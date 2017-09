Troppe assenza, Napoli cade a Reggio Calabria

di Mario Triggiani

Non si poteva chiedere di più ad un roster ridotto come quello che si è presentato nel weekend a Reggio Calabria per disputare il Trofeo Sant'Ambrogio.Non hanno infatti preso parte alle gare Nikolic, Vucic, Caruso e Fioravanti, tutti assenti per infortunio.Napoli ha dovuto arrendersi nel pomeriggio di sabato a Trapani per 81-64 e domenica sera, nella gara che ha chiuso la manifestazione, ai padroni di casa della Viola Reggio Calabria con il punteggio di 84-58.In entrambe le gare il protagonista principale con la canotta di Napoli è stato Kerry Carter, unico straniero a referto per gli azzurri.Hanno preso parte alle partite anche i nuovi acquisti Vangelov e Sorrentino, che solo venerdì hanno sostenuto il primo allenamento con i compagni.A fine torneo, queste sono state le dichiarazioni di coach Ponticiello:Napoli tornerà in campo mercoledì pomeriggio in una gara amichevole al PalaIaia di Palestrina contro la formazione locale dove giocano gli ex azzurri Barsanti e Visnjic.Sabato 23 settembre Napoli andrà invece a Roma per incontrare la Virtus quando mancheranno otto giorni all'esordio in campionato contro l'altra formazione capitolina, l'EuroBasket Roma che, dopo una campagna acquisti stellare, si candida a seria contendente per la promozione.Carter 25, Mastroianni 14, Mascolo 10, Maggio 5, Ingrosso 4, Vangelov 4, Ronconi 2, Sorrentino, Lepre, Malfettone.Bossi 15, Perry 13, Renzi 12, Ganeto 12, Mollura 7, Testa 6, Viglianisi 5, Spizzichini 4, Jefferson 3, Vignali 2, Simic 2.Pacher 18, Fabi 18, Roberts 13, Rossato 11, Benvenuti 8, Caroti 6, Passera 4, Marino 2, Agbogan 2, Taflaj 2, Stepanovic, Baldassarre. Coach CalvaniCarter 21, Sorrentino 16, Mascolo 8, Ingrosso 4, Vangelov 4, Lepre 2, Mastroianni 2, Ronconi 1, Maggio, Malfettone. Coach Ponticiello