Serao racconta “Quando c'era Maradona”

di Adriano Cisternino

Parole di Corrado Ferlaino (che ha scritto anche la prefazione) alla presentazione di, (edizioni Le Varie, pagg. 216, euro 10), libro che Francesco Serao, ex-vicepresidente del Napoli, ha scritto con il giornalista Marco Lobasso.La replica di Serao, sempre in tono scherzoso, non si è fatta attendere:Atmosfera simpaticamente leggera alla Feltrinelli per la presentazione - con il giornalista Toni Iavarone che ha scritto anche l'introduzione del libro - dell'ultima pubblicazione sul Napoli di Maradona, ed in particolare quello del secondo scudetto che si avvalse, appunto, della fattiva dirigenza dell'autore che per l'occasione ha festeggiato i suoi 75 anni.La differenza, rispetto ad altre pubblicazioni sull'argomento, sta nel fatto che stavolta si parte da un'angolazione diversa. Il Napoli viene raccontato visto da dentro casa, per quello che appunto è stato il ruolo dell'autore, e quindi con una prospettiva sicuramente inedita.Il che contribuisce a dare un'immagine particolare della vita di quel Napoli, con la rivelazione di dettagli e aneddoti rari se non inediti.Ma soprattutto l'autore rivela le ansie e le difficoltà nella gestione di un gruppo formato da grandi calciatori con un fuoriclasse che ne aveva sempre una, imprevedibile, da tirar fuori, in un'annata che fu coronata dallo scudetto, ma anche dai capricci del suo calciatore più rappresentativo e ormai avviato verso la conclusione del suo rapporto con la società azzurra. Con la società ma non con la città perché questo, come tutti ben sanno, non è mai finito.Fra veri e.. falsi bugiardi non sono mancati interventi di colleghi che quegli anni li hanno vissuto da testimoni, come lo stesso Toni Iavarone, e Mimmo Carratelli, Antonio Sasso, Antonio Corbo, Franco Esposito.Ne sono scaturiti aneddoti... veri e falsi, come la storia della travagliata partenza di Diego per la partita di Coppa a Mosca, o il sequestro della sua Ferrari sull'autostrada per eccesso di velocità (200 km/h o forse più).Insomma Diego - si sa - era il re degli eccessi, in campo e fuori.Il tutto naturalmente è raccontato nel libro da Serao con un pizzico di nostalgia e l'amore immenso per i colori azzurri della squadra della sua città.Il volume sosterrà con parte dei proventi delle vendite l’impegno sociale della Fondazione Cannavaro-Ferrara.