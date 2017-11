Insigne escluso, così Ventura

mette al bando la creatività

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino dell'8.11.2017)

Fuori Insigne dalla nazionale della paura (3-5-2) contro la Svezia venerdì sera a Stoccolma, andata dello spareggio per qualificarsi al Mondiale 2018 in Russia.Giampiero Ventura, che ha perso ogni libidine e passione per la palla che frulla, riporta indietro l’Italia ai tempi di Conte, ancora peggio riesumando Simone Zaza goleador a Valencia, puntando sulla vecchia e vacillante difesa juventina. Si sprecano gli appelli alla nazione che sia tutta unita e compatta per la serata in Svezia da dentro o fuori.Siamo alla disperazione, camuffata dalla certezza mussoliniana di vincere e vinceremo. “Bisogna andare al Mondiale e ci andremo” ha detto il più simpatico e disorientato c.t. della nazionale italiana.Ventisette convocati per il doppio confronto con gli svedesi confermano la confusione del momento con l’inclusione di Jorginho non si sa come e quando e in quale modulo in campo, la convocazione appare un “contentino”.La rivoluzione (4-2-4) è fallita, si torna all’usato sicuro. Ma le sicurezze scarseggiano.L’esclusione di Insigne è una ingiuria. Al giocatore, al talento, alle chance della nazionale. Contro gli svedesi alti e tosti, il gioco palla a terra sembrerebbe l’arma migliore.Escludendo Insigne (e Florenzi) andremo verso una serata di cross (Candreva in cattedra, Darmian dall’altro lato). Buon gioco per la contraerea svedese.Servirebbe la creatività di Insigne, servirebbero i suoi “movimenti” se utilmente accompagnati per abbattere la difesa svedese.La rinuncia al napoletano proporrà una nazionale monocorde, due torri centrali (che non hanno mai sfondato) e i traversoni degli esterni, con la speranza che qualcuno accenda la luce a centrocampo.Lorenzo Insigne ha giocato sinora nove delle quattordici partite di Ventura. Piuttosto fuori dal giro all’inizio cominciando quindi dalla panchina (in campo per Eder contro la Spagna a Torino e per Bonaventura contro il Liechtenstein), poi titolare nelle ultime sei gare di qualificazione mondiale.Il miglior talento italiano del momento non poteva restare fuori. Ma il 4-2-4 di Ventura lo ha sempre esiliato dal gioco (tutto pendente a destra sulla fascia di Candreva) quando non lo ha costretto a fare il terzino come a Madrid contro la Spagna la sera del disfacimento d’ogni rivoluzione e ambizione.Al 4-2-4 si sono ribellati i “senatori” della nazionale. Il ritorno al 3-5-2 fa fuori definitivamente l’esterno napoletano.Lorenzo Insigne in panchina. Gongolano gli svedesi che dal piccoletto di Sarri temevano guizzi e tiri a giro, l’inventiva, il gioco incessante sulla fascia, gli accentramenti cambiando la manovra di attacco.In ogni caso, la nazionale ha sempre “spento” le qualità di Insigne vuoi per un centrocampo poco creativo, vuoi per le mancate “combinazioni” sulla fascia sinistra che non hanno mai proposto i “triangoli” di Sarri.In nazionale, Insigne è diventato “uno qualunque”. Da Lorenzo però si è preteso il colpo vincente senza che l’esterno fosse messo in condizione di esprimere il suo talento. Ingiustamente bocciato quand’era il non-gioco della nazionale a dover essere bocciato.Ventura ha provato il 3-4-3 due sole volte, contro la Macedonia. Il modulo più adatto alle qualità di Insigne è stato un esperimento passeggero, in ogni caso sempre senza il necessario supporto sulla fascia sinistra dove Lorenzo, con ogni modulo di Ventura, è rimasto isolato sull’out e, inutilmente, più nel vivo del gioco.Nel passato della nazionale, sono stati umiliati Rivera e Baggio, anche Giuseppe Signori attaccante retrocesso a fare da centrocampista, sovrapponendo la tattica al talento con risultati negativi.Ma il talento paga sempre se messo in condizione di esprimersi. I guizzi di Insigne in campo internazionale (contro Real Madrid e Manchester City in Champions) e l’impegno in campionato anche nelle partite meno brillanti del Napoli meriterebbero una considerazione adeguata da parte di Ventura.L’occasione è stata persa in passato quando il c.t., pur pressato dal risultato per la qualificazione mondiale, poteva gettare le basi per una nazionale ringiovanita e rimodellata.I tentativi, mai convincenti, sono rimasti a metà. Angustiato ora dall’urgenza di non fallire lo spareggio mondiale, Ventura fa un clamoroso passo indietro rispolverando i vecchi draghi delle imprese disperate e il modulo delle formazioni provinciali.Il talento e il gioco non interessano. Bisogna solo vincere di riffe o di raffe. All’italiana, secondo antica speculazione.