Goulam, tanta corsa e due assist

Callejon gioca con piacere sublime

di Mimmo Carratelli (da: Il Mattino del 18.09.2017)

s.v.

6,5

6,5

7

7

7

6,5

6,5

7

7,5

7,5

6

6

6

7

Oh, Pepereina, tu che m’hai preso il gol, come avrebbe cantato Claudio Villa a Kharkiv, gettando nello sconforto i tuoi fan del club “Yolanda e Pepe”, riscatta la pagella ingrata che c’è in noi. Niente da fare. Il Benevento non tira mai in porta. Appena una uscita di piede fuori area nel finale. Avevamo un voto magnifico di riscatto. Alla prossima.In confusione dietro quel cane di san Bernard dello Shakhtar, si riscatta confortato dal sole del pomeriggio al San Paolo. Lazaar si vede e non si vede, alla distanza scompare. Prestazione difensiva ridotta al minimo e grandi galoppate fino allo sprint del 79’ quando aggira Di Chiara e mira la porta: vola Belec a deviare in angolo.Partita tranquilla, attaccanti beneventani non se ne vedono all’orizzonte, qualche anticipo su Armenteros, mentre l’altra punta (Coda) tocca a Koulibaly. Nessun problema, nessun fastidio. Col Benevento tutto dietro, gioca alto senza il rischio di ripartenze sannite. Possibile che a fine gara non abbia avuto bisogno della doccia.Sghembo e in affanno in Ucraina, attorcigliandosi contro Marlos Brando, riprende il suo aplomb di dominatore ammansendo Coda che resta sovrastato dalla fisicità e dalla voglia di Kalidou di non concedere nulla, solo due conclusioni fuori bersaglio. All’attaccante toglie il terreno sotto i piedi e, nel gioco aereo, c’è solo il pericolo che Coda stramazzi.Il Corsiere della Sera a Kharkiv, l’unico azzurro a correre nel primo tempo disastroso contro lo Shakhtar, riprende il suo tran tran sulla corsia senza spremersi molto. Non trova opposizione. Il difensore Lombardi, schierato per intralciarne le discese, lo aspetta e lui lo salta. Si concede un doppio assist (per il secondo e il quarto gol azzurro).Torna Radames. Vieni o guerrier, vieni a gioir con noi (lo celebrerebbe Giuseppe Verdi). Non c’è bisogno di lottare. Però entra in partita come una furia. Punta la porta di Belec, scambia con Mertens che tira, il portiere respinge e lui insacca da attaccante aggiunto. Sono passati tre minuti e il Napoli vola. In scioltezza i recuperi difensivi. Esce al 74’.Assente a Kharkiv. Passata è la tempesta, odo Jorginho far festa e la squadra, tornata in su la via, ripete il suo gioco, ecco il sereno. Schermato qualche volta da Coda o da Armenteros, trova la posizione per giocare la palla liberamente. Tocchi e tocchetti, lanci filanti rasoterra, in scioltezza i contrasti, tutto nella pura normalità.O capitano, mio capitano, risorgi, odi le campane. Gli giriamo i versi di Walt Whitman in questa partita in cui non viene sostituito. Ecco la notizia. Non trova una grande opposizione e gioca con la leggerezza dei bei tempi. Scambi veloci e tornano i “triangoli” a sinistra. Cerca il gol. Spettacolare il tuffo di testa neutralizzato da Belec.Andantino amoroso. Secondo gol in campionato per il 4-0 inserendosi nel cuore dell’area sul traversone basso di Ghoulam. Non trova in Di Chiara un difensore arcigno e gioca con piacere sublime, spesso accentrandosi. È una partita da gita fuori porta (però lui la porta la vede). In campo 67 minuti cede la gloria finale a Ounas.L’angelo sterminatore, il piccolo Vesuvio, Dinamite Dries. Tre gol (due su rigore) e il tiro respinto per la prima rete. Ha una voglia matta di giocare. Non cede ad Hamsik la battuta del secondo penalty come vorrebbe Sarri. Insaziabile. Il Napoli è mio e lo gestisco io. Lo stuzzica la classifica dei cannonieri.Sono Venuti e se ne sono andati. Lorenzo contro Lorenzo, un derby onomastico sulla fascia sinistra. Primo gol in campionato per il raddoppio dopo avere aggirato Chibsah (un giro di giostra). E lancia Mertens per la terza segnatura. Gara giocata con grande intensità da esterno, da mezz’ala, sempre nel vivo del gioco.Entra al posto di Insigne (58’) in una partita comoda, senza affanni. Si muove molto cominciando con un colpo di tacco per Hamsik. Smania, vuole segnare. La difesa del Benevento si affolla sul suo lato e gli riesce difficile passare, bloccato da Letizia. Procura il primo rigore. Numerosi gli spunti a sinistra.Al posto di Callejon dal 67’, com’è giusto, col Napoli avanti di cinque gol. Subito, di slancio, ruba palla a Di Chiara che però recupera in area. Si inserisce bene, va due volte al tiro. Sa cavarsela fra molti avversari. Lotta e sguscia. Subisce fallo da Letizia ed è il secondo rigore. Grande rincalzo.Eccolo nel finale quando sostituisce Allan (74’) che esce malvolentieri. Ma bisogna far giocare tutta la “rosa”. È una partita piacevole, non c’è bisogno di grinta e il marine croato si adatta con tocchi leggeri, subito una palla per Ounas. Cerca il tiro dal limite, ribattuto da Coda. Gioca in scioltezza come tutto il Napoli.In Ucraina, Bruno Pesaola avrebbe detto: “Ci hanno rubato la idea”.Lo Shakhtar, prendendo subito il pallino del gioco, ha fatto la partita d’attacco che voleva fare il Napoli.Si torna a casa e ricomincia con la formazione che sfida la Juve per lo scudetto (in Champions i migliori non saranno spremuti).Insomma, ecco i titolarissimi che gli regalano, contro un avversario morbido, una gara di bellezza e possesso-palla enorme (72 per cento), 19 conclusioni (14 nello specchio).Squadra in grande salute. E sono già 15 i gol, migliore attacco del campionato.Avversario leggero, comunque porta imbattuta per la quarta volta in stagione. Fa le sostituzioni giuste, dettate non da esigenze tattiche ma per far ruotare la “rosa”. Hamsik è il suo pupillo, lo lascia in campo per 90’ (Marek migliora).