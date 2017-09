Da dove la vita è perfetta di Silvia Avallone

di Luigi Alviggi

La metafora del titolo non deve trarre in inganno: il luogo “” non è di questo mondo, semmai di qualchedun altro nel paradosso del “multiverso” – cioè di un numero infinito di universi paralleli - che di recente inizia a tener banco nelle menti dei migliori adepti della complessa scienza della cosmologia.E qui la domanda del profano sorge spontanea: se di ciò che ci circonda nell’”universo” – l’unico di cui abbiamo esperienza, il nostro -, conosciamo soltanto il 5% (attraverso strumenti ottici e altri tipi di rivelatori) mentre il 95% di esso (energia oscura, materia oscura, e quant’altro) ci rimane ignoto, come possiamo – sulla base di astratte teorie matematiche d’avanguardia – pensare a qualcosa di tanto strabiliante e inimmaginabile?Forse perfetto sarebbe stato il regno di Utopia: l’ “ottimo luogo” immaginato mezzo millennio fa da Tommaso Moro (1478 – 1535) - politico inglese, scrittore, martire e poi addirittura santo per i cattolici (Pio XI, 1935) e protettore dei politici (Giovanni Paolo II, 2000)!È un’isola in cui vive una società senza pecche, l’auspicato sogno terrestre della eccellenza assoluta per i fortunati abitanti. E perfetto lo era certamente l’eden, il paradiso sottrattoci per l’eterna balordaggine del genere umano.Come che sia, meno che mai possono essere “perfetti” i Lumaconi, due serpenti di cemento lunghi ottocento metri e alti venti, immaginati alla periferia di Bologna, abnormi alveari umani di degrado obbligato, una necessità per far fronte alla situazione insostenibile sotto ogni punto di vistaQuesto lavoro tratta una saga di gente comune o, meglio, la storia delle disavventure di famiglie - e più in generale di una categoria - di vinti, da sfondo sociale verghiano. Sono vinti del XXI secolo non del XIX ma, se cambiano modi e sfumature, l’essenza è sempre la stessa, identica nel rivelarsi senza appigli per gli sventurati che la subiscono. I personaggi narrati si battono, però, con fermezza per non naufragare nei flutti di una vita al limite della sopportazione.Alla Avallone, bolognese d’adozione al suo terzo romanzo, va riconosciuto il pregio di possedere una icasticità potente nella capacità, in una frase di poche parole, di concentrare un mondo di stati d’animo, di sentimenti, di “vita”.È dotata, inoltre, di un registro narrativo che coinvolge il lettore passionalmente nelle vicende descritte. A scomputo, la difficoltà di focalizzare il singolo protagonista, introdotto nella narrazione a piccole dosi, e che, per il relativo numero, suggerisce una lettura molto attenta della parte iniziale, pena il perdersi nelle giravolte di flashback e flashforward continuati e intrecciati.L’evento nodale è quello di una coppia di buon livello – Fabio e Dora – che, nonostante ogni pratica esterna, non riesce ad avere figli e si pone di fronte all’incognita e alle difficoltà di un’adozione.A Dora manca una gamba dalla nascita, sostituita da una protesi, e la donna è ossessionata dalla frustrazione di non poter essere madre. Insegna lettere in un liceo classico cittadino di livello.Fabio, figlio di un benzinaio e vittima, per la sua obesità da ragazzo, di bulli scolastici, è un architetto di brillante avvenire impegnato nel progetto di risanamento dei Lumaconi.Lo stress, della decisione prima e della lungaggine del procedimento adottivo poi, spinge i due a scavare in se stessi e nel rapporto coniugale fin quasi alla rottura, che appare prossima quando tutto sembra congiurare contro l’esito positivo della pratica.La controparte è una famiglia di tre donne: la madre, Rosaria, impiegata in un centro scommesse, due figlie, Adele e Jessica, la prima, diciassettenne, incinta di Manuel, un ragazzo di grandi speranze che presto si perde in un gioco incredibile.Adele è una ragazzina ridotta dalla vita ad affacciarsi troppo presto a problemi fuori misura e che ha visto corrompersi il luogo perfetto che, come una chimera, le si è mostrato per scomparire subito nel regno dell’impossibile.Congegno devastante dell’intero meccanismo è il padre Adriano, bello e fatale, che gioca a rimpiattino tra lavoro, carcere, un figlio in comune con la ricca amante, e la famiglia