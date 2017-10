Mertens, le due carezze di un artista moderno

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino del 27.10.2017)

Nella calda serata di Genova che la voce di Sandro Ciotti avrebbe dipinto cosìInsomma, un gol che va oltre la facile etichetta di “” e forse “”, un gol più unico che raro, nelle condizioni più ardue e precarie e in un “battito” di tempo appena superiore allo scatto dei centometristi sui blocchi di partenza, qualcosa del genere, lasciamo stare il battito di ciglia, i nanosecondi e la velocità della luce.È stato un gol drammatico, come l’avrebbe definito Osvaldo Soriano che ha scrittoOra, voi avete presente Dries Mertens? Non ha il torace di Rooney, l’altezza di Dzeko, la potenza dinamica di Ibrahimovic.Dries Mertens è solo quattro centimetri più alto di Maradona, ma non ne ha quel “” alla base dell’equilibrio e dei ghirigori del pibe, il fantastico misirizzi argentino che usciva indenne da ogni contrasto, tackle, falciata e marcatura doppia.Dries è un peso leggero, leggerino, con un faccino da bimbo tranquillo. Non ha il fascino dei ballerini di tango del calcio sudamericano, non fa la ruota come gli assi brasiliani, non è cattivo come gli argentini che hanno avuto in Omar Sivori il più cattivo di tutti e il più grande prima di Diego.Dries non è Best e non è Garrincha. È Dries Mertens, ragazzo belga delle Fiandre, il più normale dei ragazzi belgi, il più normale dei calciatori d’oggi in un mondo di star, bislacchi, vanitosi ed esagerati.Improvvisamente, però, sarà stato il sole di Napoli, saranno stati gli insegnamenti di Sarri, sarà l’esaltante spogliatoio azzurro, Dries Mertens è esploso da campione clamoroso e sbalorditivo. A trent’anni. Un altro miracolo della natura, della genetica, del destino imponderabile?Quella prodezza a Roma contro la Lazio, che emozionò Sarri, un uomo che ha visto tutte le sfaccettature del calcio, retrocede, deve fare un passo indietro, pur rimanendo spettacolare e indimenticabile, dopo quello che Dries Mertens ha combinato a Marassi.Anche il suo primo gol al Genoa con una punizione magica deve fare un passo indietro. È un gol, il secondo della serata genovese, che va oltre la descrizione che Pasolini ha fatto del gol:Bello, ma il gol di Mertens che ha schiantato il Genoa, sovrastando l’attesa e l’emozione di tutto il pubblico di Marassi, va oltre la poesia, forse invade la scienza, la cibernetica, è un gol da ufo robot (Spalletti, dopo Napoli-Inter, aveva definito figli di Goldrake i giocatori azzurri). Visto e rivisto resta un gol “”.Il lancio di Diawara da metà campo, preciso al millimetro quanto si vuole, raggiunge Mertens che già guarda l’area e la porta genoani.Dries non “” il lancio, l’avverte, lo sente, non ha occhi dietro la testa, è già lanciato. Il pallone sta per spiovere dal cielo.Mertens corre rubando lo spazio al suo marcatore, il padovano Rossettini (1,87). Sa già quello che farà? E che cosa potrà fare su un pallone, indirizzatogli “al bacio”, ma difficile da domare in corsa, un pallone che arriva dal cielo?Mertens fa quello che nessuno si aspetta, che però il suo istinto, la padronanza tecnica, la sua semplicità di azione sanno. Ma è inverosimile quello che accade. È incredibile quello che fa Mertens.Il primo prodigio è che Dries doma la palla con la suola della scarpa destra. È la prima, decisiva, grande intuizione. Qualsiasi altro gesto, per esempio un controllo con l’esterno del piede destro, gli avrebbe probabilmente allontanato il pallone.Invece, quella “carezza” con la suola smorza la “caduta” del pallone, glielo lascia a portata del piede sinistro che Dries sa già di saettare per il gol.Ma è anche grande il prodigio successivo e immediato, il colpo col piede mancino, in corsa.Il prodigio si completa con la precisione e la violenza con cui Dries “spacca” la porta, da posizione defilata, col portiere che comunque copre il primo palo. Ma la fiondata avrebbe steso un elefante e va dritta, poderosa, irresistibile e micidiale sotto la traversa.Perin si oppone inutilmente con le braccia aperte, un segno di terrore e di resa, non proprio un tentativo di parata.Si fa fatica, a memoria, ricordare altri gol del genere. I gol d’artista di Maradona, certo. I gol di Van Basten di pura bellezza. Il colpo dello scorpione di Ibrahimovic. Le rovesciate volanti di Altafini. I colpi liftati di Pelè. I palloni “ad effetto” di Del Piero. La potenza acrobatica di Gigi Riva.Ma il gol di Mertens, nella notte di Marassi, è di più. Per coordinazione, semplicità, precisione in una frazione di secondo e in corsa.Un gol non preparato, ma inventato all’istante, mentre le prodezze balistiche di Riva erano preparate, Gigi era già pronto a colpire quando il pallone gli arrivava.Già sapeva che cosa fare. Si creava lo spazio per farlo. Lo stupore per il gol di Mertens è che nessuno, quando il pallone di Diawara è “sceso” verso Dries, ha saputo, capito, indovinato che cosa avrebbe fatto il piccolo, fantastico belga.Se il gol di Maradona all’Inghilterra, Mondiale 1986 in Messico, infilando l’uno dietro l’altro cinque inglesi (Hoddle, Reid, Sansom, Butcher, Fenwick) prima di beffare Shilton in uscita, venne glorificato dalla Fifa come “”, ora il secolo di Diego è passato. Siamo nel Duemila.È il secolo del gol di Dries Mertens.