Un Cuore Napoli Basket incerottato

deve arrendersi all'EuroBasket Roma

di Mario Triggiani

Nulla da fare per il Cuore Napoli Basket, che nella gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A2 subisce una pesante sconfitta per mano dell'EuroBasket Roma.Tra le fila di Napoli assenti per infortunio Sorrentino, Mastroianni e Caruso, mentre Nikolic, Vucic e Fioravanti hanno preso parte al match pur non essendo nella forma fisica ideale ed avendo sostenuto i primi due solo tre allenamenti con la squadra.La gara si mantiene equilibrata per i primi quindici minuti, con Napoli tenuta in partita dalle triple di Kerry Carter e dalla difesa grintosa di Ronconi, mentre Roma sbaglia parecchi tiri facili.Nella seconda metà del secondo quarto l'EuroBasket sale in cattedra e scava il varco decisivo, merito della coppia di americani Deloach-Sims che mette a referto i punti ed i rimbalzi che di fatto chiudono la gara già all'intervallo lungo.Negli ultimi due quarti, però, Napoli non si arrende e prova in tutti i modi a recuperare, trovando anche un parziale di 7-0 ad inizio ultima frazione che riporta i partenopei sul -13 ma le ridotte rotazioni, insieme con un misero 50% fatto registrare dagli azzurri ai tiri liberi, impediscono il completamento della rimonta e la reazione finale di Roma fissa il punteggio sul 90-68 finale.Se certamente il punteggio non consente di trovare alcun aspetto positivo nella gara di ieri, è anche vero che Napoli si è trovata forse nella posizione peggiore per iniziare il campionato.Oltre alle tante assenze ed ai giocatori appena recuperati dagli infortuni, la formazione azzurra ha incontrato quella che forse è la più seria candidata alla vittoria finale del campionato.L'EuroBasket poteva contare su due americani di altissimo livello inseriti in un contesto in cui spiccano anche Poletti, Casale e Piazza che possono in ogni momento far malissimo agli avversari.È stato comunque incoraggiante vedere la reazione d'orgoglio dei giocatori in canotta azzurra che innanzitutto non sono scesi in campo sconfitti ma anzi hanno venduto cara la pelle finché hanno potuto mantenere combattuta la partita, ma anche quando era chiaro che all'orizzonte si stesse profilando una sconfitta hanno continuato a lottare per mantenere lo scarto entro livelli accettabili e regalando anche qualche momento di grande basket ai tifosi accorsi al PalaBarbuto.Tra le fila del Cuore Napoli Basket spicca sopratutto la prestazione di Kerry Carter, autore di 18 punti e vero trascinatore della squadra in alcuni momenti, così come la grinta di Ronconi e Mascolo, che non si tirano indietro quando si tratta di sgomitare per un rimbalzo o per una palla vagante.Da rivedere Vucic, probabilmente limitato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dal 30 agosto fino alla metà della scorsa settimana, e Maggio, apparso troppo confusionario in alcuni momenti.In sala stampa si presenta coach Ponticiello, che appare sereno pur ammettendo le problematiche di squadra evidenziate dalla sconfitta:Il prossimo impegno per il Cuore Napoli Basket sarà domenica prossima alle ore 18:00 presso il PalaBorsani di Legnano contro la formazione locale, che ieri ha vinto a Roma contro la Virtus.(24-29, 11-22, 15-19, 18-20)Kerry Carter 18 (1/2, 4/11), Stefan Nikolic 17 (6/6, 1/2), Roberto Maggio 13 (3/5, 2/4), Alessio Ronconi 6 (0/1, 2/6), Hrvoje Vucic 5 (1/3, 1/2), Bruno Mascolo 5 (2/3, 0/2), Nikolay Vangelov 4 (1/2, 0/0), Matteo Fioravanti 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Lepre 0 (0/0, 0/0), Antonio Gallo 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Bordi 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Malfettone 0 (0/0, 0/0)10 / 20 -15 6 + 9 (Kerry Carter 5) -9 (Kerry Carter, Roberto Maggio 3)Michael Brandon Deloach 29 (5/5, 5/7), Deshawn Sims 23 (10/14, 1/1), Mitchell Poletti 18 (6/11, 1/1), Giulio Casale 7 (0/2, 2/2), Alessandro Piazza 3 (0/0, 0/1), David Brkic 3 (0/0, 1/3), Eugenio Fanti 2 (1/1, 0/2), Matteo Frassineti 2 (1/2, 0/2), Alessandro Cecchetti 2 (1/1, 0/0), Daniele Bonessio 1 (0/2, 0/1), Leonardo Galli 0 (0/0, 0/0), Matteo Santucci 0 (0/0, 0/0)12 / 14 -28 9 + 19 (Deshawn Sims 9) -13 (Eugenio Fanti 4)