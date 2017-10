Gli Abbagnale non finiscono mai

di Adriano Cisternino

Gli Abbagnale non finiscono mai... Sono passati alla storia come i fratelloni di Pompei, Giuseppe e Carmine Abbagnale, timoniere Peppeniello Di Capua, e il loro leggendario “2 con” che ha vinto mondiali ed olimpiadi negli anni Ottanta e Novanta.Il canottaggio napoletano continua a dettare legge nel mondo, come testimonia il trionfo della spedizione azzurra ai mondiali di Sarasota (Usa): tre ori, tre argenti e tre bronzi, Italia prima nel medagliere, con tanto Napoli negli equipaggi sul podio, per la soddisfazione del presidente federale Giuseppe Abbagnale che, passato dalla barca alla scrivania, continua a vincere, assaporando anche il gusto di una personale rivincita.Tanto Napoli, a cominciar dallo storico oro di Giuseppe Vicino nel “2 senza”, e poi l'argento della stessa barca “pesi leggeri” tutta napoletana con Giuseppe Di Mare e Alfonso Scalzone, nipote di quell'Angelo che fu oro olimpico nel tiro a volo a Monaco '72.E poi l'argento di Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale e Matteo Castaldo nel “4 senza”. E lo straordinario bronzo dell' “otto” con a bordo fra gli altri Luca Parlato, Emanuele Liuzzi, Mario Paonessa e il timoniere Enrico D'Aniello.E ancora il bronzo nel “4 con” PR3 misto con Tommaso Schettino e il timoniere Tommaso Iannuzzi. E la prima, storica medaglia d'oro femminile pesi leggeri, con la stabiese Giovanna Schettino. Il tutto senza tralasciare chi il podio lo ha sfiorato come Catello Amarante nel 4 di coppia pesi leggeri, o il quinto posto di Vincenzo Abbagnale nel “2 con”.Il canottaggio insomma continua ad essere fonte di successi straordinari per lo sport napoletano, un'eccellenza come tante che fanno fatica a trovare gli spazi che meriterebbero, ma che non tradisce una tradizione di dirigenti e di tecnici la cui passione si trasmette di generazione in generazione in silenzio e con tanti sacrifici e sudore.