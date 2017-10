“Uno su mille ce l'ha fatta”

di Adriano Cisternino

“Uno su mille ce l'ha fatta”. L'ultimo libro di Franco Esposito racconta la storia di Fabio Pisacane, ragazzo dei Quartieri Spagnoli che gioca in serie A, nel Cagliari, e che, in collegamento via skype durante la presentazione, si è rivolto direttamente a tanti ragazzi dei Quartieri Spagnoli come lui, o di Scampia, o di qualsiasi altro quartiere difficile della città, spiegando che, se ce l'ha fatta lui ce la possono fare tutti, se soltanto cercano e vogliono un obiettivo con la stessa sua determinazione e ostinazione.La storia di Fabio infatti, come racconta il libro, è una storia sportiva e umana di un ragazzo che ha superato ostacoli apparentemente insormontabili, montagne grandi come l'Everest: le tentazioni dei Quartieri da bambino, una malattia paralizzante che sembrava averlo cancellato dai campi di calcio, un tentativo di corruzione (rifiutò 50 mila euro) da lui regolarmente denunciato quando giocava nel Lumezzane. Ma niente di tutto questo lo ha fermato. E alla fine è arrivato il tanto sognato debutto in Serie A col Cagliari.Patrizio Oliva, l'ex-pugile di Poggioreale che oggi vive sui Quartieri, testimonial alla presentazione del libro, ha ricordato come anche lui, da piccolo, si metteva davanti allo specchio e ripeteva:, obiettivi che ha puntualmente centrato.Non a caso il libro è stato presentato nella sede della fondazione “Foqus”, nel cuore dei QS, attivissimo centro sociale e culturale diretto da Rachele Furfaro che ha ringraziato Pisacane per aver scelto questa sede per la presentazione de libro.Relatori Francesco De Luca, capo della redazione sportiva de “Il Mattino”, e Sergio Siano, fotoreporter del giornale di via Chiatamone, figlio d'arte, nato e cresciuto nei Quartieri Spagnoli dove, come è stato ampiamente sottolineato, vivono tante persone per bene. L'attore e regista Antonello Cossia, originario di Piscinola ha letto alcuni brani del libro.Presenti, oltre ai genitori di Fabio, numerosi parenti ed amici, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Campania, Ottavio Lucarelli, ed altri personaggi dello sport napoletano come Pino Porzio ed Elio Cotena.