Il Cuore Napoli Basket si presenta

di Mario Triggiani

Giorno di presentazione istituzionale per il Cuore Napoli Basket, che a mezzogiorno ha tenuto una conferenza stampa presso Palazzo San Giacomo alla presenza non solo di giornalisti e tifosi ma anche dell'assessore allo sport del Comune Ciro Borriello.Dodici mesi fa proprio nella stessa sala veniva presentato tra la diffidenza generale un progetto che era ancora agli albori. Un anno dopo il clima è ben diverso, con la società che ha dimostrato di essere solida ed ambiziosa e le autorità cittadine che si sono dimostrate spesso al fianco della società.Dopo la presentazione da parte di coach Ponticiello dei giocatori e dello staff tecnico che affronterà la prossima stagione di LegaDue in partenza nel weekend, prende la parola il presidente Ciro Ruggiero: "Sono orgoglioso di ritrovarci qua dopo un'annata travolgente che ha accompagnato la nostra passione per questa bellissima città. Siede con noi l'assessore Ciro Borrello, che ringrazio per la vicinanza e per l'ospitalità. Da parte nostra c'è la volontà di dare sempre il cuore, la passione e la determinazione. Siamo orgogliosi e pronti ad affrontare questo campionato e giocarcela con tutti, questo sarà il nostro motto".Interviene proprio l'assessore: "Non nascondo l'entusiasmo e la gioia di rivederci in questo luogo che ci ha visto riuniti l'anno scorso come una famiglia. Il Napoli Basket è ritornato perché ci sono stati uomini come Ruggiero che ci hanno creduto ed hanno investito. Ora comincia il bello, l'avventura più importante ed agonisticamente complessa.L'anno scorso la società è venuta a Napoli ed ha trovato un palazzetto inagibile. Noi lo abbiamo reso agibile e lo renderemo ancora più agibile quando con le Universiadi avremo la possibilità di ampliare la capienza.Rivolgo un appello alla città, che deve dare una risposta a questa società. Sia l'imprenditoria che i tifosi devono avvicinarsi a questa che è una società di uomini veri".Chiude la conferenza il coach, che presenta la gara di domenica ed il campionato in generale: "Sicuramente, a prescindere da quali tra gli infortunati potremo recuperare, non potremo essere al meglio, ma ciò deve produrre un condizionamento esclusivamente positivo regalando la possibilità ad ogni persona di poter dare qualcosa in più.L'avversario è sicuramente di primissima fascia, quindi il lavoro dello staff medico e fisico ci garantirà il recupero di qualche giocatore, però sarà decisivo giocare con il massimo livello possibile di intensità, ma anche di disciplina e di capacità di interpretare al meglio ciò che il campo ci chiederà di esprimere in termini di organizzazione, aspetto da cui non potremo mai prescindere".Con la conferenza di oggi parte il lunghissimo fine settimana che condurrà la squadra all'esordio in campionato domenica prossima alle 18:00. Il Cuore Napoli Basket ospiterà l'EuroBasket Roma, una delle forze assolute del girone e serissima candidata al salto di categoria.Napoli potrà probabilmente contare anche su Nikolic e Vucic, assenti nelle ultime settimane a causa di infortuni, anche se ovviamente non saranno al massimo della forma. Sicuramente non saranno della gara invece Mastroianni e Caruso, fuori almeno fino a novembre inoltrato.