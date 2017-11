La faccia

di Luigi Alviggi

- Ha paura che ci sia qualcuno che la controlli?

- Più che altro ho paura che non ci sia niente e nessuno.

- Allora... spera, attende, le manca qualcuno che la sorvegli?

- Oppure qualcuno che si prenda cura di me, che mi rassi¬curi.

- Ha paura o le manca?

- Non lo so bene; sono così confuso. Sicuramente cerco qualcosa che ho capito di non poter mai trovare qui: quel¬lo che ho perso, quello che c'è stato e non può più esserci, che non potrà mai più esistere.

- Rimpianti?

- Chi non ne ha! Più che altro rimorsi. Una specie di senso di colpa per non aver saputo fare quello che potevo fare in de¬terminati momenti della mia esistenza; per non aver saputo scegliere, per essermi lasciato trascinare passivamente dalle cose della vita. A un certo punto ho pensato che fosse tutta colpa di mia madre, poi di mia moglie.

(...)

Gregorio, ex centravanti di calcio e ora cameriere in un ristorante, è in viaggio in corriera per una visita ai genitori, o almeno questa è l’idea cosciente che lo ha mosso.I ricordi si affollano nella mente e si riaffaccia la lunga conversazione con un professore di filosofia quasi sconosciuto, avvenuta per caso una mattina di pochi giorni prima al tavolino di un bar. Lo ha intrattenuto sull’eterno conflitto tra realtà oggettiva e realtà soggettiva. L’usuale cui è abituato inizia a delineare crepe in cui si affacciano, via via più decise, visioni anomale che lo lasciano sbigottito.L’incontro ha sconvolto le certezze in cui credeva e lui, uomo non di studi, smesso l’abito d’innumerevoli giorni, non si ritrova nei nuovi panni cresciuti addosso a seguito del dialogo con il vecchio docente.Nel tracollo di tutto quanto assodato in precedenza, o creduto tale, il soggetto entra in crisi, e alla crisi del reale si sovrappone quella dovuta alle parole della moglie che, volendo un figlio, squarcia la barriera del tempo confidandogli di voler acquistare su internet un cervello super per il futuro nascituro.Dunque, tutto viene sconvolto e al pover’uomo - come l’omonimo del racconto “i” (1915) del grande scrittore praghese, risvegliatosi insetto immondo e rinchiuso per la vergogna e il ribrezzo dei familiari nella sua camera -, non resta che attendere inerte sviluppi indipendenti dalla sua volontà.Si profila, dunque, una realizzazione integrale de “Il mondo nuovo” (1932) huxleyano, cioè un Grande Fratello in un mondo orripilante al pensiero dell’immortalità individuale ottenuta all’esoso prezzo di avere individui gemelli (in copia perfetta) passati di generazione in generazione.Alla fine tutto si rivelerà solo un sogno, ma è comunque terrificante nelle premesse e nelle implicazioni!Il punto è che la comune realtà sta stretta all’Autore: la trama non è centrale in questo lavoro e ogni speculazione vuole muovere alla scoperta di una realtà “altra”.Gianfranco Pecchinenda - docente di Sociologia alla Federico II di Napoli ed ex Preside di Facoltà - è alla sua quinta opera letteraria, accanto alle tante professionali.È questa la storia di una divagazione profonda nel tentativo di aprire nuove porte di accesso verso il mondo esterno, in sostanza poco conosciuto, e del quale gli aspetti ignoti superano di gran lunga quelli palesi per ciascuno di noi.Alfonso Amendola osserva molto acutamente nella prefazione:Il Pecchinenda ambisce a penetrare ogni segreto della realtà abitata dall’uomo nel suo diuturno peregrinare. Quella che si offre sotto gli occhi è insoddisfacente, una “faccia” fittizia, un velo trasparente al di là del quale ne sospetta una diversa, più affascinante, forse tale non solo perché avvolta nella seduzione del non afferrato e non afferrabile.L’irreale si ammanta di vesti sfarzose e, a pensarci, è percepito sempre migliore del reale, a volte sin troppo squallido nella sua brutale essenzialità. L’esistenza intuita, o anche intravista nell’abbaglio di fantasmi conoscitivi, non dà requie, vuole essere compresa, convince che potrebbe essere la soluzione delle incertezze, di quanto travaglia da sempre e impedisce di vivere una vita piena in ogni giorno che si presenta con aspetto immutato nel solco ininterrotto del fluire del tempo.Il nostro protagonista non vuole essere un semplice esecutore di vita - no! -, ambisce a divenirne un creatore.Ed eccolo, nell’angusta realtà del viaggio compiuto, trovarsi seduta accanto una donna che allatta un bimbo: è la donna vagheggiata, la donna “empatica e non castratrice” che ha invano rincorso negli anni errabondi.Eccolo approssimarsi all’altra vita, molto più gratificante, attesa sulla sponda del fiume senza riuscire a individuarla nella velocità della corrente. La metamorfosi è compiuta: il nuovo Gregorio è nato senza sapere come, è un Gregorio non più Gregorio che non ha nulla da spartire con il vecchio involucro che lo racchiudeva. Una sorta di solipsismo, un individualismo esasperato lo possiede, che vuole approdare a frontiere di vita più appaganti.La donna inizia a parlargli, vuole penetrare la sua anima, vuole capire cosa lo assilla, cosa cerca guardando di continuo fuori dal finestrino, a quel qualcosa che corre via e resta confinato nell’ignoto. È la madre-moglie-amante rimedio di ogni male, è il concretizzarsi del sogno inconscio sempre perseguito e rimasto sepolto nel profondo:È l’abisso al fondo di ciascuno, dal quale chi arriva al bordo può ritrarsi inorridito. Ricerca disperata dell’identità vera che sappiamo di non possedere.Pur posseduto dalla paura di ciò che potrebbe trovarvi e che negherebbe per sempre la sua natura - ritrovarsi sconosciuto all’interno di se stessi, come avere cambiato corpo e mente e avere perduto ogni certezza, impossibilitato a muovere qualsiasi passo in ogni direzione - Gregorio si avventura.Non lo spaventa avanzare verso l’affascinante altrove che, una volta raggiunto, potrebbe non condurre da alcuna parte. E anche l’idea balorda, balenata nei due, di scavare nel terreno alla volta dell’ignoto, non condurrebbe a quanto cercato, non fosse che essa viene troncata sul nascere dallo sforare del libro verso il noir.Ma può Gregorio, un uomo che si è inesorabilmente smarrito, essere responsabile di quanto, anche efferato, è successo nell’ieri di un altro uomo?La realtà comune lo pretende, ma ben diverso è il veritiero nell’altrove. E a lui non può mancare lo scarafaggio perseguitante nella cella della prigione che lo ospita, fino a divenire parte integrante dello status e della realtà attuale.Gli insetti, sfocando dalle immagini infantili di un mattino trascorso vicino a uno stagno, acquistano prevalenza nella mente fino a dargli quella pace inutilmente cercata in altri modi.La mimesi è completa: la ricerca dell’impossibile fa un ultimo tentativo rifugiandosi nel mondo dell’inconscio, l’Es, che, inscalfibile, è capace di annientare qualsiasi barriera. Ogni dicotomia perde all’istante significato: forse anche Kafka l’avrebbe sottoscritto...Oedipus, 2017 – pp. 80 - € 12,50