abbandonata che non ha dimenticato.Rosaria lo odia visceralmente mentre le figlie conservano intatto l’affetto cresciuto verso di lui in piccola età. Eppure tutto ciò che Adriano sa dire alla figlia prossima al parto durante l’unica visita nella casa odierna delle tre donne - nel corso della quale devasta l’ultimo bel ricordo di vita comune, quando tutto splendeva e vivevano in un bel posto - è: “”.Adele dovrà affrontare la gravidanza da sola, nell’abbandono di Manuel e nell’incomprensione materna e di tutti. Solo l’ostetrica del consultorio, Marilisa, apre la mente alle prospettive impegnative che incombono dal momento in cui si scopre incinta fino allo zenit della decisione finale:Il possibile riscatto a venire è rappresentato da Zeno, ottimo allievo di Dora al liceo e impegnato nella scrittura di un romanzo. La docente intravede nel giovane capacità fuor del comune e, negli innegabili contrasti della differenza d’età e di ceto, confidano l’uno nell’altro con una comprensione che fa ben sperare per i difficili anni a venire.Zeno, senza saperlo, è già innamorato di Adele che spia da sempre da una finestra, abitandole vicino, oltre ad ascoltarne le conversazioni familiari per l’esiguità delle mura contigue. Ha il suo segreto: assiste la madre, invalida nel fisico e nella mente, reduce da un passato teatrale di livello ben superiore. Ne porta il cognome e lei non ha mai voluto rivelargli chi sia stato il padre. In più è stato uno stretto amico d’infanzia di Manuel, ora in carcere per autodenuncia.I protagonisti hanno dunque alle spalle giorni migliori degli attuali. Con le grandi difficoltà, personali e sociali, che Adele incontra nella gestazione e con Manu svanito appena gli ha detto dell’imprevisto, ecco che i due giovani tanto diversi - Adele non vuole andare più a scuola - si avvicinano, iniziando un dialogo che stenta a decollare ma poi si va consolidando e prospetta uno spiraglio verso giorni altrimenti molto pesanti.L’incontro muove i due a conoscere meglio se stessi e poi, complice l’innamorarsi, a saper meglio penetrare un avvenire irto di ostacoli ma anche intatto nella sostanza per la giovane età di entrambi. Cosa fa affermare l’altro nei due, all’inizio ben lontani dall’idea di un futuro comune?La ricerca del tempo perduto, ora oggetto solo di sogni a occhi aperti, del tempo cioè nel quale i giorni a venire si presentavano propizi in famiglie felici, ignare delle tempeste pronte a squassarle di lì a poco.È nel giorno del suo diciottesimo compleanno che Zeno, dopo la scuola, corre da lei appena uscita dalla visita al consultorio riempiendola di felicità.Sull’onda, lo guida allora a conoscere i luoghi della prima vita, non quelli del degrado di oggi ma quelli di quando le cose nella famiglia ancora funzionavano e il padre era con loro. Nel ritrovare l’antica memoria Zeno si scopre, si accorge di avere un corpo, delle emozioni, si sente ancor più posseduto da questo primo incontro.È il giorno in cui inizia davvero quella che finora ha conosciuto soltanto sulle tante pagine che ha letto, sul romanzo che sta tentando di scrivere, la vita vera, la propria vita. Ancor meglio, è il primo giorno in cui nasce alla vita. E Adele, toccata di riflesso, si apre a mostrare il paradiso perduto a colui che già intuisce sta diventando fondamentale nel proprio mondo:Una motivazione elementare e formidabile, una rinascita congiunta, il qualcosa che può spingere un pedone ad attaccare e sconfiggere il re, a smuovere montagne ritenute inamovibili. E via via sapranno affrontare insieme ogni incognita in agguato fino a quella finale, suprema: la sorte della bambina partorita dalla ragazza.Nel calvario burocratico della trafila infinita dell’adozione, risaputo dai succubi candidati genitori, va sottolineata l’atmosfera inquisitoria ben resa dell’incursione casalinga dell’assistente sociale e della psicologa che, con garbo elefantiaco, si credono in diritto di passare al setaccio anche i pensieri dei due in esame, Fabio e Dora, a riprova del fatto assodato di quanto in Italia sia difficile arrivare al risultato finale positivo.Forse il “” si riferisce anche alla vita che arroganti funzionari imperfetti vorrebbero trovare nel focolare che accoglierà l’incolpevole adottando.SILVIA AVALLONEDa dove la vita è perfettaRizzoli, 2017 – pp. 382 - € 19,00