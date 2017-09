Il Cuore Napoli Basket non sfigura contro la Virtus Roma

di Mario Triggiani

Il calendario delle amichevoli prestagionali del Cuore Napoli Basket si chiude con un'altra sconfitta, maturata al PalaHoney contro la Virtus Roma con il punteggio totale di 84-64.La differenza di venti punti appare però eccessivamente punitiva per i partenopei, che hanno dovuto rinunciare per infortunio a Nikolic, Caruso, Vucic, Mastroianni e Sorrentino.In realtà i napoletani crollano solo nel primo dei quattro quarti giocati con il punteggio azzerato: nei primi dieci minuti la squadra di coach Ponticiello appare infatti troppo ingessata e spesso costruisce buone azioni per poi non concretizzare facendosi sfuggire il pallone dalle mani oppure sbagliando canestri facili per eccessiva fretta di tirare.Nel secondo quarto salgono finalmente in cattedra gli azzurri, che grazie alla vena realizzativa di Carter e ad un Fioravanti determinato in entrambi i lati del campo si portano subito avanti riuscendo anche a limitare l'attacco della formazione capitolina.Anche l'inizio del terzo quarto vede qualche problema di troppo in casa Napoli, con Roma che prende subito il largo prima che Ponticiello riesca a trovare la quadratura del cerchio grazie alla difesa di Mascolo e alla bravura di Ingrosso a conquistarsi e realizzare i tiri liberi.Gli ultimi dieci minuti vedono il solito Carter prendersi sulle spalle la squadra e portarla avanti per gran parte della frazione. Negli ultimi minuti c'è spazio anche per i giovani, in modo da far respirare anche a loro l'atmosfera di questo nuovo campionato.Sebbene non si possa certo parlare di gara equilibrata, le notizie positive in casa Napoli vengono dal fatto che quando la formazione azzurra è riuscita a reggere l'urto degli avversari, per Roma si è fatta davvero dura.Anche se mancavano alcune delle maggiori bocche da fuoco dei partenopei, Ponticiello ha trovato punti dalle riserve grazie alla ragionata costruzione del gioco, mentre in difesa gli esterni hanno dimostrato di non aver alcun timore ad affronta ad armi pari avversari di alta levatura.L'unico limite che la squadra ha nuovamente evidenziato è la tendenza a concedere spesso secondi possessi offensivi agli avversari, che hanno costruito il varco nel primo e nel terzo quarto soprattutto grazie ai rimbalzi offensivi.C'è da sperare che con il ritorno di Vucic (e successivamente anche di Mastroianni e Caruso) ci si possa quantomeno mettere una pezza, perché altrimenti la stagione si farà davvero dura.Le riserve del Cuore Napoli Basket hanno dato dunque risposte incoraggianti, dimostrando di potersela giocare, sebbene per brevi tratti, contro una formazione sulla carta con obiettivi di playoff.Il fattore discriminante per la formazione partenopea sarà dunque l'apporto che potranno garantire tutti i titolari assenti ieri pomeriggio.Mascolo e Fioravanti hanno confermato la solita difesa asfissiante con momenti di intrepida penetrazione anche in attacco, Ingrosso e Vangelov nel secondo tempo sono riusciti a non sfigurare in post, ma per disputare una stagione che conduca ad una tranquilla salvezza saranno sicuramente necessari i punti di Sorrentino e Nikolic ed i rimbalzi di Vucic e Mastroianni.Il Cuore Napoli Basket inizierà la sua stagione domenica prossima alle ore 18:00 ospitando al PalaBarbuto l'altra formazione capitolina, l'EuroBasket Roma, una delle più serie contendenti alla promozione.Coach Ponticiello, nel suo resoconto post-gara di ieri sera, ha annunciato di contare di recuperare per la gara quantomeno Nikolic, Vucic e Sorrentino:Virtus Roma-Cuore Napoli Basket (26-9; 17-26; 21-12; 20-17)Thomas 20, Roberts 20, Landi 13, Maresca 12, Baldasso 12, Lucarelli 3, Benetti 2, De Nicolao 2, Joel, Vedovato. Non entrati: Donadoni, Mouaha, Taddeo, Pierleoni.Carter 24, Mascolo 11, Maggio 8, Fioravanti 7, Ingrosso 6, Ronconi 4, Vangelov 4, Zollo, Bordi, Gallo.