Dal violino di Carpi omaggio a Joe Venuti

di Adriano Cisternino

Violino e jazz non s'incontrano spesso. A metterli insieme stavolta è il Music Art, che venerdì 10 (ore 21) propone una formazione “solo corde” comprendente il violinista Mauro Carpi, il chitarrista Michele Ariodante ed il contrabbassista Giorgio Rosciglione. Con il trio di corde, la vocalist Antonella Parnasso che si proporrà in alternanza ai brani strumentali.Violino e chitarra dunque rappresentano il motivo conduttore della serata che rievocherà in qualche modo lo storico duo italo-americano composto dal chitarrista Eddie Lang, pseudonimo di Salvatore Massaro, e Joe (Giuseppe) Venuti, autentico pioniere del violino nel jazz, strumento al quale si era avvicinato in Italia prima di emigrare negli Usa.Serata ispirata, insomma, essenzialmente al violino con brani tratti dal repertorio di Joe Venuti e di Stéphane Grappelli (ancora sangue italiano), due giganti di uno strumento che il jazz italiano conosce poco, ma pressoché imprescindibile per le orchestre americane del primo '900.Siciliano di Trapani, Mauro Carpi si è nutrito sin da ragazzo delle musiche di Grappelli e Zacharias per cui, dopo gli studi classici, ha imboccato decisamente la via del jazz. Al Music Art è già esibito con il gruppo di Lino Patruno.Con Ariodante e Rosciglione forma un trio collaudato ed affiatato. Michele Ariodante, romano di origini pugliesi, è uno studioso della chitarra jazz e di Eddie Lang in particolare. Quanto a Giorgio Rosciglione, palermitano d'origine, due figli musicisti (Fabiana è affermata vocalist), nel suo contrabbasso c'è oltre mezzo secolo di esperienze e collaborazioni ad alto livello.Con il trio “solo corde” Antonella Parnasso, siciliana di Marsala, canterà alcuni standard tradizionali americani. La sorpresa potrebbe essere qualche pezzo napoletano classico rivisitato in chiave jazzistica.