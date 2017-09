Una mostra su Matilde Serao

per i 90 anni dalla scomparsa

di Adriano Cisternino

È visibile sul sito de “Il Mattino” il documentario che nel salone dell'Emeroteca Tucci (piazza Matteotti, palazzo Poste) ha aperto la cerimonia inaugurale della mostra per i 90 anni dalla scomparsa di Matilde Serao.Il biodoc, curato da Stefania De Bonis con le foto di Umberto Mazza, mostra soprattutto i luoghi dove ha vissuto la giornalista e scrittrice, dalla casa natìa in Patrasso a quella dove morì, alla Riviera di Chiaia.La mostra, che resterà aperta almeno fino alla fine di ottobre, è intitolata “Viaggio alla scoperta della Serao Giornalista attraverso oltre 70 testate italiane e francesi” e raccoglie in 40 bacheche un ampio campionario di materiale - giornali, libri e riviste, italiani e francesi – che danno solo un saggio della immensa produzione della protagonista che proprio per la vastità della sua opera è stata paragonata a Victor Hugo.Salvatore Maffei, presidente dell'Emeroteca nonché curatore della mostra con la giornalista Donatella Trotta, ha spiegato che questa mostra doveva essere inaugurata a luglio, ma il rinvio per motivi “meteorologici” ha consentito un ulteriore arricchimento della mostra che sarà oggetto di una pubblicazione in via di realizzazione.C'è ancora altro materiale da catalogare, dunque, perché la produzione della Serao – è stato precisato – è un pianeta non ancora completamente esplorato.Alessandro Barbano, direttore de Il Mattino, ha annunciato l'inserimento del documentario sul sito del giornale ed ha poi posto l'accento sulla personalità della Serao che faceva un giornalismo civile, ancorato alla città ma di respiro europeo e universale, come testimoniano i suoi scritti su pubblicazioni nazionali e francesi.Sono intervenuti inoltre Donatella Trotta, Gabriella Liberati del CNR e Giuseppe Scalera consigliere dell'Emeroteca che la lanciato l'idea di una Fondazione intitolata a Matilde Serao nella quale far confluire varie istituzioni cittadine.In conclusione Salvatore Maffei ha sottolineato la coincidenza della mostra con i 110 anni dell'Emeroteca che resta un autentico monumento culturale della città al quale vengono ad attingere studiosi di ogni parte del mondo.