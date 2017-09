La Spagna travolge l’Italia a Madrid

Missione fallita nel match decisivo per la qualificazione mondiale. In gioco il primo posto nel girone G europeo.Spagna e Italia partivano alla pari (16 punti). La Spagna, dopo il pareggio di Torino (1-1), travolge l’Italia a Madrid (3-0), ispirata da un fantastico Isco (due gol, gran gioco e duello stravinto contro Verratti).La nazionale iberica vola verso la qualificazione diretta al Mondiale 2018 in Russia, prima in classifica, tre punti avanti all’Italia e con una differenza-reti sontuosa (+21).L’Italia si inchioda al secondo posto, inattaccabile, e giocherà gli spareggi fra le migliori seconde dei gruppi europei.Inesistente la squadra azzurra. Il 4-2-4 di Ventura è stato asfaltato a centrocampo dove l’intensità spagnola è stata straordinaria. Con De Rossi e Verratti (disastroso) troppo soli per reggere il tourbillon spagnolo.Tecnicamente e atleticamente inferiori, gli azzurri hanno ceduto in tutto.Due sole vere conclusioni verso la porta di De Gea, entrambi di Belotti, colpi di testa, il primo sullo 0-1 sventato da De Gea, il secondo sullo 0-2 alto.Poco servito Insigne perché il gioco dell’Italia si è svolto prevalentemente a destra con Darmian e Candreva, però poco efficace.La Spagna ha svolto un gioco veloce, senza punti di riferimento, impadronendosi del centrocampo. Isco le ha dato la scossa vincente non solo con i primi due centri.Isco portava in vantaggio la Spagna al 13’ su calcio di punizione che sorvolava la barriera e si insaccava nell’angolo destro alto di Buffon.Aveva fatto fallo Bonucci su Asensio. Il neo difensore milanista aveva già un “giallo” a suo carico: ammonito, salterà la partita di martedì contro Israele.Il raddoppio di Isco (40’) è stato un colpo da fuoriclasse: lo spagnolo ha giocato due volte Verratti al limite azzurro e infilato l’angolo basso a sinistra di Buffon.Non c’è stata mai partita.L’Italia decisamente inferiore. Il 4-2-4 di Ventura doveva produrre una nazionale subito arrembante, ma la Spagna ha subito “nascosto” il pallone col suo fitto e veloce palleggio.Morata al 70’, superando Barzagli, ha messo a segno il terzo gol.Italia travolta a centrocampo e con limitate chances offensive (i due tentativi di Belotti).Precisi i passaggi degli spagnoli, non sempre a segno quelli degli italiani, pressati a tutto campo.Buffon; Darmian, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; De Rossi, Verratti; Candreva (70’ Bernardeschi), Immobile (78’ Gabbiadini), Belotti (70’ Eder), Insigne.De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Koke, Busquets, Iniesta (71’ Morata); Silva, Asensio (78’ Saul), Isco (88’ Villa).Kuipers (Olanda).13’ e 40’ Isco, 77’ Morata.Spagna-Italia 3-0Albania-Liechtenstein 2-0Israele-Macedonia 0-1.19 Spagna (gol 24-3); 16 Italia (18-7); 9 Israele (9-13); 6 Macedonia (9-13); 0 Liechtenstein (1-26).Italia-IsraeleLiechtenstein-SpagnaMacedonia-Albania.