Assalto alla Spagna . Insigne in prims lines

di Mimmo Carratelli

Adesso che si torna al “Santiago Bernabeu”, la cattedrale del Real Madrid che stasera ospiterà Spagna-Italia, match-svolta per la qualificazione al Mondiale 2018 in Russia, lo sguardo corre là, al cerchio di centrocampo, dove Marek Hamsik infilò una palla in corridoio centrale per Lorenzo Insigne e lo scugnizzo di Frattamaggiore, con la sfrontatezza del suo talento unico, dette al pallone un colpo di genio a 35 metri dalla porta madridista e sorprese il portiere costaricano del Real, Keylor Navas, che non s’aspettava un affronto così immediato.Si giocava Real Madrid-Napoli, andata degli ottavi dell’ultima Champions ed era una sera di metà febbraio, sette mesi fa, e il “Bernabeu” sussultò per la prodezza di Lorenzo, quasi un boato fra incredulità e ammirazione otto minuti appena dopo la palla al centro.Un gol da artista di quelli ai quali il pubblico madridista è abituato con i suoi assi in camiseta blanca, ma a strappare un oh di meraviglia allo stadio fu la furbizia del ragazzo azzurro che vide fuori porta il portiere avversario, oltre al perentorio tocco di palla che sorprese i fan di Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo.Pare quindi impossibile che, stasera, Spagna-Italia non cominci da quel minuto magico di Insigne contro il Real.Cioè che la partita non inizi con l’irresistibile fantasista azzurro in campo, anche gran lavoratore sulla fascia.Dibattuto tra due formule di gioco, una col centrocampo più ricco (3-4-1-2, Verratti trequartista) e due punte (Immobile e Belotti), l’altra con la suggestione più offensiva e Insigne sulla corsia mancina (3-4-3 e il meno probabile 4-2-4), il ct Ventura non può dimenticare di essere l’allenatore cui piace che la palla frulli e mister libidine con la passione per un calcio di godimento.E, allora, Insigne ci sta dal primo minuto. Ma ci starà se l’Italia giocherà col 3-4-3, aspetterà in panchina col 3-4-1-2.I calcoli della vigilia sono semplici. Solo una vittoria consentirà all’Italia di staccare la Spagna (ora alla pari in testa al girone G di qualificazione mondiale) prendendosi il pass diretto per Mosca.Un pareggio e, peggio, una sconfitta lasciano alla squadra italiana, saldamente al secondo posto del girone, la porta di servizio degli spareggi fra le migliori nazionali seconde nei gruppi europei. Bisogna osare con il maggior talento possibile.Se l’Italia sarà una squadra guardinga verrà imbalsamata dal possesso-palla degli spagnoli ai quali vanno bene due risultati su tre.Se sarà invece una squadra sfacciata e coraggiosa può scapparci il risultato clamoroso mentre le statistiche informano che la Spagna non perde una gara di qualificazione mondiale da un quarto di secolo, 59 partite senza sconfitte.Alla squadra azzurra il coraggio possono darlo gli attaccanti d’urto come Immobile e Belotti, ma, se la difesa spagnola resiste fisicamente, allora ci vorrà il colpo assoluto di un fantasista per battere De Gea.Insigne avrà sul suo lato gli stessi difensori (Carvajal e Sergio Ramos) che ebbe di fronte la sera di metà febbraio quando sorprese Keylor Navas.Nella sua piena maturità di campione, Lorenzo non è solo un attaccante di genio, ma anche un esterno generoso, capace di coprire la fascia come verrà richiesto a lui e a Candreva nell’audace 4-2-4, la formula che più appassiona Ventura, se questo sarà il volto strategico dell’Italia.Ed è l’attaccante che, nel campionato italiano, detiene il record dei palloni recuperati e dei passaggi effettuati nella metà campo avversaria. Un diavoletto a due facce.Nel marzo dell’anno scorso, a Udine, era solo un’amichevole tra Italia e Spagna (1-1), ma fu Lorenzo Insigne ad esaltarla non solo col gol rapace, da centravanti a sorpresa al limite dell’area piccola sul servizio da sinistra di Giaccherini, il portiere era De Gea, ma con un pallonetto da applausi che sfiorò il raddoppio.Era la nazionale di Conte (3-4-3) e Insigne entrò nel secondo tempo (ipotesi azzardata anche da Ventura per questa sera) portando in vantaggio l’Italia un quarto d’ora dopo essere sceso in campo.Nell’ottobre scorso, a Milano, nel match d’andata con la Spagna (1-1), Insigne non c’era nel 3-5-2 di Ventura che, al quarto mese da selezionatore azzurro, era ancora sospeso tra vecchio e nuovo e il risultato era troppo importante per fallire. Fu una partita prudente in cui il rigore di De Rossi siglò il pareggio.Adesso non è più tempo di prudenza, è proprio una partita di la va o la spacca e Ventura ha nelle sue corde l’audacia del gioco libidinoso.Accanto ai corazzieri dell’attacco, Insigne può dargli la libidine. Dovrà essere una Italia a immagine del Napoli, convinta e determinata a imporre il suo gioco, a prendere l’iniziativa, senza aspettare l’avversario perché, se la Spagna nasconde la palla, il destino è segnato.Il pronostico dice Spagna, ma l’Italia spicca proprio nell’emergenza (Chiellini out per infortunio) e nelle partite in cui è data spacciata. Il ruolo di favorita non l’ha mai avvantaggiata. Stasera al “Santiago Bernabeu”, trentacinque anni dopo l’urlo di Tardelli, ci vorrà una nazionale come la fantastica squadra di Enzo Bearzot, coraggiosa e impavida, per spegnere la Spagna uscendo dal trabocchetto del suo tiki-taka al tramonto.Coraggio e fantasia, l’Italia di Ventura può averli stasera in un match attesissimo.