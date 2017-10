Milik cuore d’oro paga

l’operazione all’amico calciatore

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino del 5.10.2017)

Il gigante e il bambino. Facevano coppia così Arkadiusz Milik (1,86) e Konrad Nowak (1,75) ai tempi delle giovanili a Katowice, in Polonia, i primi calci nel Rozwoj, poi da professionisti nel Gornik Zabrze.Arkadiusz già con la maglia numero 99 e Konrad col numero 8. Un bomber e il centrocampista. Konrad allungava i palloni che Arkadiusz scaraventava in rete.Amici fraterni in campo e fuori. Coetanei, classe 1994, Milik più vecchio di nove mesi. Nowak nato proprio a Katowice, Milik che arrivava in autobus da Tichy, una cittadina a una trentina di chilometri più a sud.Una intesa immediata, un’amicizia spontanea che non si interruppe quando Milik andò a giocare in Germania prima di finire all’Ajax, quindi al Napoli.Uniti persino da un destino beffardo. L’infortunio a un ginocchio che ha colpito entrambi. Un ginocchio di Nowak fa crac appena dieci giorni prima che Milik finisse a terra dolorante sul campo della Spal, il suo secondo infortunio, una disdetta nera.Si sono ritrovati i due amici a Villa Stuart, la clinica romana dove il professore Mariani ha operato entrambi. All’amico di Katowice, Milik ha pagato l’intervento e la degenza.Come ha rivelato il sito polacco di servizi sportivi “Sportowe Facty”, è stato Milik a segnalare all’amico la clinica romana invitandolo a Roma e provvedendo a tutte le spese.Dieci giorni dopo il ricovero di Nowak, lo stesso Milik era costretto a ricorrere al professore Mariani per l’intervento al ginocchio destro che aveva ceduto a Ferrara.Milik e Nowak si conoscono da quando avevano undici anni. Il gesto generoso dell’attaccante azzurro ha fatto il giro del mondo su tutti i media.Uno squarcio da libro “Cuore” in un mondo confuso, frastornato e devastato dal danaro, ma dove sopravvivono storie così. Non tutto è perduto.Il calcio robotico, esasperante, mercificato al massimo, una vita da catena di montaggio, un mondo assillato dalla tattica e dallo stress della vittoria a tutti i costi, il mondo del pallone uguale al mondo di fuori, il successo e la violenza, lascia ancora spazio per storie di tenera solidarietà.Non le conosciamo tutte perché la riservatezza ne lascia molte nell’anonimato come i tanti atti di generosità di Maradona a Napoli in aiuto ai più deboli.Non ci dovremmo meravigliare se il cuore vince ancora perché non è vero che tutto sia successo, danaro, egoismo, sopraffazione e cronaca nera.Certo, come è sempre accaduto, sono le “brutte notizie” a trovare più spazio per la morbosa attenzione che destano. Ma il “lato buono” della vita è ancora in piedi.La storia di Milik per il suo amico Nowak ne è l’ennesima conferma contraddicendo la considerazione generica e generale secondo cui i calciatori siano tutti dei bambini viziati, protagonisti di un mondo falso, ricchi e superficiali.C’è del buono a questo mondo anche se le prime pagine dei giornali e dei notiziari televisivi sventagliano lutti e tradimenti, catastrofi e assassinii.Il “buono” forse è passato di moda e viene confinato in spazi ristretti. La storia di Milik e Nowak spiazza quest’andazzo, capovolge il tran-tran, contraddice il pessimismo a tutti i costi e apre una “finestra” che è aria pura.È la storia di una amicizia, il sentimento più solido che molti pongono dopo il rapporto con i genitori e prima dei legami di coppia.Di tutte le cose che la sapienza procura, il bene più grande è l’acquisto dell’amicizia, ha scritto Epicuro.Bella e solida è l’amicizia fra Milik e Nowak, sbocciata da piccoli, cresciuta nel tempo nonostante le distanze e le vite diverse, rinsaldata, se mai ce ne fosse stato bisogno, dall’atto generoso di Arkadiusz.Polacchi, e la Polonia è terra di cuori impavidi e generosi. Ora la terra di Chopin e Wojtyla può vantare un corazziere dal cuore d’oro.Milik era già un beniamino a Napoli per il suo esordio furente di gol, per il primo infortunio e per il secondo, un ragazzo perseguitato dalla sfortuna al quale la città dei cuori azzurri si è legata con grande affetto, un ragazzone forte e fragile con questo destino avverso, come spesso è la storia di Napoli. Ora è proprio nel cuore di tutti.Tempo fa Kalidou Koulibaly, il Black Power della difesa azzurra, accorse in aiuto della nazionale di calcio del suo paese che stava per essere sfrattata da un albergo londinese anticipandone le spese di soggiorno. Sensibilità e orgoglio del figlio di una terra sofferente.Il mondo del calcio è più attento alle sofferenze umane di quanto si pensi.L’aiuto di Francesco Totti a una bambina affetta da fibrosi aggressiva. La solidarietà di Cristiano Ronaldo per un bambino colpito da displasia corticale curato a sue spese. Il “Neymar Jr Institute” dell’asso brasiliano che accoglie i bambini più bisognosi dello Stato di San Paolo.Negli Anni Trenta, William Garbutt, il primo grande allenatore del Napoli, adottò una povera ragazza di Bagnoli Irpino. Nel dopoguerra, la Juventus fu generosa nel soccorrere John Charles negli ultimi tempi della sua vita garantendogli un ospedale e le cure in Italia.A Superga, il rogo dell’aereo che riportò tragicamente il Grande Torino da Lisbona svelò una storia di grande amicizia e solidarietà.Valentino Mazzola aveva condotto la squadra granata in Portogallo per la partita d’addio del suo amico Francisco Ferreira del Benfica, l’incasso a totale beneficio del campione portoghese.Il calcio sa essere generoso in campo e fuori. Lo è stato in passato, continua ad esserlo oggi in un mondo arido e avido.Milik ha solo scritto l’ultima favola gentile.