Cuore Napoli Basket, arriva Melsahn Basabe

di Mario Triggiani

È durata solo quattro partite l'avventura italiana di Hrvoje Vucic, centro croato del Cuore Napoli Basket che non ha convinto in questo primo mese di campionato.Al suo posto la dirigenza partenopea ha tesserato Melsahn Basabe, americano di 2.01 m classe 1992 uscito dall'università di Iowa nel 2014, che andrà a ricoprire con ogni probabilità lo spot di centro titolare della squadra azzurra.Basabe ha giocato la scorsa stagione in Grecia ed in Bulgaria mentre in questi mesi ha preso parte al campionato polacco facendo registrare medie di 13,5 punti e 6 rimbalzi.Con l'arrivo di Basebe il Cuore Napoli Basket trova un lungo atletico e verticale che possa garantire quella fisicità sotto canestro che spesso è mancata in questo primo scorcio di stagione in A2.La società partenopea si è dunque dimostrata dunque pronta e capace di individuare le mancanze del roster e di porvi rimedio, in attesa del ritorno in campo degli infortunati Mastroianni (possibile che rientri domenica) e Caruso (per jl quale se ne parlerà non prima di metà novembre).Qualora si riuscisse a provvedere all'espletamento delle pratiche legali già in questi giorni, Basabe potrebbe esordire in canotta azzurra già domenica prossima nella gara che si giocherà alle 18:00 al PalaBarbuto contro Trapani.