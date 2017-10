Napoli: allegro, ma non troppo

di Luigi Alviggi

La storia della canzone napoletana non è un argomento fine a se stesso. Essa coinvolge l’epopea di generazioni - iniziando dal XVI - XVII secolo fino ai giorni nostri - raccontando, nel bene e nel male, tutto quanto è avvenuto nel paese de ‘O sole mio e, di riflesso, in Europa, nelle Americhe, nel mondo, nei più lontani posti ove non manca mai, o non è mancato, un cittadino di Napoli. Afferma Ermanno Bocchini - professore alla Luiss di Roma, già ordinario di Diritto Commerciale alla Federico II di Napoli, ex magistrato e past Direttore Internazionale nel biennio 2007/09 dell’Associazione Lions - nella sua acuta prefazione:Partendo dai “” - musici itineranti che cantano per ogni dove in una lingua propria, la “” -, passando per i “” della famosa canzone (1928), attingendo al mitologico canto ammaliatrice delle sirene, alle censure del Santo Uffizio, alla plurisecolare Locanda delfrequentata dal Caravaggio, ricordando la celeberrimae i suoi misteri (di metà del ‘600, forse di Salvator Rosa), la tarantella edel ‘700,(1893), il Molo Beverello, nome preso dalla purissima acqua calante da Sant’Elmo, lecon i testi stampati delle canzoni, fino ai fasti di fine ‘800 e inizio ‘900, l’Autore scorre con tocco magistrale i punti salienti di storia della canzone napoletana e dei suoi cantori “volgari”, intrecciata con minute cronache di vicende e luoghi cittadini oggi dimenticati o scomparsi. E non possono mancare eventi di risonanza storica e di forte interesse. La napoletanità, però, è sempre in primo piano (da, 1910):Su questa strada iniziò anche il grande Caruso, all’inizio Carusiello, alin Piazza Municipio, a inizio anni 90 dell’800. Da questi prodromi si diffuse la fama della canzone napoletana nel mondo.Poi seguì il, parto parigino caratterizzato dalle(sciantosa in vernacolo), che ben attecchì a Napoli partorendo la canzone(1875), antesignana di ogni spettacolo sexy.In un secondo tempo fiorirono le macchiette, altro contrassegno dell’epoca, dell’insuperabilecon, tra tante,(1896).Venendo alle tradizioni storiche, Piedigrotta è stata la festa più antica del mondo. Per essa nacquero cento successi, molti dei quali immortali:(1880, per l’inaugurazione della Funicolare del Vesuvio), Era de maggio (1885),(1888), e lo stupendo, del 1898, musica di Eduardo Di Capua che finì i suoi giorni nella fame e il suo corpo andò perduto in una fossa comune! È capitato, in cerimonie ufficiali, che questa musica sia stata suonata al posto del nostro inno nazionale. E ancora,(1893),(1894).Nel 1890 l’apertura, nella Galleria Umberto I di Napoli, dello storico(dal nome della Regina, come per la celeberrima pizza), primoitaliano, bollato come pericoloso luogo di perdizione maschile.A fine secolo su quel palcoscenico esplosero Lina Cavalieri, bellissima cantante e poi soprano, e il sommo Raffaele Viviani.Negli anni antecedenti la guerra debuttò anche Beniamino Gigli. Del 1915 è la bellissima, e toccò a E. A. Mario (Giovanni Ermete Gaeta) immortalare lae al Generale napoletano Armando Diaz risollevare le sorti della guerra per condurci alla vittoria del 1918.Finita l’epica guerra, l’Italia affrontò anni difficili – la canzone Scettico blues è del ’19, la Marcia su Roma fascista del ’22 – e anche l’evoluzione musicale voltò pagina.All’affermarsi dei “pescecani”, soggetti arricchitisi in modi illeciti, fiorisce il, connotato da un’intrinseca atmosfera torbida e traviante con i suoi ambiti separé e la luce dell’(nome anche di una canzone del ‘20).Gastone di Ettore Petrolini è del ’21. Emblematiche ledel ’29, sempre di E. A. Mario. Fanno poi capolino i balli di origine americana - campione il, dall’omonima città USA - e il ballo prende il posto di altri idoli spodestati.è del ’22. La piaga dell’emigrazione forzata dalla povertà trova eco primaria addirittura nel canto di un Anonimo del 1800:Si parte per una terribile odissea, in preda a illusioni che presto vengono smentite da ciò che si trova all’arrivo, e saranno milioni gli italiani salpati in cerca di una fumosa fortuna, trovando al suo posto un’accanita xenofobia pari a quella oggi rivolta ai migranti nel Mediterraneo. A tal proposito ricordiamo la tristissimadi E.A. Mario (1919):Ed Ellis Island, il “famigerato” centro di accoglienza e rigetto, è stato operativo fino al ’54.