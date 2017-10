Il Cuore Napoli Basket perde anche contro Trapani

di Mario Triggiani

Niente da fare per il Cuore Napoli Basket, che nella gara valida per il quinto turno del campionato di A2 è stato sconfitto da Trapani con il punteggio di 78-69.Tra le fila di Napoli c'è stato l'esordio stagionale di Mattia Mastroianni, di ritorno da un infortunio alla spalla; ancora assente, invece, il giovane centro Guglielmo Caruso che non rientrerà prima di fine novembre.La gara ha visto Trapani quasi sempre in vantaggio, anche se mai in doppia cifra, mentre Napoli insegue affidandosi troppo spesso a soluzioni personali e quasi mai al gioco di squadra.Mascolo fa vedere buone cose su entrambi i lati del campo, così come un Sorrentino particolarmente ispirato dalla lunga distanza, ma purtroppo Carter, troppo spesso unico terminale offensivo dei partenopei, non mette in mostra la solita precisione al tiro e di conseguenza Napoli non riesce mai a piazzare un parziale che le consenta di dare una decisa sterzata al match.Dopo numerosi cambi di vantaggio ad inizio ultimo quarto, Trapani riesce a prendere il largo grazie alle triple e soprattutto ad una notevole supremazia a rimbalzo (48-30 il conto finale), condannando Napoli alla quinta sconfitta in cinque gare che relega i partenopei all'ultimo posto solitario in fondo alla classifica.La gara di ieri, come affermato anche da Ponticiello in sala stampa, ha messo in evidenza che i problemi evidenziati nelle scorse gare non sono stati risolti.Primo fra tutti la carenza a rimbalzo, con Vucic che nella sua ultima gara in canotta partenopea ha subito ancora una volta la maggior grinta degli avversari.Al posto del croato è atteso in questi giorni a Napoli l'ala americana Melsahn Basabe, che ha già firmato con il Cuore Napoli Basket e dovrebbe sbrigare le faccende burocratiche in tempo per la prossima gara degli azzurri.Oltre che il lavoro a rimbalzo, si chiederà al nuovo arrivo di garantire anche di essere un efficace terminale offensivo che possa sollevare Carter dal dover sostenere quasi per intero la produzione di tiri della squadra, anche in prospettiva di sopportare al meglio eventuali altre giornate come ieri in cui i tiri della guardia non vogliono saperne proprio di entrare.Il prossimo impegno sarà sabato sera in trasferta al PalaOltrepo di Voghera contro la squadra di Tortona, ieri sconfitta da Roma.L'impegno ancora una volta non sarà dei più agevoli, ma comincia ad essere necessario smuovere la classifica, dunque non ci sarà spazio per scusanti in caso di sconfitta.Kerry Carter 21 (8/16, 0/8), Hrvoje Vucic 11 (3/4, 1/3), Bruno Mascolo 10 (2/4, 2/2), Gennaro Sorrentino 8 (0/3, 2/7), Stefan Nikolic 6 (2/4, 0/1), Roberto Maggio 5 (1/2, 1/3), Nikolay Vangelov 4 (2/5, 0/0), Matteo Fioravanti 2 (1/2, 0/0), Mattia Mastroianni 2 (1/2, 0/2), Alessio Ronconi 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0)11 / 1423 7 + 16 (Gennaro Sorrentino, Stefan Nikolic 5)10 (Kerry Carter, Bruno Mascolo, Gennaro Sorrentino 2)Jesse Perry 16 (4/7, 1/2), Andrea Renzi 16 (4/7, 0/1), Stefano Bossi 14 (3/7, 1/5), Brandon Jefferson 9 (1/1, 1/6), Nenad Simic 8 (4/6, 0/0), Filippo Testa 7 (2/2, 1/2), Kenneth Viglianisi 6 (1/3, 1/1), Stefano Spizzichini 2 (1/2, 0/2), Marco Mollura 0 (0/1, 0/1), Vincenzo Guaiana 0 (0/0, 0/0), Gabriele Ganeto 0 (0/0, 0/0)23 / 2940 13 + 27 (Jesse Perry 16)17 (Jesse Perry 5)