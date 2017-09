Il Cuore Napoli Basket al Memorial Ninì Ardito

di Mario Triggiani

Nulla da fare per il Cuore Napoli Basket, che conclude al quarto posto il II Memorial Ninì Ardito disputatosi questo weekend al PalaSanGiacomo di Conversano in provincia di Bari e vinto dalla squadra di Brindisi, unica compagine di serie A partecipante alla manifestazione.I ragazzi di coach Ponticiello hanno dovuto arrendersi sia in semifinale contro la Viola Reggio Calabria che in finale contro Scafati.Tra le fila napoletane spiccano le assenze di Nikolic, ancora vittima di un problema al piede, di Caruso, operatosi ad una cisti alla spalla e di ritorno solo agli inizi di ottobre, e di Vucic che ha risentito dell'infortunio patito mercoledì scorso in amichevole contro Venafro.Se contro la formazione calabrese Napoli è sembrata riuscire a tenere botta quantomeno nei primi minuti, non c'è stato nulla da fare contro Scafati che ha preso ben presto il largo.Viste le numerose assenze nel roster partenopeo appare prematuro preoccuparsi per il risultato finale sfavorevole, ma bisognerà piuttosto cercare di cogliere quanto di positivo si è visto in questa due giorni, come la vena realizzativa di un Carter che certo non si fa spaventare dal doversi prendere tante responsabilità in attacco.Il prossimo impegno per il Cuore Napoli Basket sarà sabato prossimo a San Severo per un incontro amichevole contro la formazione locale, con la speranza di poter recuperare qualcuno dei giocatori indisponibili per questo torneo.Passera 7, Taflaj 11, Caroti n.e, Fabi 18, Rossato 12, Benvenuti 6, Roberts 17,Agbogan 2, Stepanovic 4, Scialabba 2. Coach: Luise, Ass. : MottaMaggio 5, Carter 21, Mastroianni 13, Mascolo 10, Marzaioli 3, Ronconi, Fioravanti 7, Ingrosso 6. Coach : Ponticiello, Ass. : RussoCarter 15, Fioravanti 9, Ingrosso 9, Mascolo 9, Maggio 6, Mastroianni 6, Marzaioli 1, Ronconi, Bordi, Zollo, Gallo, Malfettone.Miles 19, Romeo 14, Crow 11, Sherrod 11, Santiangeli 11, Ranuzzi 8, Pipitone 6, Antonelli 4, Trapani 3, Ammanato 2, Mello, Spizzichini.