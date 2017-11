Il Cuore Napoli Basket si sblocca

finalmente arriva la vittoria

di Mario Triggiani

Dopo una lunga settimana successiva alla pesante sconfitta di sabato scorso a Voghera, il Cuore Napoli Basket si riscatta a pieno conquistando la prima vittoria stagionale contro quella che al momento è una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere.I ragazzi agli ordini di coach Ponticiello hanno messo in campo tutta la voglia di vincere governando la gara per i primi tre quarti e riuscendo ad arrivare all'ultima frazione con un vantaggio di quindici lunghezze.Gli ultimi dieci minuti, però, mostrano i soliti problemi mentali della squadra, che si fa limitare ancora una volta dal nervosismo ritrovandosi spesso a prendere tiri dalla distanza fuori ritmo e concedendo troppo in difesa ed a rimbalzo.Roma rientra fino al -1, ma poi ci pensa una tripla di Carter a riportare Napoli a due possessi di vantaggio dando inizio alla lunghissima sequela di tiri liberi che alla fine premierà la squadra azzurra.È da incorniciare la prova di Carter, non solo per il canestro decisivo ma anche per la continua assunzione di responsabilità nei momenti fondamentali del match e per la generosità mostrata nel primo tempo, quando la guardia americana si rende conto che i tiri non entrano ed allora sceglie di coinvolgere i compagni.Da rivedere invece la prestazione di Basabe, che all'esordio casalingo è apparso confusionario ed irrequieto, intestardendosi nel prendere tiri difficili e contestati minando così la propria fiducia con ripercussioni anche a rimbalzo.Data la prova monstre di Voghera (11/12 dal campo) Basabe si è certamente meritato una prova di appello che releghi la brutta prestazione di ieri come un mero episodio, anche perché comunque l'ala americana è sembrata accettare di buon grado la panchina e dunque certamente avrà voglia di riscattarsi nelle prossime gare.Il prossimo impegno per il Cuore Basket Napoli sarà domenica prossima alle ore 17:00 al PalaFacchetti di Treviglio, quando affronterà la formazione locale, altra diretta concorrente per la salvezza, per cercare di bissare la vittoria di ieri e scalare quella classifica che la vede all'ultimo posto solitario ma è così corta che il settimo è a sole due vittorie di distanza.Sorrentino 13, Basabe 2, Carter 23, Fioravanti 2, Mastroianni 5, Mascolo 9, Vangelov 11, Ronconi ne, Puoti ne, Maggio, Nikolic 18, Crescenzi ne.Benetti 8, Basile, Maresca 10, Donadoni ne, Thomas 22, Roberts 12, Vedovato 5, Baldasso 12, Landi 9, Lucarelli.