Mario Rui, soldatino sulla fascia

quando spinge viene ignorato

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino del 6.11.2017)

Dove scorre l’Adige e fioriscono i grappoli della Valpolicella, a Verona dove volano i “mussi”, gli asinelli del quartiere Chievo, il Napoli inizia il campionato senza il settimo cavalleggeri di Faouzi Ghoulam.La solita crisi a sinistra, ben nota in Italia. Sarri deve trovare un rimedio. Chi si avventura, chi appare, chi corre sulla fascia dei triangoli mancini?In una partita sospesa sul nulla, senza gol ed emozioni, lenta, impacciata, molle, debutta a sinistra dal primo minuto il piccolo, volenteroso portoghese Mario Rui, che aveva giocato spiccioli di minuti contro il Cagliari e una partita non la “vedeva” da ventotto mesi per la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, l’infortunio dei nostri tempi.Altra soluzione non c’era. L’assenza di Ghoulam pesa maledettamente. Si arena, si svuota, svanisce il bel gioco, tutto tocchi, dai e vai e sovrapposizioni, sul corridoio dove il Napoli di Sarri giocava a memoria, facendo girare la palla e la testa degli avversari.Quel lato sinistro degli azzurri massacrò il City, martedì sera, per venti minuti, poi il cedimento del ginocchio destro di Ghoulam mise fine alla festa.La sosta giunge a proposito per inventare qualcosa, soprattutto per rimettere in corsa un Napoli che, a Verona, ha giocato sulle punte. Mario Rui non poteva augurarsi una partita peggiore per farsi largo.Non ha avuto la fortuna di inserirsi in una squadra scintillante, veloce, incisiva. E così anche il piccolo portoghese è rimasto in sala di attesa, l’attesa che qualcuno dei suoi compagni risolvesse con una genialata un match legato, soporifero, insignificante.In un pomeriggio di gambe mosce e di corse a vuoto, Mario Rui non poteva ergersi a protagonista (65 palloni giocati, nessuno decisivo).Ha tirato avanti quella che si definisce solitamente una onesta partita, preoccupato di non strafare, ma fondamentalmente ignorato nelle azioni più perentorie degli azzurri, chiamato solo a tocchi di disimpegno, appoggi corti, un dai e vai prudente.Quando ha tentato l’audacia di una sovrapposizione profonda, la palla girava da un’altra parte.Succedeva che, sul lato sinistro, Insigne si accentrava per giocare la prima palla e, accentrandosi, puntava per vie centrali o tentava il traversone a destra. Mario Rui, disciplinatamente appostato sulla linea del fallo laterale, restava solo e inoperoso.Anche Hamsik, per giunta in un pomeriggio di imprecisioni frequenti, non allungava mai la palla per la profondità di Mario Rui.È possibile che i compagni non volessero chiedere troppo al quasi debuttante portoghese che, pure, entrava in partita giocando subito il pallone e, dopo tre minuti, oltrepassava la metà campo. Guadagnava anche un corner e andava persino al cross, però basso e intercettato.Mario Rui non si è proprio adagiato nel grigiore totale, ma ha svolto il suo lavoro sull’out con plumbea puntualità, un riferimento evanescente visto che i compagni lo ignoravano negli allunghi a sinistra.Oltretutto, il portoghese aveva di fronte un giovane Depaoli pronto a schizzare in contrattacco e fisicamente più prestante al quale concedeva un paio di cross e non riusciva a rubare un solo pallone di testa.S’è visto, allora, un Mario Rui preoccupato della fase difensiva in una gara che non prometteva nulla di buono e in cui poteva scapparci anche qualche scherzo sgradevole.Su un corner del Chievo, Mario Rui era attento nell’area piccola a non darla vinta a Gamberini. In precedenza, aveva infilato un bel pallone per Insigne che però non scattava, sorpreso forse Lorenzo dall’audacia del tentativo del portoghese.Dopo un fallo di Radovanovic su Insigne, Mario Rui faceva la faccia feroce contro Tomovic nell’accenno di rissa che ne nasceva.Questo è stato forse il gesto più energico e rilevante del portoghese. Più quel tiro deviato in corner poco prima di essere sostituito.È durata 66 minuti la partita di Mario Rui con l’ingresso di Maggio e lo spostamento di Hysaj a sinistra che non faceva meglio del portoghese.Dopo tanta assenza dai campi, Rui ha avvertito un fastidio a un polpaccio (era anche ammonito) e la sostituzione è stata automatica.Le toppe di Sarri sul lato mancino non funzionano. Né Mario Rui, né Hysaj possono e sanno fare la parte di Ghoulam che era diventato uno degli esterni sinistri più considerati d’Europa.Il Napoli si ritrova senza ali perdurando anche il periodo grigio di Callejon. E senza ali non si vola. Sarri ha un bel problema.Sepe; Hysaj Albiol, Koulibaly, Mario Rui (66’ Maggio); Zielisnki (72’ Allan), Jorginho, Hamsik; Callejon (79’ Ounas), Mertens, Insigne.Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Gamberini, Gobbi; Depaoli (76’ Bastien), Radovanovic, Hetemaj; Birsa (61’ Meggiorini), Castro; Inglese (85’ Stepinski).Massa (Imperia).Bologna-Crotone 2-3, Genoa-Sampdoria 0-2, Inter-Torino 1-1, Cagliari-Verona 2-1, Chievo-Napoli 0-0, Fiorentina-Roma 2-4, Juventus-Benevento 2-1, Lazio-Udinese rinviata per il maltempo, Atalanta-Spal 1-1, Sassuolo-Milan 0-2.Napoli 32; Juventus 31; Inter 30; Lazio 28; Roma 27; Sampdoria 23; Milan 19; Torino 17; Fiorentina, Atalanta, Chievo 16; Bologna 14; Cagliari, Crotone, Udinese 12; Spal 9; Sassuolo 8; Genoa e Verona 6; Benevento 0.Roma-Lazio, Napoli-Milan.Crotone-Genoa, Sampdoria-Juventus, Spal-Fiorentina, Torino-Chievo, Udinese-Cagliari, Benevento-Sassuolo, Inter-Atalanta (20,45).Lunedì 20: Verona-Bologna.