosiddetta “” dei rigori.” è il libro numero quattordici di Franco Esposito (Absolutely Free, pagg. 301, euro 16), presentato nel salone d'onore del Circolo Posillipo insieme con “”, penultima fatica dello stesso autore che ha già annunciato la quindicesima: tratterà di pallanuoto.Sergio Troise, già redattore capo del Mattino, Pietro Treccagnoli, attuale firma di punta del Mattino, e Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine del Giornalisti Campania nonché redattore di Repubblica, i relatori dei due libri dopo il saluto introduttivo di Vincenzo Semeraro, presidente del club rossoverde.” racconta la storia e l'impresa di Fabio Pisacane che forse non aveva un grande talento calcistico, ma ha saputo far leva su uno straordinario talento morale fatto di feroce determinazione e di etica esemplare.La determinazione gli ha consentito di superare anche i postumi di una malattia paralizzante, la dirittura morale gli ha fatto dire no alla proposta di “” una partita dietro lauto compenso. Sono stati questi i suoi veri talenti, le leve che gli hanno permesso di centrare traguardi forse sfuggiti ad altri ragazzi cresciuti come lui nei vicoli dei Quartieri e dotati magari di un talento calcistico superiore.Il calcio, insomma, come semplice strumento utilizzato da un ragazzo che ha realizzato i suoi sogni facendo leva soprattutto su volontà e correttezza, minimo comun denominatore del successo in qualsiasi altra disciplina sportiva e in genera nella vita, come ha sottolineato Vincenzo Triunfo, vicepresidente del Posillipo, club nella cui bacheca luccicano trofei conquistati nel nuoto come nella pallanuoto, nel canottaggio come nella scherma o nella vela.Da questo miracolo della volontà, la presentazione è scivolata, con la regìa di Pippo Smaldone, perfetto anfitrione, alle mille storie di “” di rigori sbagliati e segnati. Il cucchiaio di Totti inventato dal cecoslovacco Panenka, il palo di Maradona a Tolosa, il tiro decisivo di Giuliani, portiere rigorista del Napoli del secondo scudetto. Sono solo alcune delle decine, centinaia di storie, curiosità e aneddoti raccontati in “”.Già dal titolo s'intuisce che il libro (prefazione di Gianni Mura, preziosa firma di Repubblica) intende contestare e poi smentire - come ha spiegato lo stesso autore Franco Esposito - l'abusata definizione di “” per indicare una formula che di fortunoso ha molto poco perché è nata proprio per cancellare la fortunosa (quella sì) prassi del sorteggio con la monetina.Un calcio di rigore dopo 90 o anche 120 minuti di gioco, richiede doti tutt'altro che fortuna sia da parte del portiere chiamato a pararlo, che dell'attaccante indicato a batterlo. Tanto vero che anche grandi calciatori hanno fallito dagli undici metri, condannando la propria squadra perché, diceva Maradona: “”.Niente più fortuna, dunque, ma una prassi (rubata all'idea di un giornalista spagnolo) messa in atto proprio con lo scopo di affidare le sorti estreme di una partita a qualcosa che di lotteria, ed insomma di fortunoso ha ben poco, perché si basa soprattutto su qualità tecniche e caratteriali non comuni.