Il Cuore Napoli Basket perde anche contro Latina

di Mario Triggiani

Nulla da fare anche stavolta per il Cuore Napoli Basket, che deve arrendersi anche alla Benacquista Latina e rimedia la terza sconfitta nelle prime tre gare della stagione di LegaDue.Napoli deve rinunciare ancora agli infortunati Mastroianni e Caruso mentre Sorrentino ha esordito in canotta azzurra ma non è ancora al meglio.La gara è stata caratterizzata nella prima metà da break improvvisi da una parte e dall'altra, con Latina che buca ripetutamente la zona napoletana dalla lunga distanza mentre Napoli risponde con tantissima intensità difensiva che porta a palle rubate e facili contropiedi.Sugli scudi, in difesa ed in attacco, Matteo Fioravanti autore di una prova che va ben oltre le ottime statistiche messe a referto. Il giovane dimostra ancora una volta la sua voglia di sbucciarsi le ginocchia e combattere su ogni pallone ed una notevole capacità di affrontare l'avversario per una classe 1997.Anche nel secondo tempo Napoli sembra combattiva, anche se paga troppo spesso dazio sotto le plance.Purtroppo un break di Latina a metà quarta frazione sembra però mettere in crisi il team partenopeo che si intestardisce a tirare dalla lunga distanza per cercare di ricucire lo strappo ed alla fine, complice anche l'ennesima disfatta a rimbalzo, paga dazio e viene sconfitto per 91-83.Stavolta la sconfitta brucia, perché arriva al termine di una gara in cui la vittoria sembrava alla portata del Cuore Napoli Basket che affrontava una concorrente per la salvezza e che adesso si trova sempre più solo sul fondo della classifica.Ora l'importante sarà non scoraggiarsi ma anzi ripartire da quanto di buono visto stasera, a partire dalle prestazioni di Fioravanti e del "solito" Carter autore di 28 punti.Nell'intervallo è stata apposta una targa sotto la tribuna in memoria della tifosa Donatella Sapone, recentemente scomparsa ed a cui la società ha voluto dedicare un ultimo saluto ed un giusto tributo.Il prossimo appuntamento con il Napoli Basket sarà sabato sera alle 20:30 al PalaEstra di Siena dove affronterà la Mens Sana in una sfida che riporta alla mente partite di ben altro calibro giocate nel decennio scorso.L'avversario non è dei più abbordabili, ma il team napoletano non può mai darsi per vinto in partenza ma anzi dovrà fare di necessità virtù e tentare il colpaccio per dare una gioia ad un pubblico che anche stasera, a fronte della sconfitta, ha tributato solo applausi ai ragazzi scesi sul parquet.Kerry Carter 28 (8/12, 4/8), Matteo Fioravanti 15 (5/8, 1/3), Gennaro Sorrentino 10 (2/3, 2/6), Hrvoje Vucic 8 (3/8, 0/2), Roberto Maggio 7 (2/2, 1/6), Stefan Nikolic 7 (2/4, 1/3), Nikolay Vangelov 6 (3/3, 0/0), Bruno Mascolo 2 (1/2, 0/0), Alessio Ronconi 0 (0/0, 0/3), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0)4 / 629 9 + 20 (Nikolay Vangelov 6)26 (Roberto Maggio 7)Benjamin Raymond iii 24 (6/7, 2/10), Andrea Saccaggi 21 (2/4, 5/11), Marco Lagana 20 (2/5, 4/7), Andrea Pastore 13 (2/6, 3/7), Riccardo Tavernelli 11 (3/5, 1/1), Giovanni Allodi 2 (1/1, 0/0), Alfonso Di ianni 0 (0/0, 0/1), Matteo Ambrosin 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Stillitano 0 (0/0, 0/0), Matija Jovovic 0 (0/0, 0/0), Matteo Cavallo 0 (0/0, 0/0)14 / 1536 9 + 27 (Marco Lagana, Giovanni Allodi 9)18 (Marco Lagana 5)