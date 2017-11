Ventura nel pallone: Insigne in panchina

di Mimmo Carratelli (da: il Mattino del 13.11.2017)

Insigne in panchina, Jorginho in campo, conferma del 3-5-2 con giocatori inediti, Gabbiadini in coppia con Immobile. Sembra una barzelletta. Ma è l’Italia che Ventura manda allo sbaraglio contro la Svezia stasera a Milano. La difesa della Juve con Bonucci a reggere l’impresa.Tanto rumore su Insigne salvatore della patria per nulla. Insigne fuori, Jorginho allo sbaraglio. Non siamo su scherzi a parte. Piuttosto sul Grande Sfracello.Giriamo confusi intorno a questo retour-match fra Italia e Svezia, spareggio che vale la qualificazione al Mondiale dell’anno prossimo in Russia.Dopo lo 0-1 di Solna con una nazionale azzurra persa nel non-gioco e aggredita in tutti i sensi dagli svedesi, siamo alla partita della disperazione. Fioccano suggerimenti, cambi di modulo, inserimenti di giocatori più affidabili. La confusione regna sovrana.L’editto più ricorrente è stato: Insigne salvatore della patria. Insigne c’è, è il maggiore talento italiano, ma dov’è la patria, intesa come nazionale di calcio?La patria non c’è. Non c’è la nazionale, decisamente allo sbando fra le incertezze di Ventura e il suo scarso phisique du role, i senatori azzurri al tramonto delle loro carriere che impongono la tattica di gioco ma non sanno più sostenerla, però sollecitano lo “spirito di squadra” ai “più giovani” esautorando il tecnico, e giocatori che senza l’appoggio degli stranieri che li sorreggono nei loro club perdono sicurezza e calano di rendimento, infine una Federazione senza aplomb che non trasmette né entusiasmo, né energia.Dopo la sconfitta in Svezia, rimediabile, non c’è stato uno squillo, uno scatto, una dichiarazione “forte e tesa” a scuotere l’ambiente, a preparare la riscossa, a sollecitare impegno e fiducia.Ventura si è limitato a dire: “Ora il Meazza deve prendere per mano l’Italia”. Ma lo stadio non gioca e non fa gol, ha detto Pirlo dall’America. E non ci voleva la zingara.La nazionale italiana è stata nel tempo un covo di vipere, guerre intestine, rivalse, congiure e compromessi, ma questa è una dantesca morta gora.Intanto, qualcosa si muove. Insigne non gioca! Ventura ripeterebbe il 3-5-2 con qualche sostituzione sballata visto il telaio della squadra, Jorginho nella linea mediana più confusionaria di ogni tempo, dove il tecnico intrupperebbe anche Florenzi, e addirittura Gabbiadini in attacco con Immobile.Fuori Insigne perché è giusto che non essendoci patria non ci debba essere nemmeno il suo salvatore.È la vigilia più raccapricciante d’ogni vigilia azzurra. La resa di Ventura sembra evidente. Chi fa la squadra, a questo punto? Nel balletto dei moduli fanno capolino il 3-4-3, il 4-2-4, il 4-4-2 e il sovrano 3-5-2.In queste condizioni si va allo sbaraglio. Se le indiscrezioni sul 3-5-2 sono attendibili, proponendo un quintetto con Candreva, Florenzi, Jorginho, Parolo e Darmian, che non hanno mai giocato insieme e, nelle squadre di club, giocano con moduli diversi, siamo a una partita di ubriachi fra chi dirige e chi esegue.Ci rifiutiamo di credere che Ventura giunga a tanto. Questo 3-5-2 rimodellato ad capocchiam, scusate il termine, non significherebbe “qualcosa cambierò rispetto a Solna”, come ha detto il tecnico in conferenza stampa, ma trasformare la nazionale in una barzelletta. In ogni caso, nessuno potrà salvare questa patria scellerata.Tornando a Insigne, c’è da ricordare che nella nazionale di Ventura ha giocato terzino contro la Spagna e mezz’ala sinistra venerdì a Solna. Mai messo in condizione di essere Insigne.Anche perché, in nazionale, non ci sono le controfigure di Ghoulam e Hamsik per far esplodere il talento del napoletano. E qui il discorso cade sulla mediocrità del campionato italiano aggrappato agli stranieri.Indigeni mediocri e sopravalutati (basta pensare ai 30 milioni che è costato Bernardeschi), quindi nazionale mediocre e sopravalutata se il suo valore economico si fa aggirare sul mezzo miliardo di euro.Smarriti nel ginepraio delle voci e delle indiscrezioni, i giornalisti, peggio della nazionale, sono spiazzati. A chi credere? Di chi fidarsi? Quale formazione vedremo stasera a Milano dove l’Italia non ha mai perso (36 vittorie e 8 pareggi)?Una volta, nella confusione massima, si invocava lo Stellone, il colpo di fortuna per risolvere le ambasce della nazionale di calcio. Adesso si fanno calcoli esoterici.La Svezia, finora, ha fallito due spareggi su tre. Non ci può essere un Mondiale senza l’Italia (aiutini?). Si fanno scongiuri sulla mancata qualificazione che significherebbe danni tecnici (!) e d’immagine, danni economici più pesanti: la Federazione perderebbe una montagna di quattrini.Andare in Russia, e basta. Questo è il diktat che passa sopra ogni scelta, combinazione tattica, salvatori e affossatori della patria, commissario tecnico confuso e senatori che predicano male e razzolano peggio.Come, in che modo, con quali prospettive non interessa. La disperazione e la confusione di questi giorni seguono le figuracce negli ultimi due Mondiali, buttati fuori al primo turno con Lippi nel 2010 e con Prandelli nel 2014.E quel Mondiale del 2006 fu vinto ai rigori dopo avere pareggiato con gli Stati Uniti (1-1) ed eliminando negli ottavi l’Australia (1-0) con un rigore di Totti al 90’.Non siamo per niente migliorati da allora avendo perso, per limiti di età, gli ultimi campioni, da Totti a Del Piero, a Pirlo. Abbiamo stadi fatiscenti. I settori giovanili languono. Giochiamo un calcio di sospetti e compromessi. Perché la nazionale dovrebbe essere migliore?La Svezia è battibile, ma rispetto all’Italia è squadra, ha orgoglio, corsa, prestanza atletica. Trovare subito il gol, per pareggiare il danno di Solna e togliersi la paura di dosso, sarà indispensabile per gli azzurri.Con Insigne o senza Insigne, con Jorginho messo lì a casaccio, con Gabbiadini riesumato dalle spiagge di Southampton, con Ventura che ormai ha perso tutto ma non l’abbronzatura.“Ribaltiamoli” ha detto Buffon, ma senza la perentoria sicurezza di altre volte dopo essere affondata a Cardiff e a Madrid.È una partita proprio disperata e la vigilia lo è ancora di più. Disperata, se non fosse addirittura ridicola.