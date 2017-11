Il 30° Congresso nazionale SIF

dall’8 novembre a Napoli

A lanciare l’allarme è il prof., chirurgo generale e vascolare, docente della Federico II, che annuncia il 30° Congresso Nazionale della Società Italiana di Flebologia, di cui è vicepresidente, in programma a Napoli dall’8 al 10 novembre, all’Hotel Royal Continental, con un’appendice prevista sabato 11 novembre su “Flebologia ed Estetica” a cura del prof., chirurgo vascolare dell’ospedale internazionale di Napoli e del dott.Durante i lavori si discuterà delle ultime innovazioni in tema di diagnosi e terapia delle malattie venose e linfatiche. In calendario 15 sessioni in aula plenaria e 4 corsi teorico-pratici aperti a medici e professionisti sanitari.Tra le sessioni particolare rilievo per ‘European Phlebology International Session’, con i maggiori esperti provenienti da tutta Europa e che ben si inserisce nel motto del congressoPoi la sessione dedicata alle relazioni dei soci under 40 con il premio intitolato a, in collaborazione con Asfap (Associazione per lo Studio e la Terapia delle Flebopatie e Arteriopatie Periferiche) con l’obiettivo di puntare sul ricambio generazionale; infine la sessione congiunta con altre società scientifiche con interesse flebologico, tra cui la SICVE (Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare), con cui la SIF ha redatto le più recenti linee guida flebologiche.Nel corso del congresso, al quale sono annunciate le presenze, tra gli altri, di, presidenti delle Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II e dell’Università Vanvitelli, si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo.È previsto anche un momento dedicato al premio “”, chirurgo vascolare e raffinato storico della medicina, conferito quale riconoscimento per particolari meriti in ambito flebologico.Info su: