Napoli resiste per due quarti,

poi deve arrendersi a Legnano

di Mario Triggiani

Se contro l'EuroBasket Roma domenica scorsa la gara del Cuore Napoli Basket era durata poco più di dieci minuti, contro Legnano i ragazzi in canotta azzurra hanno resistito qualche minuto in più, ma il risultato finale è stato egualmente impietoso, con gli avversari che hanno potuto limitarsi a gestire il vantaggio negli ultimi quarti fino a fissare il punteggio finale sul 72-85.Napoli, così come domenica scorsa, era priva del play Sorrentino (in panchina solo per onor di firma) e dei lunghi Mastroianni e Caruso, tutti assenti per infortuni di varia entità.La gara si era indirizzata subito in favore della squadra lombarda, che grazie alla supremazia sotto i tabelloni ed ai tre falli precoci del cannoniere azzurro Carter era riuscita a trovare il vantaggio iniziale.Dopo qualche momento di assestamento, però, anche Napoli trova la quadratura del cerchio e grazie a Vucic e Mascolo riesce a ricucire fino al -1 sul finire del quarto quarto, prima che due triple di Legnano mandino le squadre al riposo lungo con sette punti di distacco.Negli ultimi due quarti Napoli pare non averne più a causa delle rotazioni troppo corte che obbligano tutti i giocatori napoletani agli straordinari. Così Legnano può mettere subito il break decisivo e chiudere di fatto la gara già nella prima metà del terzo quarto.Gli ultimi minuti sono utili a Napoli per limare lo svantaggio, ma la gara era oramai già compromessa anche se comunque è da apprezzare la voglia di sbucciarsi le ginocchia su ogni pallone fino all'ultimo possesso dei giocatori in canotta azzurra.Probabilmente non si poteva chiedere di più ad una squadra così rimaneggiata e di fatto con solo due lunghi di ruolo a disposizione.Da apprezzare comunque l'atteggiamento combattivo degli azzurri, così come la capacità di trovare soluzioni alternative quando la gara di Carter è stata limitata dai falli.Vucic è stato un convincente terminale offensivo, mentre Mascolo è apparso sicuro sia in difesa, suo cavallo di battaglia, che in attacco dove è stato bravo a trovare i compagni e ad attaccare il canestro quando ne ha avuto la possibilità.Buona anche la grinta di Ronconi, spesso accoppiato con avversari di maggiore esperienza e stazza fisica, mentre Carter, in una gara sottotono, ha comunque regalato lampi di classe.Proprio da tutti questi elementi positivi, e magari recuperando Sorrentino e Mastroianni (Caruso sarà out almeno per un altro mese), dovrà ripartire Napoli domenica prossima alle ore 18:00 quando affronterà al PalaBarbuto la compagine di Latina, diretta concorrente per la salvezza.Si tratterà di un'occasione davvero ghiotta per conquistare la prima vittoria stagionale e dimostrare anche ai più scettici che il Cuore, anche in condizioni avverse, batte sempre forte.Nikolas thomas Raivio 25 (8/11, 2/4), Matteo Martini 20 (9/15, 0/2), Alessandro Zanelli 14 (2/4, 3/7), William ralph jr. Mosley 11 (5/7, 0/0), Rei Pullazi 8 (2/3, 0/3), Federico Maiocco 5 (1/2, 1/2), Gabriele Berra 2 (1/1, 0/1), Daniele Toscano 0 (0/0, 0/3), Luca Gazineo 0 (0/0, 0/0), Edoardo Roveda 0 (0/0, 0/0), Francesco Biraghi 0 (0/0, 0/0), Paolo Tosi 0 (0/0, 0/1)11 / 17 -37 11 + 26 (William ralph jr. Mosley 11) -20 (Nikolas thomas Raivio 6)Hrvoje Vucic 26 (9/12, 1/2), Kerry Carter 14 (1/9, 4/9), Bruno Mascolo 12 (3/5, 1/2), Alessio Ronconi 7 (2/5, 1/3), Matteo Fioravanti 6 (3/4, 0/2), Nikolay Vangelov 4 (2/2, 0/0), Stefan Nikolic 2 (1/2, 0/0), Roberto Maggio 1 (0/0, 0/3), Giuseppe Lepre 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0), Gennaro Sorrentino 0 (0/0, 0/0)9 / 19 -29 10 + 19 (Bruno Mascolo 9) -17 (Bruno Mascolo 4)