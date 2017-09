Il derby finisce in goleada

di Mimmo Carratelli

Finisce in goleada il “piccolo derby” campano tra Napoli e Benevento al San Paolo (6-0).Mostruoso possesso-palla del Napoli (72 per cento). Diciannove conclusioni degli azzurri (14 nello specchio della porta). Zero tiri del Benevento contro Reina, quattro conclusioni fuori.Il Napoli, col migliore attacco del campionato (15 gol), fila in testa con Juventus e Inter a punteggio pieno.Il Benevento resta inchiodato all’ultimo posto, zero punti.Non c’è stata partita. Il Napoli è andato subito in vantaggio e, dopo un quarto d’ora, conduceva 2-0. Il Benevento subiva e basta.Al Benevento mancavano il suo giocatore migliore, Ciciretti, il difensore Costa, il centrocampista D’Alessandro e l’attaccante Iemmello.La squadra di Baroni non è stata in grado di contrastare il Napoli. Il tecnico beneventano ha voluto rivoluzionare il centrocampo non solo per le assenze.Ha rinunciato a Cataldi e Memushaj tra i giocatori più esperti e ha piazzato il terzino Lombardi sulla corsia di Ghoulam senza frenare le discese dell’algerino.Il Benevento è stato travolto proprio a centrocampo dove Chibsah (su Hamsik) e Viola (su Allan) hanno fallito. Troppo lenti, mai marcature asfissianti. Anche Jorginho ha avuto libertà d’azione.Pressato e costretto nella sua metà campo sin dall’inizio, il Benevento è mancato completamente in attacco con Armenteros che arretrava per “schermare” Jorginho e Coda sovrastato da Koulibaly.Sei i gol, ma sette le parate di Belec che hanno contenuto la goleada.Il Napoli ha avuto via libera sulle fasce dove sono mancati i raddoppi sugli esterni azzurri.È stato, poi, il veloce gioco palla a terra a stordire il Benevento con molto movimento degli attaccanti azzurri, Mertens agguerritissimo, Callejon e Insigne che entravano nel campo da mezzeali lasciando spazio, sulle corsie, a Hysaj e Ghoulam.La superiorità tecnica del Napoli ha fatto da subito la differenza. Il Benevento non è entrato mai in partita, in soggezione per tutta la gara e sicuramente scoraggiato dall’immediato vantaggio del Napoli.È stata una violenta penetrazione di Allan da destra al centro a far saltare la difesa sannita dopo appena tre minuti. Palla a Mertens, tiro, respinta del portiere Belec e Allan raccoglieva per battere a rete nel cuore dell’area.Aggredito con veemenza dal gioco veloce del Napoli (con Hamsik in netto miglioramento), al Benevento è saltato il piano di pressare alto.La squadra sannita è andata alla deriva, incapace di uscire dalla sua metà campo, con le punte (Coda e Armenteros) che rientravano e non erano efficaci in attacco, mai messi dai compagni in condizione di colpire.Il raddoppio giungeva al 15’ sul cross basso di Ghoulam che Insigne, in area, sfruttava con una giravolta, piantando Chibsah. Un tiro di Coda era finito abbondantemente a lato (6’).La prima prodezza di Belec era sul colpo di testa di Hamsik in tuffo (24’). Il gol azzurro era sempre nell’aria. Invitato dalla fragilità dell’avversario, il Napoli spingeva in velocità.Insigne lanciava Mertens che, davanti a Belec, infilava di destrezza con un colpo di esterno (27’).Il Napoli concludeva il primo tempo col quarto gol. Ancora un assist di Gholam e gran sinistro di Callejon al centro dell’area beneventana (32’).Belec sventava sotto la traversa in corner un calcio d’angolo battuto da destra da Ghoulam (42’), poi alzava oltre la traversa una conclusione di Hamsik (45’). Si ripeteva nella ripresa su Callejon (48’ e 63’), Insigne (51’) e su Hysaj (79’).Il Napoli rallentava nel secondo tempo senza che il Benevento ne approfittasse, schiacciato dalla superiorità tecnica degli azzurri.La squadra sannita giocava ora con un 4-5-1 di puro contenimento. Alla mezz’ora aveva dovuto rinunciare ad Antei (infortunio muscolare) ed era entrato Letizia da terzino destro con lo spostamento di Venuti a centrale di difesa.Baroni impiegava Cataldi inspiegabilmente lasciato fuori (55’ per Armenteros). Cataldi e Parigini (77’ per Lombardi) davano qualcosa in più, ma ormai il match era segnato.Il Napoli segnava ancora su due calci di rigore con Mertens (66’ e 90’). Nella prima occasione, Chibsah atterrava Giaccherini. Nella seconda, il fallo da penalty era di Letizia su Ounas.Le sostituzioni di Sarri coinvolgevano gli azzurri che giocano meno. Perciò Giaccherini per Insigne (58’), Ounas per Callejon (67’) e Rog per Allan (74’).Si gioca mercoledì col Napoli sul campo della Lazio, prima di due trasferte consecutivi (sabato a Ferrara contro la Spal).Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan (74’ Rog), Jorginho, Hamsik; Callejon (67’ Ounas), Mertens, Insigne (58’ Giaccherini).Belec; Venuti, Antei (30’ Letizia), Lucioni, Di Chiara; Lombardi (77’ Parigini), Chibsah, Viola, Lazaar; Coda, Armenteros (55’ Cataldi).Irrati (Pistoia).3’ Allan, 15’ Insigne, 27’ Mertens, 32’ Callejon, 66’ e 90’ Mertens (rigori).Crotone-Inter 0-2, Fiorentina-Bologna 2-1, Roma-Verona 3-0, Sassuolo-Juventus 1-3, Milan-Udinese 2-1, Napoli-Benevento 6-0, Spal-Cagliari 0-2, Torino-Sampdoria 2-2, Chievo-Atalanta 1-1, Genoa-Lazio 2-3.Napoli, Juventus, Inter 12; Lazio 10; Milan 9; Torino 8; Sampdoria 7; Roma, Fiorentina, Cagliari 6; Spal, Bologna, Atalanta, Chievo 4; Udinese 3; Sassuolo, Crotone, Verona, Genoa 1; Benevento 0. *Sampdoria e Roma una partita in meno.Bologna-InterAtalanta-Crotone, Benevento-Roma, Cagliari-Sassuolo, Genoa-Chievo, Juventus-Fiorentina, Lazio-Napoli, Milan-Spal, Udinese-Torino, Verna-Sampdoria.