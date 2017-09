Il Cuore Napoli Basket vince a San Severo

e si regala Nikolai Vangelov

di Mario Triggiani

Napoli trionfa nel I Torneo Allianz Pazienza sconfiggendo San Severo, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di serie B, con il punteggio di 54-53.La squadra partenopea, priva di Nikolic, Mastroianni, Vucic e Caruso, si porta subito in vantaggio nei primi minuti, gestendolo fino alla terza frazione quando un parziale di 14-4 porta avanti i pugliesi.Ciribeni ha la palla in mano quando mancano meno di venti secondi al termine della gara e San Severo è avanti di due punti, ma un fallo in attacco del giocatore giallonero regala a Carter la possibilità di giocare la palla decisiva.La guardia americana non sente la pressione e con una tripla regala vittoria e trofeo al Cuore Napoli Basket.Queste le dichiarazioni di coach Ponticiello al termine della gara:Anche Carter esprime gioia per la conquista del riconoscimento di MVP della gara:Le buone notizie non arrivano però solo dal parquet, ma anche dal mercato. Il Cuore Napoli Basket è infatti tornata sul mercato assicurandosi le prestazioni del centro bulgaro (ma di formazione italiana) classe 1996 Nikolai Vangelov, lo scorso anno tra Eurobasket Roma e Palestrina, che in estate ha preso parte alle qualificazioni per il mondiale 2019 con la casacca della sua nazionale.Vangelov andrà dunque a rinforzare il reparto lunghi, visti gli infortuni di Vucic e Caruso che dovrebbero tenere fermo il primo per almeno un altro mese ed il secondo fino al termine del mese di novembre.Anche tra gli esterni sembra poterci essere qualche movimento di mercato, con il play Gennaro Sorrentino (1985, lo scorso anno a Recanati in A2) tra i nomi più papabili.Napoli prenderà parte nel weekend al Torneo Sant'Ambrogio di Reggio Calabria, dove affronterà la formazione di casa e Trapani, due squadre che Napoli incontrerà anche nel prossimo campionato di Serie A2.San Severo-Cuore Napoli Basket 53-54 (16-21; 30-31; 44-35)San Severo: Rezzano 22, Ciribeni 9, Bottioni 7, Di Donato 7, Scarponi 5, Smorto 3, Malagoli, Ventrone, Melli, Grittani, Iannelli, Coppola. Coach: Salvemini.Napoli: Carter 26, Ingrosso 10, Maggio 5, Ronconi 5, Mascolo 4, Marzaioli 4, Fioravanti, Lepre, Bordi, Gallo, Malfettone, Crescenzi.