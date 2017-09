La Capri-Napoli domenica sfida anche il meteo

di Adriano Cisternino

Sospesa e poi ripresa nel 2003 grazie alla tenacia ed alla determinazione di Luciano Cotena, riecco la Capri-Napoli giunta alla sua 52ma edizione, la 15ma col marchio “Eventualmente”, la società di Cotena che ha riportato in auge l'antica classica di nuoto gran fondo, a lungo prerogativa del giornale Il Mattino.Domenica 3 settembre alle 10,30 il via. Saranno ventinove (17 uomini e 12 donne in rappresentanza di 8 nazioni) i nuotatori che si tufferanno nelle acque dell'Ondina Beach Club di Capri, destinazione Napoli dove l'arrivo è previsto intorno alle 16,30 (molto dipenderà anche dalle condizioni del mare) sugli scogli del Circolo Nautico Posillipo.Sarà la prima volta che il circolo rossoverde ospiterà la conclusione della gara, valida per l'assegnazione del Trofeo supermercati Piccolo ed anche quest'anno ultima prova di Coppa del Mondo, quindi decisiva per l'assegnazione del Gran Prix Fina grandi distanze.Nata nel 1954 da un'idea di Alberto Barone de “Il Mattino”, poi alimentata ed arricchita da Lello Barbuto, la Capri-Napoli è diventata con gli anni una “classica” dello sport napoletano e forse anche di più, un evento sportivo e mondano al tempo stesso.Un po' come – per altri versanti – il Gran Premio Lotteria di trotto, per il suo respiro che ha coinvolto sin dall'inizio personaggi di dimensione mondiale.Dai celeberrimi “coccodrilli del Nilo” (egiziano era Hassan Hammad, primo vincitore) all'argentino Alfredo Camarero che trionfò nei due anni successivi. L'Italia ha avuto un unico, grande dominatore in Giulio Travaglio, napoletano di Bacoli, vincitore di ben cinque edizioni, dal 1965 al '70 (escluso il '69).Alla Capri-Napoli è stato dedicato anche un libro, scritto da Franco Esposito e Marco Lobasso (edizioni Guida 2010, pag.120, euro 15) corredato da foto d'epoca, aneddoti e statistiche.L'edizione 2017 ripropone come gran favorito il macedone Pop Acev, campione uscente e leader della classifica di Coppa. Il tifo azzurro si concentrerà su Matteo Furlan, fresco vicecampione del mondo nelle acque del lago Balaton in Ungheria.In campo femminile l'Italia tiene banco nelle previsioni con Martina Grimaldi, già vincitrice nel 2013, e Barbara Pozzobon. Sarà una sfida dei giganti del mare anche contro il meteo che non promette molta collaborazione per la giornata di domenica.Gran gala di chiusura lunedì 4 all'hotel Mediteraneo.