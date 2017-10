Napoli lotta fino alla fine

ma deve arrendersi a Siena

di Mario Triggiani

Niente da fare per il Cuore Napoli Basket, che sfiora soltanto il colpaccio al PalaEstra di Siena, andando in vantaggio per i primi tre quarti e giocandosela per quarantacinque minuti contro una delle squadre sulla carta più attrezzate della categoria.Napoli era priva di Kerry Carter, che ha accusato un dolore al ginocchio, oltre ai soliti Mastroianni e Caruso lontani dal campo di gioco dall'inizio della stagione.Napoli parte bene, grazie anche ad un ottimo lavoro difensivo e sotto le plance. L'assenza della guardia americana costringe anche le seconde linee a prendersi maggiori responsabilità, ma sia Mascolo che Fioravanti rispondono presente attaccando spesso il ferro in penetrazione e sbucciandosi le ginocchia in difesa.Napoli mantiene il vantaggio fino al termine del terzo quarto, quando un attacco frettoloso consente a Siena la tripla sulla sirena che chiude il periodo con il punteggio in parità.Siena prova subito la fuga, mentre Napoli sembra non averne più. Uno sfondamento preso da Fioravanti dà però ai napoletani la carica giusta per insaccare tre triple consecutive con Sorrentino e due volte Fioravanti, che esulta davanti la tribuna del pubblico senese.Napoli gestisce però male gli ultimi possessi e consente a Siena di impattare a quota 71 in lunetta per poi gettare all'ortiche l'ultimo possesso con Maggio che non riesce neanche ad arrivare al tiro.L'overtime non ha quasi storia, con Siena subito in controllo mentre Napoli, che può disporre di solo otto uomini da rotazione, paga tutti gli sforzi effettuati durante la gara e si arrende con il tabellone che alla fine recita 85-79.La sconfitta rappresenta davvero un'occasione sprecata per il Cuore Napoli Basket, andato tremendamente vicino a conquistare una vittoria inaspettata quanto meritata.Molto bene Fioravanti, che ha dimostrato di dover però acquisire esperienza e maturità in certi frangenti della gara, così come positive sono state le prove di Mascolo e Vangelov.Il Cuore Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima al PalaBarbuto contro Trapani per disputare l'incontro valido per la quinta giornata del campionato. L'avversario è ostico, ma bisognerà cercare di conquistare i due punti in palio per smuovere quella classifica che ad oggi recita ancora zero punti.Ieri si è assistito ad una bella sconfitta, che però non regala punti in classifica. Dalla prossima gara sarà necessario vincere, per il pubblico, per il morale e per la tranquillità del prosieguo della stagione.Devin maurice Ebanks 31 (8/14, 1/2), Elston howard Turner jr 21 (5/12, 2/6), Andrea Casella 12 (1/5, 3/5), Lorenzo Saccaggi 6 (1/4, 0/1), Stefano Borsato 6 (0/2, 2/2), Federico Lestini 5 (1/2, 1/3), Daniele Sandri 2 (0/3, 0/1), Marko Simonovic 2 (1/2, 0/0), Giovanni Vildera 0 (0/0, 0/0), Dario Masciarelli 0 (0/0, 0/0), Janko Cepic 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ceccarelli 0 (0/0, 0/0)24 / 3339 10 + 29 (Devin maurice Ebanks 11)17 (Lorenzo Saccaggi 10)Matteo Fioravanti 19 (4/8, 2/4), Stefan Nikolic 16 (4/6, 1/1), Bruno Mascolo 13 (5/6, 1/2), Hrvoje Vucic 11 (4/15, 1/2), Gennaro Sorrentino 9 (2/4, 1/5), Nikolay Vangelov 6 (3/5, 0/0), Roberto Maggio 5 (0/3, 1/3), Alessio Ronconi 0 (0/1, 0/1), Kerry Carter 0 (0/0, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0)14 / 1838 7 + 31 (Hrvoje Vucic 11)16 (Gennaro Sorrentino, Roberto Maggio 4)