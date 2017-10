Al Music Art il vibrafono di Pierpaolo Bisogno

di Adriano Cisternino

Musicista per disperazione... dei genitori, la rivelazione in una intervista televisiva.Pierpaolo Bisogno, classe '73, salernitano, percussioni e vibrafono, guiderà il quartetto che sabato 28 (ore 21,30) sarà in concerto al Music Art con Alessio Busanca al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso e Giuseppe La Pusata alla batteria.. In conservatorio poi conobbe il vibrafono, strumento che concilia armonia e percussioni, e qui la sua vocazione ha trovato definitiva realizzazione.Il jazz naturalmente ha aperto subito vasti orizzonti alle capacità espressive del musicista salernitano e lo ha portato a suonare nelle più prestigiose rassegne europee, come quando al festival di Montreux si esibì nella stessa serata di Gary Burton, un gigante di questo strumento che forse in Europa non ha ancora larga diffusione ma negli Usa, la patria del jazz, è frequentissimo.Passioni (e necessità) in passato lo hanno portato anche a fabbricarsi da solo le bacchette per il suo strumento:Molto solido l'affiatamento con i musicisti che lo affiancheranno sul palco del club della Torretta. Con Vigorito e La Pusata ha formato e forma l'affermato gruppo “” che comprende anche Sandro Deidda (), Guglielmo Guglielmi () e Alessandro Castiglione () e che ha prodotto fra l'altro un ben riuscito album dal titolo “”.Al pubblico del MA il quartetto offrirà una serie di standard con qualche omaggio alla canzone napoletana classica, naturalmente visitata in chiave jazzistica.