Passeggiata mattutina del Napoli

di Mimmo Carratelli

Il 72 per cento del possesso-palla spiega in cifre la schiacciante superiorità del Napoli che batte agevolmente il Cagliari al San Paolo (3-0). Partita delle 12,30.Azzurri sempre in testa a punteggio pieno. Ora ci sarà la sosta per gli impegni della nazionale. Il campionato riprenderà con Roma-Napoli sabato 14. Successivamente, l’Inter al San Paolo.Non c’è stata partita. Il Napoli l’ha tenuta in pugno con grande intensità, senza mollare mai, rifiatando solo negli ultimi dieci minuti.Evidentemente, Sarri voleva una dimostrazione di grande impegno anche contro un avversario non pericoloso, reduce da due consecutive sconfitte casalinghe.Titolarissimi in campo, col rientro di Albiol, e match giocato con grande diligenza.Il Cagliari, sotto la pressione azzurra, giocava tutto dietro la linea della palla, in pratica un 4-5-1.L’atteggiamento difensivo dei sardi lasciava via libera sulle corsie alle discese di Hysaj e Ghoulam. Il Cagliari riusciva a chiudere solo per linee interne.Per giunta il Napoli sbloccava il risultato dopo 4 minuti con la prima rete stagionale di Hamsik, ora a un gol dal record di Maradona (115 reti di Diego in maglia azzurra).Lo scambio stretto con Mertens portava Hamsik all’inserimento in area sulla sinistra. Tocco in gol di piatto col piede mancino.Il continuo palleggio del Napoli metteva fuori gioco il Cagliari, costretto ad arretrare. Sau rientrava per disturbare Jorginho e Pavoletti restava solo in attacco, galleggiando anche lui a metà campo.Dopo l’infortunio di Sau (33’ fuori partita), Rastelli con l’ingresso di Dessena affollava il lato destro della sua squadra dove il Napoli infieriva con i “triangoli” fra Hamsik, Gholam e Insigne.Chiuso al centro Mertens, non proprio in partita Callejon sulla destra.Mai però una replica dei cagliaritani che hanno concluso la partita con zero tiri in porta e due conclusioni fuori. Il Napoli ha concluso 18 volte (sei nello specchio).Il match è stato piacevole nonostante l’inferiorità del Cagliari. Il gioco del Napoli, che scorreva in velocità e con grande precisione, strappava continui applausi.Non funzionavano i raddoppi di marcatura del Cagliari perché il Napoli giocava a un tocco. Il Cagliari, aggirato e superato sulla trequarti, faceva muro al limite dell’area.Il violento colpo di testa di Insigne, sul cross di Mertens (stop, avversario messo a sedere e cross del folletto belga), filava a lato (24’). E finiva largo il tiro di Hamsik (26’).Il Napoli giocava costantemente nella metà campo dei sardi. Cragno deviava in corner la conclusione di Callejon spostatosi a sinistra (31’).Il raddoppio su rigore. Colpo di Romagna alla caviglia di Mertens in area sull’assist di Insigne e penalty realizzato dallo stesso Mertens spiazzando Cragno (40’).Trovando gusto al gioco, il Napoli manteneva “in piedi” la partita colpendo immediatamente a inizio di ripresa. Sulla punizione di Jorginho verso il primo palo, Insigne toccava appena, Padoin danzava a vuoto e Koulibaly spingeva il pallone in rete (47’). Seconda segnatura del difensore senegalese dopo il gol alla Lazio.Callejon partiva alla grande sulla destra, dribblando nello stretto Capuano e Andreolli, e Cragno gli deviava in corner il tiro (55’).Gli azzurri peccavano nella mira. Oltre l’incrocio la battuta di Hamsik (58’). Fuori il tiro a giro di Insigne (61’). Centrale la conclusione dell’esterno (64’ parata di Cragno) dopo lo scambio con Mertens.Andava sotto rete Albiol, sul corner di Ghoulam, e Capuano ne deviava in angolo il colpo di testa (73’).Sarri muoveva i cambi: Rog per Callejon (70’), Ounas per Allan (78’), Mario Rui al debutto stagionale per Ghoulam (87’).Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam (87’ Mario Rui); Allan (78’ Ounas), Jorginho, Hamsik; Callejon (70’ Rog), Mertens, Insigne.Cragno; Padoin, Andreolli, Romagna, Capuano; Ionita, Cigarini (56’ Deiola), Barella; Joao Pedro; Sau (33’ Dessena, Pavoletti (66’ Farias).Abisso (Palermo).4’ Hamsik, 40’ Mertens rigore, 47’ Koulibaly.Udinese-Sampdoria 4-0, Genoa-Bologna 0-1, Napoli-Cagliari 3-0, Benevento-Inter 1-2, Chievo-Fiorentina 2-1, Lazio-Sassuolo 6-1, Spal-Crotone 1-1, Torino-Verona 2-2, Milan-Roma 0-2, Atalanta-Juventus 2-2.Napoli 21; Juventus e Inter 19; Lazio 16; Roma 15; Milan e Torino 12; Sampdoria, Chievo, Bologna 11; Atalanta 9; Fiorentina 7; Udinese e Cagliari 6; Spal e Crotone 5; Sassuolo 4; Verona 3; Genoa 2; Benevento 0.*Roma e Sampdoria una partita in meno.Juventus-Lazio, Roma-Napoli.Fiorentina-Udinese, Bologna-Spal, Cagliari-Genoa, Crotone-Torino, Sampdoria-Atalanta, Sassuolo-Chievo, Inter-Milan.Verona-Benevento.Italia-Macedonia; Spagna-Albania, Liechtenstein-Israele.Lunedì 9 ottobre, Scutari: Albania-Italia; Israele-Spagna, Macedonia-Liechtenstein.22 Spagna; 19 Italia; 13 Albania; 9 Israele; 7 Macedonia; 0 Liechtenstein.