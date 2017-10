Lomasto, campione in ascesa: parola di Oliva

di Adriano Cisternino

Si sbilancia Patrizio Oliva che lo ha allenato varie volte alla Milleculure, la palestra polisportiva Soccavo di cui è tra i soci fondatori:Francesco Lomasto, neocampione d'Italia dei superleggeri (la stessa di Patrizio), ha riportato il pugilato napoletano tra i professionisti titolati.Sabato 30 settembre, Palazzetto dello sport di Roma, Nicola Cipolletta perdeva l tricolore dei piuma, unico titolo napoletano della boxe a torso nudo. Pochi muniti dopo ci pensava Lomasto a riportare una corona “prof” in città strappando il tricolore dei superleggeri a Luciano Randazzo, siciliano trapiantato in Piemonte.Verdetto unanime, superiorità netta dal primo round: rapido di braccia e di gambe, colpo d'occhio e precisione, qualità non frequenti sui ring italiani oggidì. Qualità di un campioncino che - come dice Oliva - può e deve crescere.Lomasto vive a Pomezia, provincia di Roma, ma è nato a Mianella, pochi passi da Secondigliano:Aveva già 19 anni quando è entrato per la prima volta in palestra e la boxe è arrivata in soccorso di un ragazzo che non riusciva a trovare la sua strada.raccontaE gli ha dato anche un'identità professionale, anche se oggi vivere di boxe in Italia non è facile. Dodici vittorie e una sola sconfitta finora.Pomezia è ormai la sua città adottiva. La palestra della Phoenix Gym e il maestro D'Alessandri come scuola di vita.Ma Napoli resta nel cuore di questo ragazzo costretto a lasciarla in un'età molto delicata:Un messaggio che Luciano Cotena, ex-pugile, figlio d'arte e ora organizzatore di grandi eventi sportivi in città, potrebbe recepire. Prima o poi. chissà....