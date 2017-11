Insigne il frattamaggiorenne

i gol belli che fanno impazzire

di Mimmo Carratelli

Halloween akbar. Serata d’arte varia al San Paolo, teatro, palcoscenico, giostra, luna park, night football club. Sul prato inebriante della Champions tiqui-taca, arcobaleni, stelle filanti e lanterne cinesi. È il calcio-swing, bellezza. È Napoli-Manchester City.La bellezza è tutta del Napoli per mezz’ora col vantaggio di Insigne, il ragazzo dei gol europei memorabili, la punizione contro il Borussia Dortmund, la furbata di Madrid contro il Real e, ora, lo scavetto sull’uscita di Ederson dopo lo scambio rapido con Mertens.Gioca Lorenzo, gioca. Fatica e fantasia. Puntate e recuperi. Insigne è ormai un giocatore maturo, adulto, completo. Il ragazzo frattamaggiorenne. Ed ecco lo scavetto che piace tanto e che fa dudu-dud, dudu-dud, dud e infila la porta dei citizens.Insigne su tutti. Finta e traversa nel secondo tempo. Orgoglio e generosità azzurri. Senza limiti. Rivali degnissimi della più forte squadra europea.Il sogno azzurro gelato dal gol di Otamendi nel primo tempo. La bellezza che si appanna. I leoni del City che escono dalle gabbie e invadono la metà campo azzurra. È partita vera, ardente, micidiale.La perdita di Ghoulam (29’) rompe la catena di sinistra, scombussola la difesa. Regaliamo agli inglesi il miglior tiqui-taca azzurro, quello a sinistra. E il City sale di giri.Ecco le emozioni in diretta. Ore 20,45. Se dobbiamo ballare, balliamo. Cameriere, champagne. Napoli-Manchester City, lo spettacolo più bello del mondo. La partita orgasmica (Sex and the City). Il meglio del dai e vai, dei triangoli e delle ipotenuse, del guardiolismo e del sarrismo.Ai nostri tempi agnostici ci avremmo scherzato sopra: De Bruyne, David Silva e Sané, site ‘a guallera ‘e Canè. Ma questo è un calcio robotico, matematico, scientifico. Non si scherza. È un calcio di precisione, allenato, preparato, ripetuto a memoria.I marziani di Sarri contro i venusiani di Guardiola. Un altro mondo, un altro pallone. Il mondo veloce e il pallone geometrico.La Champions trasmette brividi e il San Paolo è tutto una scossa elettrica. Il campo è un telaio magico, la partita è una tela colorata. È colorata la testa di Kevin De Bruyne, connazionale e amicone di Dries Mertens. Protagonisti che fanno accapponare il pallone.Lorenzo Insigne in versione barbetta nera, bell’abissino. La cresta di Marek, la crosta di Otamendi. L’oracolo di Delph e la magia nera di Koulibaly. Pali ma non patta tra il paulista Ederson Moraes, 24 anni, 1,88, undici anni più giovane di Reina, stessa altezza, ma esperienza e carisma di Pepe, uomo Vogue.La cavalleria di Ghoulam, che però si interrompe al 28’ per l’infortunio al ginocchio destro dell’algerino, e quel “giocattolo a molla” di Leroy Sané, padre senegalese, madre tedesca, Regina Weber, campionessa di ginnastica ritmica, il più mancino dei mancini.Sané: chi lo marca, chi lo tiene, chi lo trattiene? Leroy è un cespuglio mobile di capelli, il più giovane del City, 21 anni, il più impudente, uno dei più costosi gioielli dello sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan di Abu Dhabi che un anno fa l’ha preso dallo Schalke per 50 milioni di euro e, otto anni prima, s’era preso tutto il Manchester City per 250 milioni di sterline.Sané è l’uomo di Elseid Hysaj, 23 anni, l’albanese col capello scolpito nel gel, capelli verticali, folti, una roccia di capelli. Un duello tra gatto e topo.Sané col ritmo ginnico della madre nelle gambe. Hysaj un luftetar, come si dice in Albania, un combattente. Il giocoliere e lo sceriffo. La lepre e il cacciatore. Blue Moon e ‘O surdato ‘nnammurato.Hysaj se la cava, ma subentra Maggio dopo l’infortunio di Ghoulam (Hysaj a sinistra contro Sterling).Quanta forza abbiamo ancora nella ripresa, quanta? Tanta, tanta voglia. Ma la fiondata di testa di Stones ci manda sotto a inizio del secondo tempo. Gira male il match. Manca la fortuna. La traversa di Insigne! Ora la bellezza è lotta, agonismo, corsa, scontri.Freddo Jorginho su rigore del 2-2 che premia una squadra che ha dato l’anima e il cuore. Ma il gol di Aguero ci manda all’inferno dopo il miracolo di Ederson su Callejon. Il gol di Sterling nel recupero è un insulto. Ma è la notte di Halloween, proprio così.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.Ederson; Danilo, Stones, Otamendi, Delph; Fernandinho, Gundogan; Sterling, De Bruyne, Sané; Aguero.Brych (Germania).21’ Insigne, 34’ Otamendi, 48’ Stones, 62’ Jorginho rigore, 69’ Aguero, 92’ Sterling.Napoli-Manchester City 2-4Shakhtar-Feyenoord 3-112 Manchester City (12-3); 9 Shakhtar (7-5); 3 Napoli (7-9); 0 Feyenoord (3-12).Napoli-Shakhtar, Manchester City-Feyenoord.