Il Napoli prima soffre, poi stravince

di Mimmo Carratelli

La trasferta contro la Lazio, squadra in gran forma, era il primo test severo per il Napoli capolista. Gli azzurri se lo sono aggiudicati largamente (4-1) e ora restano al comando della classifica con la Juventus a punteggio pieno e col migliore attacco (19 gol in cinque partite).Un match dai due volti.Nel primo tempo, la Lazio riusciva ad ingabbiare il Napoli, smorzandone il solito palleggio, aggredendolo in ogni zona del campo e segnando con De Vrji un gol assolutamente occasionale.Nonostante la supremazia più tattica che tecnica della Lazio, la squadra di Simone Inzaghi concludeva appena due volte.Nella ripresa, complici i rappezzi della difesa romana a cominciare dall’infortunio di Bastos (24’) e di De Vrij che, nell’intervallo, restava negli spogliatoi, il Napoli prendeva il sopravvento.Dopo De Vrij, lasciava il campo anche Milinkovic Savic (63’ sostituito da Lukaku) e, per giunta, Basta si infortunava al 72’ interrompendo un contropiede napoletano e lasciando la Lazio in dieci negli ultimi venti minuti (il Napoli conduceva già 3-1).Non è escluso che gli infortuni muscolari che hanno colpito i laziali siano dovuti alla partita di grosso impegno cui li ha costretti il Napoli.La Lazio ha consumato molte energie nel primo tempo mentre il Napoli, subendo, non cedeva mai completamente.Forse il gol di De Vrij (29’ Immobile a destra saltava Allan e Koulibaly crossando nell’area piccola) ha illuso la formazione di Inzaghi.In realtà, a fronte del grande impegno per spegnere il solito gioco del Napoli, la Lazio raccoglieva poco tirando in porta solo due volte (come il Napoli: 38’ palo esterno di Hamsik, 44’ miracolo di Strakosha sulla conclusione ravvicinata di Callejon).Il possesso-palla del 55 per cento del Napoli nel primo tempo fa capire che la squadra azzurra ha comunque tenuto sulle corde la Lazio anche nella prima parte della gara.La Lazio stramazzava nella ripresa, provatissima per il grande dispendio di energie nel primo tempo.Dunque, c’è un Napoli finalmente maturo che sa aspettare di piazzare i suoi colpi, che controlla l’avversario, che lo sfianca e lo abbatte sulla stanchezza.Era successo così anche contro Atalanta e Bologna. È successo all’Olimpico di Roma. Il Napoli, quando deve subire, non si disunisce più, non si sfilaccia andando all’assalto, non si espone al contropiede.Gli infortuni hanno indebolito la Lazio. Quando è uscito Bastos (24’), che se la stava cavando contro Insigne, è entrato Marusic esterno destro di centrocampo facendo arretrare Basta nel ruolo di terzino destro.Ma, a parte le difficoltà cui andava incontro la squadra romana, c’erano già segnali nel primo tempo di un Napoli sicuro di tornare a galla.Né Luis Alberto, né Milinkovic Savic colpivano più di tanto. Erano i due laziali più temuti per il gioco fra le linee con la tecnica dello spagnolo e la preponderanza fisica del serbo.Il temutissimo Immobile incappava poi in tre uscite temerarie di Reina che gli sbarrava la strada del gol.Al quarto d’ora tuffandoglisi tra i piedi in area, perdendo e recuperando palla (sul primo intervento, il portiere sfiorava la palla con una mano, nessuna ombra di rigore).Quattro minuti dopo, ancora una uscita dello spagnolo sul centravanti. Infine, l’uscita molto rischiosa lontano dall’area con fallo sull’attaccante e ammonizione di Reina (34’).I pericoli che la Lazio sapeva creare nel primo tempo si spegnevano così.Nella ripresa cominciava un’altra partita che il Napoli agguantava in rimonta con tre gol in sei minuti.Il pareggio giungeva su un corner di Ghoulam quando Albiol, libero nell’area laziale, batteva a rete, Strakosha respingeva e Koulibaly ribadiva in gol (54’).La Lazio perdeva le sue sicurezze, colpita ancora due minuti dopo da Callejon (56’ controllo di destro e shoot di sinistro sull’invito di Hamsik).Ora c’era solo il Napoli in campo. La difesa laziale si arrangiava con Lucas Leiva centrale al posto dell’infortunato De Vrij.Una magia di Mertens poneva fine al confronto. Il belga filtrava in area sulla sinistra, Strakosha in uscita bassa toccava la palla verso l’out senza allontanarla troppo e Mertens, col portiere fuori porta, disegnava una spettacolare “palombella” che finiva nell’angolo alto lontano (60’).Non c’era proprio più partita. Incredibili la pazienza, la tenacia, la sicurezza con cui il Napoli ha ribaltato il match.Jorginho spiazzava Strakosha sul rigore del 4-1 (91’ fallo di Parolo su Zielinski subentrato ad Hamsik). Era già uscito Mertens, anche Hamsik. Pare stabilita la gerarchia sui calci di rigore: Mertens, Jorginho, Hamsik.Il gioco serrato del Napoli ha prima prosciugato le energie della Lazio, concedendogli un’effimera supremazia di manovra, poi sono arrivati i colpi dei solisti, Callejon e Mertens soprattutto.Lo score finale è nettamente a vantaggio del Napoli: 63 per cento di possesso-palla, 15 conclusioni (undici nello specchio della porta) contro appena quattro tiri della Lazio (due nello specchio).Sembra proprio l’anno buono per il Napoli di sfidare la Juventus che intanto, sul suo campo, batteva di misura la Fiorentina con un gol di Mandzukic (a secco ancora Higuain).Sabato, il Napoli giocherà a Ferrara contro la Spal (ore 18) prima di Juventus-Torino (20,45).Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik (72’ Zielinsk); Callejon (86’ Rog), Mertens (81’ Milik), Insigne.Strakosha; Bastos (24’ Marusic), De Vrij (46’ Murgia), Radu; Basta, Parolo, Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic (63’ Lukaku); Immobile.Damato (Barletta).29’ De Vrij, 54’ Koulibaly, 56’ Callejon, 60’ Mertens, 91’ Jorginho rigore.Bologna-Inter 1-1, Atalanta-Crotone, Benevento-Roma 0-4, Cagliari-Sassuolo 0-1, Genoa-Chievo 1-1, Juventus-Fiorentina 1-0, Lazio-Napoli 1-4, Milan-Spal 2-0, Udinese-Torino 2-3, Verona-Sampdoria 0-0.CLASSIFICANapoli e Juventus 15; Inter 13; Milan 12; Lazio 10; Torino 11; Roma 9; Sampdoria 8; Atalanta 7; Fiorentina e Cagliari 6; Chievo e Bologna 5; Spal e Sassuolo 4; Udinese 3; Genoa e Verona 2; Crotone 1; Benevento 0.Roma-Milan, Spal-Napoli, Juventus-Torino.Sampdoria-Milan, Cagliari-Chievo, Crotone-Benevento, Inter-Genoa, Verona-Lazio, Sassuolo-Bologna, Fiorentina-Atalanta.