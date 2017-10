“Fabio Pisacane” e “Il Napoli di Maradona”

di Adriano Cisternino

Doppio appuntamento editoriale in arrivo per gli sportivi napoletani lunedì 2 ottobre. Ore 16,30 alla Fondazione Foqus dei Quartieri Spagnoli per la presentazione di “Uno su mille ce l'ha fatta” di Franco Esposito; ore 18 alla Feltrinelli di piazza dei Martiri per “I miei anni azzurri” di Francesco Serao con Marco Lobasso. Due storie di calcio, due storie diverse, ma per diversi motivi egualmente appassionanti e ricche di significati.Primo appuntamento dunque alle 16,30 nella fondazione Foqus, in via Portacarrese a Montecalvario 69, un soffio dalla metro Toledo, uscita – appunto – Montecalvario.Nella sala Caratteri dell'ex-monastero Franco Esposito presenta il suo ultimo libro, “Uno su mille ce l'ha fatta”, Absolutely Free Editore, pagg. 284, 15 euro.È la storia di Fabio Pisacane, ragazzo dei Quartieri Spagnoli, e la sua singolare vicenda che – come recita il sottotitolo – passa attraverso una paralisi per un terribile morbo e il calcio ritrovato, il no alla corruzione e l'approdo in serie A, a 30 anni, a Cagliari dove attualmente gioca.Non a caso, dunque, è stata scelta per la presentazione la location nel cuore dei Quartieri, per una di quelle storie straordinarie che Franco Esposito ha trasformato in una favola reale, con numerose testimonianze e una ricca aneddotica.Relatori del libro - che si avvale della prefazione di Alberto Polverosi, storica firma del Corriere dello Sport-Stadio - Francesco De Luca, responsabile della redazione sportiva de Il Mattino, e Sergio Siano, fotoreporter, figlio d'arte, autore di numerosi libri su Napoli, anche lui - come il protagonista della storia che sarà presente – nato nei Quartieri Spagnoli dove tuttora abita.Un reading di Antonello Cossia, attore e regista, completerà la cerimonia alla quale interverrà come testimonial l'ex-pugile Patrizio Oliva, oro olimpico e campione del mondo.Cerimonia agile, è stato assicurato, perché alle 18, da Feltrinelli a piazza dei Martiri, l'ex-dirigente del Napoli di Maradona, Francesco Serao, festeggerà i suoi 75 anni presentando il suo libro “I miei anni azzurri”, sottotitolo “Quando c'era Maradona”, scritto con il giornalista Marco Lobasso, edizioni “le Varie”, pubblicazione a sostegno della Fondazione Cannavaro-Ferrara.“Vivere da dirigente il club che ami è stata un'emozione unica, spiega l'autore nel quarto di copertina. Quando il Napoli di Maradona vinceva, tutto passava in secondo ordine.... Per noi tifosi le vittorie del Napoli hanno la forza di aggiustare qualsiasi cosa”.Alla cerimonia interverranno Corado Ferlaino, presidente del Napoli degli scudetti, e il giornalista Toni Iavarone, già capo della redazione sportiva de “Il Mattino” ed ora direttore dei servizi sportivi di Radio Marte.