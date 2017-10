Ma com'è “Brava” Greta Panettieri

di Adriano Cisternino

Bisogna avere coraggio per interpretare i successi di Mina, ma occorre essere davvero temerari per riproporre “Brava”, il pezzo che Bruno Canfora costruì su misura per le straordinarie doti vocali di nostra signora della canzone.Ebbene Greta Panettieri ci ha provato, con risultati sicuramente interessanti, rimodellando sulla sua eclettica voce quell'indimenticabile successo, andando anche su, su, su,… come due note che volano nel cielo.Greta Panettieri inaugurerà venerdì 6 la stagione del Music Art in un concerto con Andrea Sammartino al piano, Daniele Mencarelli al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. Appuntamento, com'è tradizione al MA, alle 21,30 per il break enogastronomico e alle 22 spazio alle note.La carriera di Greta ha seguito sicuramente un percorso molto singolare. Nata a Roma ma cresciuta a Perugia, è entrata nel mondo musicale a 6 anni cominciando a suonare il violino. Studi al conservatorio Morlacchi fino a 16 anni, poi passa al pianoforte, ma è il canto jazz che la seduce.E allora, quale migliore opportunità di una borsa di studio al prestigioso Berklee College? Ma sulla via di Boston lei si ferma a New York e si immerge nel mondo musicale cantando in vari locali e sperimentando i vari generi, dal jazz alla bossa nova, al latin, blues.La duttilità della sua voce e l'ampio registro le consentono di spaziare disinvoltamente con grande seduzione dovunque si cimenti. Dieci anni di esperienze, contatti e contratti importanti e nel 2011 torna in Italia con partecipazione ad Umbria Jazz.Nel 2014 esce l'album “Non gioco più”, in cui gioca e come con le canzoni di Mina. Diventa ospite quasi fissa di Myrta Merlino nel programma “L'aria che tira” su La7. La sua quotazione è ormai altissima, sicuramente sul podio delle migliori vocalist italiane.“Shattered – sgretolata”, il suo ultimo cd, titolo ispirato a David Bowie (di cui interpreta “Life on Mars”), con brani quasi tutti originali, che riassume la personalità artistica della cantante, capace di spaziare dalla ballada al samba.