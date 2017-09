Franco successo del Napoli

di Mimmo Carratelli

PROSSIMO TURNO

Martedì 17 ottobre: Manchester City-Napoli, Feyenoord-Shakhtar.

Il Feyenoord, rattoppato in difesa e senza i suoi attaccanti migliori (Jorgensen e Kramer), se la gioca alla pari e impegna il Napoli per lunghi tratti con un possesso-palla superiore nel primo tempo, pari alla fine.Vince il Napoli (3-1) in un San Paolo con ampi vuoti sugli spalti. Era la seconda partita del girone Champions assolutamente da vincere per stare in scia al Manchester City che gli azzurri affronteranno due volte consecutivamente nei prossimi turni (la prima in Inghilterra).Gli errori della difesa olandese hanno spianato la strada al successo napoletano.Insigne andava subito a segno (7’) rubando palla ad Amrabat. Il raddoppio di Mertens era facilitato da un errore del difensore Diks (49’).Messo al sicuro il risultato, il Napoli triplicava al 70’ con una magistrale apertura di Mertens per Callejon che andava a segno da destra mettendo il pallone sull’angolo lontano.Un bisticcio in marcatura di Koulibaly e Ghoulam dava via libera, nel recupero, al gol di Amrabat (93’).Benchè incompleto, il Feyenoord ha tenuto sulla corda il Napoli con una partita disinvolta, veloce, intensa. Nel primo tempo ha rubato la scena agli azzurri. Ma il Napoli è stato molto compatto nel rintuzzare gli attacchi olandesi.Il problema azzurro era che a sinistra non funzionava come al solito il “triangolo” fra Ghoulam, Hamsik e Insigne perché l’esterno si affacciava raramente in avanti, Marek era raddoppiato dalle marcature di Amrabat e Tapia e Insigne si ritrovava un po’ isolato.Il Feyenoord, recuperata palla, partiva di slancio all’attacco con lanci lunghi frenando Hysaj e Ghoulam che riducevano gli spunti offensivi.Gli olandesi, molto ben messi in campo, erano bravi nel togliere spazio agli azzurri intercettandone i passaggi.Il Feyenoord ha giocato una partita di attacco, ma raramente giungeva a concludere pericolosamente. Fallito anche un calcio di rigore, concesso generosamente dall’arbitro scozzese: Reina sventava il tiro dal dischetto di Toornstra (67’). Il Napoli era già sul 2-0. Gli olandesi non diminuivano la spinta offensiva, ma avevano attaccanti insignificanti per colpire, Boetius sovrastato dalla marcatura grintosa di Maksimovic (in campo per il mal di schiena di Albiol), Berghuis più incisivo ma contenuto da Koulibaly.Era a centrocampo, giocando in superiorità numerica, che il Feyenoord ha imposto il suo gioco. Allan si è impegnato in un continuo ed efficace pressing per rompere le trame veloci degli olandesi.Il solito gioco del Napoli è stato in pratica ben ostacolato dal Feyenoord senza fare una partita difensiva.Più che con un 4-3-3, il Feyenoord ha giocato col 4-4-2 arretrando in mediana Toornstra, finta ala sinistra.Gli olandesi hanno tenuto anche una difesa alta (a rischio d’errori com’è avvenuto sui primi due gol del Napoli) per comprimere il gioco azzurro e avere sempre più giocatori in zona-palla.Ma al Napoli sono bastati gli spunti dei tre moschettieri dell’attacco per vincere senza incantare.Sarri, alla quarta partita del Napoli in nove giorni, faceva cambi opportuni nel finale con Zielinski per Hamsik (70’), Rog per Callejon (73’) e Diawara per Jorginho (80’).Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho (80’ Diawara), Hamsik (70’ Zielinski); Callejon (73’ Rog), Mertens, Insigne.Jones; Diks, Tapia (77’ van Beek), St. Juste, Haps; Amrabat, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis (86’ Larsson), Boetius, Toornstra (69’ Basacikoglu).Collum (Scozia).7’ Insigne, 49’ Mertens, 70’ Callejon, 93’ Amrabat.Napoli-Feyenoord 3-1Manchester City-Shakhtar 2-06 Manchester City (6-0 gol); 3 Napoli (4-3); 3 Shakhtar (2-3); 0 Feyenoord (1-7).