Se Sarri graffia fuori dal campo

di Mimmo Carratelli

Con quel dialetto un po’ così di uno che è nato a Bagnoli ma è cresciuto in Toscana, Maurizio Sarri non insegna solo calcio, ma ne parla in maniera mai banale.Quando fa il bonario, l’inflessione è napoletana. Quando le manda a dire, l’inflessione è quella toscana tagliente.Poiché il suo abito di lavoro è la tuta, e non potrebbe essere altrimenti per un uomo profondamente proletario, in quanto lavoratore del pallone, non solo per le radici politiche, il linguaggio scivola spesso in qualche espressione colorita e decisamente politically incorrect.Essendo un uomo sincero, non ha paura delle parole anche di quelle forti non comprese nei vocabolari castigati.La parolaccia di Sarri, se vogliamo chiamarla così, l’espressione vivace, vivacissima, un botto di vita linguistica, spesso apre il suo discorso.È come se fosse la traccia del tema orale che sta per esporre. In questo senso, non è mai gratuita. Ma è lo squillo di partenza di quello che vuole dire. È il “segnale acustico” per tenere pronti i taccuini e i microfoni.Non scandalizza, fa sorridere. In un paese molto spesso cialtrone, che il cinema e la stessa televisione, nell’epoca successiva al maestro Alberto Manzi, hanno abituato al turpiloquio, il gergo popolare di Sarri può diventare “un graffio” sulla superficie levigata dei commenti post-partita “in giacca e cravatta” dei suoi colleghi impegnati da fini dicitori a discutere di pallone.C’è chi ci gira attorno, chi pontifica, chi dà lezioni su come la palla deve correre, chi fa eloquio di evangelizzazione pallonara.Sarri, senza strafare, senza parlare di massimi sistemi, resta nel cortile di casa. Parla di pallone con la passione che lo sostiene e il buon senso. Dice cose semplici perché il gioco del calcio è semplice. È il maestro Alberto Manzi del pallone.I suoi discorsi sono male intesi da chi ritiene che siano scusanti per il suo lavoro, per la sua squadra, per un risultato sfavorevole.Indubbiamente, Sarri parte da casa sua, dal Napoli, ma quando pone un problema per la migliore conduzione del mondo cui appartiene non è per difendere il Napoli. È per difendere il calcio.La sua non è una visione romantica del pallone, che i tempi non consentirebbero più, ma è sano realismo sulle storture che hanno ridotto il calcio a un baraccone con la gestione pressappochista tipicamente italiana.Se Sarri parla di terreni malridotti non è per giustificare le difficoltà di gioco del suo Napoli che ha bisogno di superfici levigate per esprimersi al massimo. Il campo di gioco mal ridotto è un danno per lo spettacolo, per un calcio più attraente.E fosse solo il terreno. In Italia, salvo le recenti eccezioni di Torino (Juventus) e Udine, abbiamo gli stadi più vecchi e meno accoglienti d’Europa.Il punto poi è un altro e Sarri ne ha parlato apertamente. Un calendario fitto di partite che costringe a giocare tre volte a settimana togliendo tempo all’allenamento, alla cura dei particolari, all’insegnamento tecnico e tattico, è il danno più grosso per la preparazione adeguata delle squadre, per migliorare di conseguenza lo spettacolo.È un discorso che dovrebbe impegnare le istituzioni calcistiche, distratte invece da beghe personali, poltrone da conquistare o difendere, con le Leghe spesso commissariate, frenate da giochi di potere, e con una Federazione di personalità poco incisive cui fa comodo lasciare le cose come stanno.A parte, si capisce, l’invadenza televisiva con lo spacchettamento delle partite e gli orari impossibili.Così fan tutti, si obietta. Ma non fanno bene, non fa bene nessuno. Il pallone sta diventando sempre più un circo e, sempre più, un gioco “capitalistico” a beneficio di chi ha più soldi e risorse.Sarri ha ragione. Non parla solo da tecnico, ma anche a difesa delle società mentre i presidenti tacciono subendo l’andazzo che stravolge gioco e giocatori.Ha ragione Sarri quando suggerisce una migliore gestione del calendario compresi i problemi creati dagli impegni della nazionale che tolgono altro tempo ai club di allenare i propri giocatori.“Le nazionali devono essere confinate in un periodo dell’anno e basta, per esempio a giugno”, ha detto.Non c’è dubbio che le soste siano dannose con intere “rose” di squadra, fra giocatori italiani e stranieri, in giro per il mondo con le nazionali che poi rientrano, alla vigilia delle gare di campionato, con lo stress di lunghi viaggi e di cambi di abitudini.Non è un’eresia. È una osservazione di buon senso. Se ne può discutere, se ne dovrebbe discutere senza gridare alla lesa maestà della maglia azzurra.La Federazione, vessillifera della nazionale, si scandalizza. Forse, è l’Uefa che dovrebbe farsi carico di queste problematiche. Così come vanno le cose, le stesse nazionali hanno problemi. Ce li ha almeno la nazionale italiana.È un po’ il discorso sul calcio italiano che fa sempre De Laurentiis con toni meno pacati da meritarsi il titolo di “Trump del calcio” affibbiatogli da un esperto di comunicazione.“Il calcio italiano è vecchio, ha perso appeal, è con l’acqua alla gola” ha ripetuto più volte il presidente del Napoli, considerato un disfattista dai Gattopardi del pallone, un sognatore dai più benevoli commentatori.Se Sarri fa un discorso tecnico, De Laurentiis fa un discorso politico, l’uno e l’altro con buone ragioni. Il calcio italiano è indebitato con le banche per 1,2 miliardi.Il costo del personale è aumentato sino al 56,43 per cento. I proventi televisivi sono l’unica seria fonte di ricavo (48,32 per cento).Tutto è fermo e non si può dire che i risultati tecnici compensino il disastro economico mentre l’”invasione cinese” è tutta da verificare. La nazionale rischia il prossimo Mondiale.In campo europeo, le squadre italiane sono ai margini, né il solitario percorso della Juventus (due finali di Champions negli ultimi tre anni, ma perse) può inorgoglire.Da sette anni, dopo l’Inter di Mourinho nel 2010, nessuna squadra italiana ha vinto la Champions.Peggio nell’Europa League che dovrebbe offrire più spazio: dopo il successo del Parma nel 1999, non c’è stata più una formazione italiana in finale. E sono diciotto anni.