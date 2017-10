Blade Runner 2049, di Denis Villeneuve

di Giovanna D'Arbitrio

, di D. Villeneuve, è un sequel del cult movie del 1982 di Ridley Scott con omonimo titolo (tratto dal romanzodi P. K. Dick) che ci descrive la Terra nell’anno 2019 resa invivibile da inquinamento e guerre. Un’avanzata tecnologia ha consentito ad esseri umani più forti e istruiti di trasferirsi in colonie nell’extramondo spaziale e di creare androidi, i replicanti.Usati come forza lavoro, dotati di capacità intellettuali e grande forza fisica, ma con una longevità limitata a soli 4 anni (per impedirne ulteriori progressi), gli androidi se si ribellano e cercano di sopravvivere con la fuga, vengono eliminati da agenti speciali chiamatiSei replicanti del modello più evoluto, guidati da Roy Batty, si rifugiano a Los Angeles, ma vengono scovati dall’agente Rick Deckard (Harrison Ford) che ha l’ordine di ucciderli. Tra loro c’è anche Rachael: Rick si innamora di lei e cerca di salvarla. Del finale del film di R. Scott esistono due versioni: nella prima Deckard riesce a fuggire con Rachael, nella seconda aleggia il dubbio che anche lei sia stata eliminata.Indopo 30 anni la storia continua con l’agente K (Ryan Gosling), replicante di ultima generazione, il quale dà la caccia ai vecchi Nexus imboscati. Dopo aver ucciso l’androide Morton, sotto un albero rinsecchito in una terra arida e desolata, scopre una scritta con la data 6/10/21 e i resti di una donna androide morta dopo aver partorito.I suoi capi gli ordinano di trovare l’essere generato da tale androide e di ucciderlo per non turbare l’ordine basato sulla separazione tra androidi e umani e non consentire un ulteriore livello evolutivo ai replicanti. Si scatena una doppia caccia, poiché anche Neander Wallace (Jared Leto), capo del nuovo laboratorio scientifico che sta creando più perfetti e longevi replicanti, vuole scoprire come gli androidi possano riprodursi.Tra colpi di scena, lotte, uccisioni, appaiono sullo schermo scene contrastanti con luci e colori diversi (eccellente fotografia di Roger Deakins): lande grige e deserte e vecchi edifici del passato si alternano a immagini colorate e vivaci di una moderna e corrotta Los Angeles, oppure a fredde asettiche atmosfere di edifici megagalattici in cui i capi agiscono, imponendo ad umani e androidi il loro potere con l’aiuto di progressi tecnico-scientifici.Ma qualcosa sfugge al loro controllo:che ha unito Deckard e Rachael, consentendo loro di generare una nuova vita, eche nascono nell’agente K, pronto a sacrificare la propria vita per proteggere Deckard e sua figlia, finalmente ritrovata, agevolando così l’evoluzione dei replicanti.Anche neldi R. Scott, il replicante Roy Batty (Rutger Hauer) preferisce morire salvando la vita del suo persecutore Dekard e ci stupisce con un sentito discorso:In effetti i due film fanno riflettere sul significato stesso della vita e su cosa sia reale progresso, sollecitando interessanti domande: - Il progresso scientifico è “vero” progresso? Chi può essere considerato un “vero” essere umano? È dunque possibile un’evoluzione generata da amore e sentimenti?-. Gli interrogativi dei due film sono gli stessi, anche se riflettono tempi diversi: più breve ed essenziale l’opera di R. Scott, troppo lungo e ridondante di effetti speciali il film attuale, notevole comunque per il cast di attori in cui ritroviamo H. Ford e tra i produttori Ridley Scott.Letteratura e cinema confermano i loro stretti legami anche nell’interesse verso la fantascienza che spesso anticipa eventi futuri e progressi reali della scienza, basti pensare alle opere di. Non dimentichiamo, infine, che anni fa fece scalpore il caso della pecora Dolly e si parlò allora di possibile clonazione estesa agli esseri umani.