è del ’25, l’esecuzione di Sacco e Vanzetti del ’27. Nel secondo dopoguerra l’emigrazione riprese all’interno lungo la direttrice sud – nord, e poi verso i paesi europei più ricchi. Nel 1952 vi fu il primo Festival della Canzone Napoletana.Dal ’35 in poi la virata verso il nero dell’ideologia dominante e l’affermarsi di sentimenti più “”, lontani dalle enfasi precedenti.Chi non ricorda(1940) e(1942)? La visita di Hitler a Napoli nel maggio del ’38 portò male alla nazione: è del successivo luglio il. Leggi razziali in Italia! Di lì a poco scenderà un ostile silenzio canoro per tutto il periodo di guerra che doveva essere una “guerra lampo” e si tradurrà in una carneficina di oltre 50 milioni di morti durata quasi sei anni!Poche cosehanno una potenza rievocativa pari alle canzonette anche brutteRicordiamo, nel deserto diffuso,(1938) e(1940), entrambe perfette per tempi di malinconia e patimenti.Dopo le immani sofferenze e i lutti causati dai quasi cento bombardamenti subiti dalla città, prima dagli americani poi dai tedeschi, la vita sembra lentamente riprendere con l’animo che si apre a spazi meno angusti.Ma i primi anni del dopoguerra saranno difficili per una città distrutta e torturata fin nelle fibre più intime. E come non ricordare(1945) e(1944):L’ispirazione e la creatività sono state annientate dalla guerra ma, come l’araba fenice, la città sa sempre risorgere. Dopo il terribile dopoguerra ecco(1950), e la fioritura degli annuali Festival della Canzone Napoletana.L’Autore non si limita soltanto alla sua immensa e profonda passione, in questo lavoro vuole tributare anche un riverente e commosso omaggio a due grandissimi, tra i tanti sommi che ha avuto la città che “”: Raffaele Viviani (1888-1950) ed Enrico Caruso (1873-1921).Del primo, attore poeta e scrittore, ricordiamo la famosissimadel ‘18. Del secondo diciamo che già a inizio ‘900 la sua fama era enorme e veniva conteso dai migliori teatri del mondo, approdando nel 1907 al Metropolitan di New York.Nello stesso anno ottenne il primo “disco d’oro” della storia avendo superato il milione di copie vendute con l’incisione del “” dall’atto primo de “” (1892) di Leoncavallo.Fu anche tra i primi a incidere canzoni napoletane su disco, in genere accorate, travolto dal dolore per la fuga della moglie con l’autista di famiglia. Nel 1911 incise, appena pubblicata e a lui dedicata dagli autori.Il 17 febbraio 1901 debuttò alla Scala sotto la direzione di Arturo Toscanini e fu un autentico trionfo entusiasmando lo stesso direttore.Alla fine dello stesso anno, nell’al nostro San Carlo, subì un solenne fiasco di critica e di pubblico. Siamo stati sempre all’avanguardia... l’artista giurò di non cantare più a Napoli e immortalò il fatto incidendo su disco, canzone del 1868:Quanto qui scorso a volo d’uccello nel libro è narrato in infiniti dettagli, di canzoni, di storia, di costumi e d’usi, che attestano una minuziosa, puntuale e profonda escursione, quanto mai avvincente, nel panorama ricco e articolato della canzone napoletana, partendo dell’epoca d’oro fino a giungere agli anni ’50 del secolo scorso.L’Autore -, bilaureato, esperto avvocato amministrativo e poi brillante libero professionista, ha dedicato con immenso amore gran parte della vita a una collezione certosina che racchiude pezzi davvero preziosi di oggi introvabili dischi in gommalacca (78 giri), e poi in vinile (dal 1948), e di riproduttori meccanici (dai fonografi ai grammofoni) prima che l’elettricità facesse la comparsa nel settore.Vincitore di più premi, prosegue nella sua instancabile attività nel campo. Pregio primario di quest’opera è proprio la gran quantità di riferimenti a creazioni canore anche minori ma che narrano, con vena preziosa, minuti aspetti di cronaca e di storia, e citazioni di grandi personaggi, politici, letterari, storici, filosofici, che arricchiscono il mirabile viaggio di particolari gustosi e altrimenti inconoscibili. Questo libro ha come sottotitolo: La canzone, colonna sonora della nostra storia.Un libro di enorme interesse, ben scritto, e di facile e piacevolissima lettura che sarà presentato il prossimo martedì 3 ottobre alle ore 18.00 presso il Conservatorio di San Pietro a Majella (Napoli).-------------------------------Grauseditore, 2017 – pp. 320 - € 20,00