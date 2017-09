Mertens non brilla, Milik sbaglia

è decisivo l’ingresso di Allan

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino del 24.09.2017)

Il guardiano del foro (buco rammendato nella sua rete a inizio secondo tempo). Battuto a fil di palo da Schiattarella, impietrito sulla punizione di Viviani. Un intervento rischioso di piede ma decisivo in area su Costa (difesa alta, il lancio lungo della Spal è pericoloso). Metti una sera a Ferrara. Ha dovuto parare nulla. Due tiri, due gol. Per il resto, 15 rinvii e 8 palloni giocati su retropassaggi dei compagni.Rientra dopo la partita di Maggio a Roma contro la Lazio e non sembra al massimo. Nel primo tempo non ha un avversario diretto da marcare e non entra mai in partita alla sua maniera. Poche galoppate offensive, sovrapposizioni timide. La Costa è lontana (l’esterno spallino resta bloccato nel centrocampo a cinque della Spal). Impegnato nella ripresa quando Costa si allunga e viene avanti, ma non fa danni.Debutto stagionale per far rifiatare Albiol (martedì c’è il Feyenoord al San Paolo per la Champions). È evidente la sua disabitudine alle partite. In difficoltà contro Antenucci, attaccante filiforme ma non giovanissimo (33 anni). In due occasioni fa valere il fisico su Borriello. Più a suo agio nella ripresa col suo gioco energico a spazzare l’area nella fase finale della gara con la partita sul filo del rasoio.Concede ad Antenucci il cross sul primo gol spallino. Con Maksimovic più bloccato, porta palla avanti ma con lentezza. L’”elastico” di Borriello lo mette in difficoltà nella marcatura dell’attaccante nato a Napoli. Cerca di non farsi risucchiare fuori zona. L’assenza di Albiol gli toglie sicurezza. Ma, tutto sommato, regge. Però non una gara brillantissima. A Ferrara, c’è stanchezza in tutti gli azzurri.Un cavallo da corsa sulla fascia con ripetuti cross. Controlla Lazzari e spinge a tutto gas. Migliorata anche la battuta sui corner. Gran protagonista del successo azzurro con l’assist per il 2-1 di Callejon e, ancora di più, con la corsa finale per la vittoria: palla porta avanti di sinistro e conclusione di destro nell’angolo basso. Algeria batte Senegal.Zzzzzzielinski doveva essere la zanzara fastidiosa per la difesa della Spal, preferito inizialmente ad Allan per una gara offensiva. Non ha la solita energia. Anche al tiro (due: uno parato, uno fuori) ci va mollemente. La partita offensiva del Napoli fallisce senza il consueto pressing alto. Qualche recupero a centrocampo, cede il posto a Milik (69’).Jorginho a riposo, tocca al ventenne della Guinea. Ha campo per giocare liberamente la palla: il suo “dirimpettaio” Viviani resta arretrato a protezione della difesa ferrarese. Schermato a volte da Antenucci, a volte da Borriello, ha facilità di gioco ma non è mai incisivo. Batte due punizioni senza esito. Fuori misura le verticalizzazioni.È il primo a portarsi al tiro, ma da posizione troppo defilata e Gomis sventa (6’). Sul primo gol della Spal, gli sfugge Schiattarella che è il suo uomo. Lunghi i palloni filtranti per Insigne e Mertens. Forse si gioca su un terreno traditore perché sono molti gli appoggi sbagliati degli azzurri. Cala col passare dei minuti ed esce dopo un’ora.Fiorin fiorello sembra fuori partita. Combina poco nel primo tempo. Stanco per i numerosi impegni? Ma la classe è classe. Determinante con l’assist sul pari di Insigne e poi col gol del 2-1 sbucando di testa al centro della difesa spallina sul cross di Ghoulam. Nel finale, in collaborazione con Rog, tiene palla in avanti a protezione della vittoria azzurra.Non è partita di magie. Lo stopper Vicari lo sovrasta di 21 centimetri. Ma, anche a palla bassa, il belga può fare poco. Comincia con un pallonetto largo (5’), poi ha difficoltà nel destreggiarsi contro la difesa. Più in partita nella ripresa con la conclusione del 74’ sventata da Gomis. Sarri fa i cambi tattici e lo sostituisce con Rog (76’).È il più attivo degli attaccanti. Emerge dalla miniera di re Salamon e, un minuto dopo il primo vantaggio spallino, mette a segno l’uno a uno, scambio stretto con Callejon sul limite ferrarese. Cerca il rigore, ma è simulazione, ammonito (9’). Devia sotto porta il cross di Ghoulam, ma Gomis è sulla traiettoria ravvicina a para. Due tiri fuori.La sua assenza si sente. Senza il brasiliano, non c’è pressing. Sarri lo inserisce al 61’ per Hamsik lasciando in campo Zielinski. Subito arrembante. Ecco i palloni recuperati nella metà campo spallina. Difende e dà spinta. Un inserimento opportuno. Il centrocampo azzurro prende sostanza. Cerca ripetutamente di sfondare. Un tiro parato.Entra per Zielinski (69’) e il 4-2-3-1. Non è svelto a sfruttare un cross di Ghoulam e perde l’occasione per segnare. La prestanza fisica impegna i colossi della difesa spallina (Vicari 1,90; Salamon 1,96). Si infortuna da solo all’89’ toccandosi il ginocchio destro (non è quello dell’incidente con la nazionale). Deve uscire nel recupero.Al posto di Mertens al 76’ per dare forza al centrocampo azzurro e la squadra ritorna al 4-3-3. Subito nel match con una gran galoppata e una palla a Milik. Prezioso nel finale. Con la vittoria arpionata in extremis, porta palla verso il fondo ferrarese e la tiene, guadagnando anche un corner. Fa valere grinta e forza per tenere bassa la Spal nel recupero.Maksimovic, Zielinski e Diawara sono le novità nella formazione dei titolarissimi più il rientro di Hysaj.Punta a una partita di attacco (con Zielinski), ma c’è ancora un approccio debole degli azzurri.La gara prende una brutta piega col gol a sorpresa di Schiattarella, napoletano di Mugnano. Il Napoli è lento, il terreno inganna.La squadra non ha intensità, procede a fiammate, sbagliati molti tocchi. Il centrocampo non sembra bene assortito. Allora procede ai ritocchi.Allan (per Hamsik) per il pressing. Milik (per Zielinski) per avere più fisicità contro i “duri” della difesa ferrarese.Infine Rog per Mertens. Passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con l’ingresso di Milik tenendo in campo Mertens. Gli va bene.