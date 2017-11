Il Cuore Napoli Basket affonda contro Tortona

Tabellini

Nella sera dell'esordio in campionato del nuovo acquisto partenopeo Melsahn "Melly" Basabe, il Cuore Napoli Basket subisce la sua sconfitta più pesante non tanto nel punteggio quanto per l'atteggiamento visto sul parquet negli ultimi due quarti.Al PalaOltrepo di Voghera è andata infatti in scena la gara tra i ragazzi di Ponticiello ed il Derthona Basket valida per il sesto turno di campionato.Ottimo impatto iniziale per Basabe, in doppia cifra di punti dopo solo sette minuti di gioco (27 con 8 rimbalzi al termine della gara) con Napoli che lotta su ogni pallone.Anche quando l'americano esce la squadra azzurra sembra non perdere agonismo, con Vangelov e Mascolo pronti a sbucciarsi le ginocchia a rimbalzo ed un Fioravanti sempre più coraggioso nelle scelte offensive.Sul finire del secondo quarto Derthona infila il parziale decisivo. Dopo essere andati al riposo lungo in svantaggio di otto lunghezze, infatti, i giocatori partenopei non sembrano più concentrati.La squadra di casa neanche deve fare tanti sforzi per ritrovarsi un comodo vantaggio in doppia cifra che poi riuscirà a gestire comodamente negli ultimi minuti utili soprattutto per riempire i tabellini delle due squadre.Queste le parole del coach in conferenza stampa:Il Cuore Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima ospitando la Virtus Roma al PalaBarbuto nella prima di due gare consecutive contro altre compagini che navigano in fondo alla classifica e che saranno dunque fondamentali per il futuro del campionato della compagine partonopea.87-72 (25-23, 21-15, 23-13, 18-21)Nicola Mei 14 (1/2, 4/7), Paulius Sorokas 13 (5/9, 1/3), Melvin Johnson 12 (4/8, 1/5), Marco Spanghero 11 (1/2, 3/7), Todor Radonjic 9 (0/1, 3/4), Davide Meluzzi 8 (4/5, 0/1), Luca Garri 7 (1/5, 1/2), Francesco Quaglia 6 (2/6, 0/0), Francesco Stefanelli 4 (2/2, 0/1), Milos Divac 3 (1/1, 0/0), Alberto Apuzzo 0 (0/0, 0/0)6 / 733 9 + 24 (Paulius Sorokas 11)17 (Paulius Sorokas 7)Melsahn Basabe 27 (12/13, 0/1), Kerry Carter 13 (2/5, 3/5), Stefan Nikolic 10 (3/5, 1/1), Matteo Fioravanti 9 (2/4, 1/3), Nikolay Vangelov 6 (3/5, 0/0), Roberto Maggio 4 (2/3, 0/0), Mattia Mastroianni 2 (1/2, 0/1), Bruno Mascolo 1 (0/3, 0/0), Gennaro Sorrentino 0 (0/4, 0/2), Alessio Ronconi 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0)7 / 1231 3 + 28 (Melsahn Basabe 8)7 (Kerry Carter 3)