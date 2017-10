Il folletto Dries rompe l’incantesimo

uno show tra stop e colpi di biliardo

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino del 28.10.2017)

È tornato Diabolik. Il diavolo veste Mertens. E il leone delle Fiandre abbatte il Genoa.Era scomparso dai radar dello staff tecnologico di Sarri. Non lo trovavano più i droni, i personal computer, i cercapersone, i braccialetti elettronici, le strisce di tracciabilità e le bussole.A secco da tre partite. Il rigore segnato al Cagliari, il rigore fallito a Manchester. Stanchezza? Affaticamento? Incantesimo?Dries sbuca da un declino discutibile e fa bingo a Marassi con due gol d’autore e una furbata che costringe Zukanovic alla deviazione in rete.La punizione magica fa volare inutilmente Perin. Prodigio balistico che Di Giacomo avrebbe cantato così: tiene mente ‘sta palomma, comm’a gira, comm’avota, comme tira n’ata vota, pe’ nce fa arricrià.È la “palomma” che vola nell’angolo alto della porta genoana. Da venticinque metri. Una carezza di destro e parte il pallone-volatile.Prodezza d’agilità, tecnica, tempismo, l’aggancio in corsa di destro e la fiondata di sinistro sotto la traversa, tutto in un baleno, in meno di un baleno, in un nanosecondo, per il raddoppio.È stato subito chiaro che, col Genoa pronto a soffocare il gioco del Napoli, chiudendo spazi, sentieri e corsie, sarebbe stato tutto un andare per carruggi e pertugi, viottoli e ciottoli, crune dell’ago e stretta la foglia e più stretta la via.Per il Napoli una serata genovese, carote e cipolle da piangere, ma azzurri spezzati mai. Una serata da cercatori di pepite, uomini-falena come se ne vedono in Virginia, pipistrelli d’area di rigore per volare nel buio di una partita astutamente oscurata dai guastatori del croato Juric. Questo muro del pianto che è l’esecrabile 3-5-2, la rottura di tutte le scatole e del calcio quando è bello e lazzarello.A Marassi, dove il Bisagno luccica e tira forte il vento, tra i ponti dell’autostrada e i binari di Brignole, non è stato mai facile contro il Genoa di fulgida gloria preistorica, nove scudetti prima della serie A a girone unico, in panchina William Garbutt che poi venne a fare grande il Napoli degli anni Trenta.È un esercito di formiche giganti che Juric fa lavorare, pazienti, irriducibili, fastidiose, avanti e indietro nello spazio dove il Napoli deve creare e schizzare, la siepe e il buio contemporaneamente. Ma nel formicaio genoano piomba Mertens e lo dissolve con due colpi d’alta scuola.Marassi è qui, qui salta. È l’invito perentorio al Napoli che deve fare il controsorpasso all’Inter sgusciata in testa con l’anticipo di martedì. Applicazione e complicazione. La complicazione di un gol subito dopo quattro minuti. Ohè, ragazzi, dove si va?Calma. Il Napoli sa quello che fa. E quando, in attacco, ritrova la freccia, il gioco è fatto. È il gioco leggero, veloce, fatto di scatti, movimenti e suggerimenti di Dries Mertens, il centravanti più rapido del campionato.Erano 333 minuti senza gol, come annotano i ragionieri di bordocampo. 333 minuti, troppo tempo, troppa attesa per un attaccante come Mertens che fiuta, prepara, insegue, punta al gol, eternamente in agguato, eternamente pronto a colpire.A Marassi, Mertens rompe incantesimo e maledizione. A Marassi, dopo le partite senza gol nelle ultime due occasioni, il Napoli piazza i suoi colpi da capolista. Perché questo è l’anno buono, l’anno della buona novella, trent’anni dopo il volo col pibe de oro.Adesso abbiamo questo nuovo pibe (1,69) che ci fa sognare in questa squadra di sogno. Mertens, il piccolo diavolo. Mertens e la cagnetta Juliette. Mertens e Mertens.Contro l’Inter aveva patito la fisicità di Skriniar. A Genova si è liberato d’ogni soggezione. Ha ribaltato la partita. Ha riportato il Napoli in volo. I gol, visti e rivisti, sono uno spettacolo. Sono i gol di un bucaniere irresistibile.Nella ripresa, il Napoli gioca al tiro a segno. E ancora Mertens infila la porta rossoblu, staccandosi a sinistra e, probabilmente, mettendo in mezzo una palla per Callejon: Zukanovic entra in paura, intercetta il tiro-cross e spinge il pallone in rete. Scherzetto e dolcetto.Ma non sono tutti rose e fiori quando Armandino Izzo, ragazzo di Scampia, porta sotto il Genoa a una lunghezza dagli azzurri. Manca un quarto d’ora. Genoa 2, Napoli 3.Vogliamo guastarci la festa? Il Genoa viene avanti, il Genoa preme. Accidenti, questo finale potevamo risparmiarcelo. Non si può rovinare la festa di Mertens. E la festa è salva.C’è solo lo scontento di Insigne quando Sarri lo richiama e fa entrare Giaccherini (89’). Mertens tiene avanti l’ultimo pallone e guadagna un corner. Mertens dall’inizio alla fine.Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (81’ Allan); Callejon (70’ Rog), Mertens, Insigne (89’ Giaccherini).Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Bertolacci (84’ Pandev), Veloso (62’ Omeonga), Rigoni, Laxalt; Taarabt; Galabinov (63’ Lapadula).Mazzoleni (Bergamo)4’ Taarabt, 13’ e 30’ Mertens, 60’ autogol Zukanovic, 76’ Izzo.Inter-Sampdoria 3-2, Atalanta-Verona 3-0, Bologna-Lazio 1-2, Cagliari-Benevento 2-1, Chievo-Milan 1-4, Fiorentina-Torino 3-0, Genoa-Napoli 2-3, Juventus-Spal 4-1, Roma-Crotone 1-0, Sassuolo-Udinese 0-1.Napoli 28; Inter 26; Juventus e Lazio 25; Roma 21; Sampdoria 17; Milan e Fiorentina 16; Atalanta e Chievo 15; Bologna 14; Torino 13; Udinese e Cagliari 9; Sassuolo 8; Crotone, Verona, Genoa 6; Spal 5; Benevento 0. *Roma e Sampdoria una partita in meno.Milan-Juventus, Roma-Bologna. Domenica 29: Benevento-Lazio, Crotone-Fiorentina, Napoli-Sassuolo, Sampdoria-Chievo, Spal-Genoa, Udinese-Atalanta, Torino-Cagliari. Lunedì 30: Verona-Inter.Napoli-Manchester City, Shakhtar-Feyenoord.9 Manchester City (8-1); 6 Shakhtar (4-4); 3 Napoli (5-5); 0 Feyenoord (2-9).